Numerologia: previsões para o amor em agosto de 2024

Prepare-se para um mês marcado por forte espírito competitivo, segundo a Numerologia. Convenhamos, isso vem a calhar em meio às Olimpíadas. Mas como isso se reverte na sua vida? É o que você confere a seguir nas previsões para o amor em agosto de 2024.

Mas vamos começar pelo básico: os números em destaque neste mês são o 7 e o 8. Entenda:

Na Numerologia , tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9.

, tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9. O 8 é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2024 (2+0+2+4 = 8).

é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2024 (2+0+2+4 = 8). Já o 7 representa agosto deste ano. Ele é definido quando acrescentamos à soma 8 (do ano de 2024) o número 8, pois agosto é o oitavo mês no calendário. Portanto, temos 8+8 = 16. Somando 1+6, chegamos ao número 7 como o Mês Universal de agosto de 2024.

Simbolismos de agosto de 2024 na Numerologia

É interessante observar que agosto de 2024 reúne o competitivo 8 e o especialista 7. Assim como os atletas, cada um de nós estará em busca de maior reconhecimento neste mês, por meio daquilo que conhecemos e dominamos muito bem.

Dessa forma, há abertura para aumentos salariais, a conquista de mais clientes ou de um cargo de destaque. Enfim, o reconhecimento do seu esforço naquilo em que você é especialista.

Por isso, também é um mês muito apropriado para quem quiser investir no próprio aprendizado. Lembre-se de que sempre é possível aprimorar-se no trabalho ou naquilo que você faz de melhor.

Por outro lado, a Numerologia também sugere que o mês será repleto de mal-entendidos ou situações estranhas e misteriosas. Sobretudo se envolverem países e pessoas com autoridade e poder. Segredos podem vir à tona, ou seus efeitos serão percebidos.

Mas cada pessoa viverá isso de maneira diferente. Veja abaixo como calcular o seu Mês Pessoal e entender o que precisa mudar na sua vida para você aproveitar melhor agosto de 2024.

Previsões para o amor em agosto de 2024

Além dos números destaques de agosto, cada pessoa tem seu próprio Mês Pessoal, que é possível encontrar aqui gratuitamente nas Previsões Numerológicas.

Para isso, basta você:

Acessar aqui o Mapa de Previsões Numerológicas .

Incluir seus dados.

Escolher o período de julho a setembro de 2024.

Conferir o número do seu Mês Pessoal em julho.

Na imagem abaixo, como exemplo, veja que a pessoa estará no Mês Pessoal 5 e no Trimestre 1.

Agora que você já sabe como calcular o seu Mês Pessoal e conferiu seus números, entenda essa combinação e veja suas previsões para o amor em agosto de 2024:

Mês Pessoal 1 – Trimestre Pessoal 7 – Ano Pessoal 2

Se você não está se relacionando, o desejo de um vínculo afetivo profundamente íntimo será posto à prova. Isso porque ele pode entrar em conflito com uma inclinação a ficar na sua, dedicando-se a algum novo estudo, curso ou projeto.

Mas, caso você encontre alguém com quem queira se relacionar, você pode aproveitar o poder de início deste mês e a diplomacia do 2 para negociar com seu par. Assim, você poderá reservar o tempo que precisa para se especializar, descansar e se interiorizar.

Caso você já esteja se relacionando, pode querer mais liberdade e ter mais tempo para si. Especialmente para estudar ou fazer algum curso voltado para o autoconhecimento. Por isso, vai precisar de muito diálogo com a pessoa parceira, a fim de contar com o apoio dela.

Mas, por outro lado, você também vai sentir necessidade de um vínculo mais íntimo e cúmplice. Portanto, crie espaço em cada semana para ambas as tendências.

Mês Pessoal 2 – Trimestre Pessoal 1 – Ano Pessoal 3

Se você não está se relacionando, pode ser um ótimo mês para aproveitar o romantismo do 2 e do 3 com a coragem de iniciar do 1. Dessa forma, começar um vínculo marcado por uma união prazerosa, que respeita seu espaço de autonomia e sua individualidade.

Claro que isso também significa que essa é uma via de mão dupla, em que você também respeita essa necessidade de seu par.

Caso esteja num relacionamento, você vai desejar uma renovação afetiva e sexual. Talvez alguma divergência venha à tona.

Essa diferença entre você e a pessoa parceira pode levar vocês a negociar um novo projeto, um novo ciclo e novos hábitos na maneira de se relacionarem, a fim de alcançarem essa união mais divertida e cúmplice.

Mês Pessoal 3 – Trimestre Pessoal 4 – Ano Pessoal 4

Se você não está se relacionando, você pode aproveitar o romantismo do 3 e o poder de concretização do 4 para efetivar um vínculo afetivo que lhe ofereça tanto segurança material quanto prazer e diversão.

Caso esteja num relacionamento, você vai procurar abrir mais espaço para o lazer e não ficar apenas na sobrecarga de deveres e responsabilidades.

Esse planejamento para a reestruturação do prazer entre você e seu par pode tornar o vínculo de vocês mais leve e satisfatório.

Mês Pessoal 4 – Trimestre Pessoal 7 – Ano Pessoal 5

Se você não está se relacionando, pode perceber uma maior desconfiança e seletividade se chocando com o ímpeto de se abrir para uma nova história de amor.

Por isso, vá com calma, teste o outro e vá se abrindo aos poucos, à medida que o outro lhe transmita que é de confiança e que quer um vínculo mais sério e duradouro.

Caso esteja num relacionamento, pode haver a formalização de um vínculo. Ou simplesmente um comprometimento mais responsável entre você e seu par.

E essa experiência pode ainda representar a mudança em sua vida neste mês, que pode contribuir para você e a pessoa parceira realizarem um vínculo mais profundo e seguro.

Mês Pessoal 5 – Trimestre Pessoal 1 – Ano Pessoal 6

Se você não está se relacionando, pode haver o conflito entre a independência e liberdade se chocando com a necessidade de estar de mãos dadas com alguém. Vale a pena aproveitar o potencial de mudança e de início para começar um relacionamento.

Mas lembre-se de negociar o espaço de autonomia e independência, de que você tanto precisa neste mês.

Se você está num relacionamento, pode haver uma maior impaciência com seu par. No fundo, um desejo por mudanças, por uma renovação considerável na maneira como se relacionam, inclusive sexualmente.

Provavelmente, você quer mais estímulo e também mais liberdade para se dedicar a algum novo estudo ou projeto. Negocie com seu par esse apoio, e encontrem o que precisam fazer de diferente para terem mais satisfação. Se não for possível, pode haver a separação.

Mês Pessoal 6 – Trimestre Pessoal 4 – Ano Pessoal 7

Se você não está se relacionando, seu nível de expectativa e exigência está enorme neste mês. E, por isso, pode ser difícil se abrir para alguém.

Se alguém conseguir esse feito, será porque realmente demonstrou pra você que é uma pessoa confiável e lhe deu a segurança necessária para se entregar.

Caso esteja num relacionamento, você pode se perceber mais exigente com a pessoa parceira. Em vez de cobrar excessivamente, criticar duramente, negocie, dialogue e busque acordos com seu par.

Assim, vocês poderão reestruturar uma união mais cúmplice e satisfatória. Se não formalizaram o vínculo, eis um mês muito apropriado.

Mês Pessoal 7 – Trimestre Pessoal 7 – Ano Pessoal 8

Se você não está se relacionando, pode perceber-se com muito medo de se entregar a alguém. Afinal, você provavelmente ainda está lembrando – e sentindo a dor – do que viveu em outra história.

Aproveite para refletir muito, amadurecer com essa experiência e amar de um jeito mais sábio numa nova oportunidade.

Caso esteja num relacionamento, é um período em que segredos podem vir à tona (seus ou da pessoa parceira). Você se perceberá com uma tendência mais desconfiada. Não deixe que a paranoia tome conta e leve você a brigar com seu par por ciúmes.

O mesmo alerta vale também para os jogos de poder, controle ou manipulação. É um mês apropriado para aperfeiçoar sua forma de demonstrar amor e de se respeitar na relação. Deixar-se humilhar, criar dependências financeiras ou sexuais não são um bom sinal.

Mês Pessoal 8 – Trimestre Pessoal 1 – Ano Pessoal 9

Se você não está se relacionando, pode preferir dedicar-se a algum novo projeto com dinamismo, coragem e inspiração. Porque tem grandes chances de realizar algum grande sonho neste mês.

Claro que esse sonho pode ser iniciar um vínculo afetivo. Desde que seja com alguém que respeite você e que lhe ofereça segurança a longo prazo, ótimo.

Caso esteja num relacionamento, pode precisar de mais tempo para algum projeto ou trabalho e, com isso, precisar do amparo e compreensão da pessoa parceira.

Pode ser que vocês realizem algum grande sonho, tal como uma viagem, uma conquista material ou iniciar uma família.

Mês Pessoal 9 – Trimestre Pessoal 4 – Ano Pessoal 1

Se você não está se relacionando, pode aproveitar o poder de concretização tanto do 9 quanto do 4 a serviço do início do Ano Pessoal 1, a fim de começar um relacionamento.

O que pode atrapalhar a vivência de um novo vínculo talvez seja a dificuldade de se desapegar de alguém, ou de tirar um pouco de seu tempo para o romantismo, uma vez que desde julho você está numa época bem produtiva.

Caso você esteja se relacionando, pode realizar um grande sonho, tal como formalizar um vínculo, fazer uma viagem emocionante ou desfrutar o nascimento de um filho.

Grandes sacrifícios pessoais vão ser demandados, especialmente para lidar com maiores responsabilidades profissionais ou familiares. Por isso, contar com a ajuda da pessoa parceira será fundamental.

