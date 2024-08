Portal 8/8/8: aproveite a energia de prosperidade

Os dias de Portal são ideais para uma conexão superior. E nesta quinta-feira teremos um dos mais poderosos para prosperidade: o Portal 8/8/8.

Isso porque ocorre no dia 8, do mês 8 do Ano 8 na Numerologia, porque é resultado da soma dos algarismos do ano (2 + 0 + 2 + 4 = 8).

Todo o ano de 2024 é muito especial para trabalhar a consciência e a manifestação da prosperidade. E aqui estamos falando prosperidade financeira, mas não só.

Prosperidade é também um estado de espírito e da mente; é ter sucesso e sentir-se uma pessoa realizada e satisfeita em todas as áreas e aspectos da vida.

O Arquétipo 8 vindo vem nos trazer seus ensinamentos nesse sentido. E no dia do Portal 8/8/8 teremos a mais forte expansão dessa energia. Aqui te contamos como aproveitá-la.

O que é o Portal 8/8/8

O dia 8 de agosto de todos os anos já trabalha a energia da prosperidade e manifestação, pois é uma data de Portal em Leão (signo onde está o Sol).

Porém, nesse ano específico de 2024, esse portal está potencializado por ser também um Ano 8, trazendo então a manifestação do Portal 8/8/8.

Essa é uma das datas mais importantes do ano, em que podemos ter acesso à energia de grande potencial.

+ Você também está vivendo um Ano Pessoal, um número só seu em 2024. Veja aqui gratuitamente no Mapa do Ano qual é a energia mais favorecida para você e como aproveitá-la.

A energia do dia 8/8/8

No dia 08/08/2024, temos a grande explosão de luz do Portal 8, trazendo uma energia de criação, manifestação, realização e prosperidade.

Esse Portal de Leão está alinhado com a energia de Sirius, conhecido como nosso Sol Espiritual. Os antigos acreditavam que era um lugar de consciência superior, avanços tecnológicos e um portal para reinos superiores.

A combinação de Leão com Sirius evidencia um momento favorável para rever e transformar os padrões limitadores e fortalecer o contato com a sabedoria da manifestação e realização.

É também um momento de ir além do ego e olhar para o Todo; de pensar na prosperidade não somente individual, mas no contexto coletivo.

O Portal 8/8/8 vem ensinar que é importante manter o discernimento, e não esquecer jamais do lado espiritual, que será a chave para encontrar equilíbrio e não sucumbir ao poder do ego que tenta desviar do verdadeiro propósito.

+ Confira aqui os 4 passos para atingir a prosperidade na sua vida

Os significados do número 8

O Arquétipo 8 tem uma energia poderosa, com vários significados. Positivos, mas outros nem tanto. Pela Numerologia, Yub Miranda nos lembra que 8 é o número do PODER. Então, tudo que envolve o poder está potencializado — seja para o bem, seja para o mal.

Veja a seguir alguns dos principais simbolismos do número e, portanto, no que você deve focar e também cuidar neste dia 8/8/8.

Positivos

Traz a energia da prosperidade, vitória e poder.

Sucesso e conquistas materiais

Significa e representa renascimento, renovação e regeneração.

Ensina sobre o equilíbrio, a mediação entre o Céu e a Terra, a harmonia entre o material e o espiritual, a trazer o Céu para a Terra.

Traz prosperidade e riqueza, porém somete através da justiça, ética e honestidade.

Ensina a sabedoria da conexão com o fluxo para alcançar o infinito e ilimitado.

Negativos

Poder destrutivo, com imposição da vontade

Agressividade e violência

Questões financeiras, despesas inesperadas e prejuízos

+ Veja aqui 8 curiosidades sobre o Ano 8 e como aproveitar

Portal durante Mercúrio retrógrado, e agora?

O Portal 8/8/8 vai ocorrer justamente durante Mercúrio retrógrado, que começou dia 05 de agosto e vai até o dia 28 de agosto. Será que isso pode prejudicar?

Na opinião do astrólogo e numerólogo Yub Miranda, não. O especialista lembra que a retrogradação do planeta da comunicação é um período favorável para revisar, refletir, reanalisar coisas.

Associando o significado astrológico do período com o simbolismo número do número 8, temos um bom momento para retomar uma fonte de renda, um trabalho ou o contato com alguns clientes, além de refletir melhor sobre como estamos usando o poder na nossa vida.

“Ainda mais que Mercúrio está retrógrado em Virgem, podemos aproveitar para revisar problemas financeiros ou de trabalho, pensar em novas ideias ou manifestar o poder que desejamos, buscando mais segurança material, mais independência e mais prosperidade, fantástico!”, afirmou Yub.

Nesse sentido, o astrólogo sugere fazer os rituais abaixo ou então simplesmente anotar no papel seus problemas e refletir sobre eles. Isso já vai ajudar a aproveitar duplamente o Portal 8/8/8 e Mercúrio retrógrado.

Rituais para o Portal 8/8/8

Esse portal vem enfatizar ainda mais o fato de que somos um ser espiritual vivendo uma experiência material — e não o contrário. Nesse sentido, é uma data muito importante onde é preciso estar sintonizado nessa energia.

É um bom momento para realizar uma sessão ascensional, para trabalhar a coerência entre o propósito de alma e a realização na Terra através do mesmo. (veja o evento ao final do texto).

Mas você também pode fazer alguns pequenos rituais na sua casa:

Realize uma consulta terapêutica ou tratamento de limpeza energética: aproveite para trazer mais consciência sobre a sua realização e prosperidade no momento atual, purificando os bloqueios e as limitações nessa área. Aqui no Personare você encontra consultas e limpezas energéticas.

aproveite para trazer mais consciência sobre a sua realização e prosperidade no momento atual, purificando os bloqueios e as limitações nessa área. Faça uma boa limpeza no ambiente e no campo energético : o objetivo é abrir caminhos para a prosperidade e manifestação. Uma sugestão de banhos com as ervas ou incensos de alecrim, palo santo e sálvia branca.

: o objetivo é abrir caminhos para a prosperidade e manifestação. Uma sugestão de ou incensos de alecrim, e sálvia branca. Acenda velas nas cores dourada, prata e pérola: essas são as cores que estão ajudando a manifestar essa energia de prosperidade do Arquétipo 8.

Sessão ascensiona do Portal 8/8/8

No dia 08/08/2024, conduzirei uma sessão ascensional à distância e em vários horários para conexão com o poder de manifestação e realização, e limpeza de padrões limitadores para contato direto com a sabedoria da manifestação e realização.

Mais informações por e-mail aqui.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Joanita Molina

Mestra ascensa, líder espiritual e sacerdotisa de magia ascensional. Realiza os 8 rituais de luz do ano e 9 festivais de luz de gaya.

adonai@adonaigaya.com.br

O post Portal 8/8/8: aproveite a energia de prosperidade apareceu primeiro em Personare.