Últimos dias para resolver perrengues antes de Mercúrio retrógrado

Mercúrio já já vai retrogradar. Faltando uma semana para esse evento astrológico famoso e, ao mesmo tempo, que traz ansiedade, a gente te conta o que dá tempo ainda de fazer antes de Mercúrio ficar retrógrado e o que é melhor segurar até o planeta ficar direto de novo.

No dia 5 de agosto começa a terceira retrogradação de Mercúrio de 2024, que segue até 28 der agosto. Ou seja, o famoso mês do desgosto será quase todinho do famoso Mercúrio retrógrado.

Durante esse período, todos os assuntos regidos por pelo planeta (pensamento, comunicação, sistemas e transportes) podem dar uma retrocedida ou até ficarem estacionados.

E, às vezes, pode acontecer de você ter de resolver (ou reviver) algo que parecia ter ficado no passado e isso vale para os relacionamentos também.

Bom, e como faz para não se desesperar (ou se desesperar com calma)? Uma vez que ainda faltam 7 dias para o fenômeno, veja o que fazer para resolver perrengues antes de Mercúrio retrógrado.

O que todos os signos devem fazer antes de Mercúrio retrógrado

A astróloga Naiara Tomayno reuniu várias dicas para que você possa aproveitar os dias que antecedem a retrogradação. Então, veja a lista do que é bom fazer antes de Mercúrio retrógrado começar:

adiantar assinatura de contratos : se deixar para durante o fenômeno, pode ser que o contrato não saia exatamente como você previa.

: se deixar para durante o fenômeno, pode ser que o contrato não saia exatamente como você previa. trocar ou comprar eletrônicos e compras on-line mais importantes : a chance de dar problema durante a retrogradação é maior.

: a chance de dar problema durante a retrogradação é maior. produtos cuja entrega precisa ser em uma data específica : com Mercúrio retrogradando, pode atrasar ou se perder pelo caminho.

: com Mercúrio retrogradando, pode atrasar ou se perder pelo caminho. mudança de casa : já não é fácil com Mercúrio direto, imagina retrógrado!

: já não é fácil com Mercúrio direto, imagina retrógrado! adiantar conversas ou situações nas quais você precisa cobrar algo de alguém : a comunicação pode ficar bem confusa durante esse período.

: a comunicação pode ficar bem confusa durante esse período. DRs nos relacionamentos amorosos : pode ser mais difícil chegar num denominador comum entre colocar o que você quer e agradar a outra pessoa.

: pode ser mais difícil chegar num denominador comum entre colocar o que você quer e agradar a outra pessoa. negociação de valores: todo tipo de combinado ou contrato que envolve negociações de valores e condições que precisa de um bom julgamento, como fiscalizações no comércio, precisam que a comunicação seja clara e direta, o que pode não funcionar na retrogradação de Mercúrio.

todo tipo de combinado ou contrato que envolve negociações de valores e condições que precisa de um bom julgamento, como fiscalizações no comércio, precisam que a comunicação seja clara e direta, o que pode não funcionar na retrogradação de Mercúrio. backup de seus dados: você não quer perder tudo por um esquecimento né?

O que VOCÊ deve fazer antes de Mercúrio retrógrado

O trânsito de Mercúrio retrógrado vai ter uma importância diferente para cada pessoa de acordo com o Mapa Astral que você tem.

Dependendo de onde Mercúrio está passando agora no seu Mapa, uma área da sua vida pode ter mais perrengues quando a retrogradação começar.

Para saber que área é essa, acesse o seu Horóscopo Personare. Basta seguir o passo a passo:

Acesse aqui seu Horóscopo Personare aqui — é gratuito!

— é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Veja todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida neste momento.

Veja que no exemplo abaixo a pessoa tem 14 trânsitos ativos, sendo que Mercúrio está passando pela Casa 9 no momento da retrogradação.

está passando pela Casa 9 no momento da retrogradação. Clique neste trânsito e leia, no lado esquerdo, a previsão personalizada para sua vida – que é diferente das outras pessoas que têm o mesmo signo que você.

Agora que você já sabe que área da sua vida vai ser impactada por Mercúrio retrógrado, veja a seguir o que você pode fazer antes de o trânsito começar.

1ª Casa (Ascendente):

Dica: Revise sua imagem pessoal e comportamento. Resolva questões de autoconfiança e ajuste sua aparência para refletir melhor sua identidade.

2ª Casa:

Dica: Faça um balanço financeiro, organize seus gastos e resolva dívidas pendentes. Garanta que seus recursos estejam bem administrados e seus valores claros.

3ª Casa:

Dica: Revise documentos importantes, organize seus papéis e conclua conversas pendentes. Certifique-se de que sua comunicação está clara e efetiva.

4ª Casa (Fundo do Céu):

Dica: Resolva conflitos familiares e organize seu espaço doméstico. Revise contratos imobiliários e faça pequenas reparações em casa.

5ª Casa:

Dica: Conclua projetos criativos inacabados e revise seus planos de lazer. Garanta que seus hobbies e relacionamentos amorosos estejam em harmonia.

6ª Casa:

Dica: Revise sua rotina diária e hábitos de saúde. Marque consultas médicas e organize seu ambiente de trabalho para melhorar a eficiência.

7ª Casa (Descendente):

Dica: Resolva questões pendentes em seus relacionamentos e revise acordos ou contratos. Fortaleça a comunicação com parceiros para evitar mal-entendidos.

8ª Casa:

Dica: Revise suas finanças compartilhadas e resolva questões de herança ou investimentos. Explore e resolva emoções profundas que possam estar bloqueando seu progresso.

9ª Casa:

Dica: Revise planos de viagem e documentação legal. Conclua estudos ou revisite filosofias de vida que possam precisar de ajustes.

10ª Casa (Meio do Céu):

Dica: Revise suas metas de carreira e atualize seu currículo. Resolva questões profissionais pendentes e melhore sua reputação no trabalho.

11ª Casa:

Dica: Revise seus objetivos de longo prazo e fortaleça conexões com amigos e grupos. Conclua projetos comunitários e reavalie suas metas futuras.

12ª Casa:

Dica: Revise questões emocionais e espirituais. Resolva problemas internos através de terapias ou práticas de autocuidado, como meditação.

