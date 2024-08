Começa Mercúrio retrógrado: o Céu da semana de 04 a 10 de agosto

Mercúrio retrógrado está de volta. Este é um trânsito que mais atrapalhos para o dia a dia, mas também oportunidades de revisões. E, acredite, nem vai ser tão complicado assim neste momento, por ter fatores positivos no Céu da semana de 04 a 10 de agosto.

Alguns imprevistos e rompimentos também podem acontecer devido à chegada da Lua Nova em Leão já neste domingo (04/08). Mas os bons aspectos de Sol devem ajudar a manter a confiança e a descontração.

Resumo do Céu da semana de 04 a 10 de agosto:

Domingo (04): Vênus em Virgem

Vênus em Virgem Domingo (04): Lua Nova em Leão

Lua Nova em Leão Segunda-feira (05): Mercúrio retrógrado em Virgem

Mercúrio retrógrado em Virgem Toda a semana: Mercúrio em conjunção com Virgem

Mercúrio em conjunção com Virgem Toda a semana: Sol em sextil com Marte e Júpiter

A seguir, você poderá conferir as previsões coletivas do Céu da semana de 04 a 10 de agosto, que valem para todos.

Se quiser saber como esses trânsitos atuam, especificamente, na sua vida, confira gratuitamente o seu Horóscopo Personalizado.

Agora, veja em detalhes os movimentos mais importantes do Céu da semana de 04 a 10 de agosto, que você pode conferir no vídeo e no texto a seguir.

Foco no eu na Lua Nova em Leão

A semana começa com a Lua Nova em Leão, exatamente às 08h12. Como todo início de ciclo lunar, os trânsitos que ficam marcados neste momento têm efeitos até a próxima lunação, que será no dia 02/09 — como mostra o Calendário Lunar 2024.

Aqui temos muito forte energia leonina, pois o Sol está em Leão, a Lua Nova ocorre em Leão e Vênus ainda está em Leão no mapa da Lua Nova (Vênus muda para Virgem bem no final da noite do dia 04).

Portanto, neste mês, temos esse lado leonino de pensar mais em si. No entanto, Vênus estará em uma quadratura com Urano, o que pode significar rupturas, além de reflexões sobre o que precisamos encerrar ou alterar.

Reflita sobre quais parcerias e relações vale a pena manter ou se há mudanças a serem feitas.

A Lua Nova para o Brasil

Com base no mapa da Lua Nova para o Brasil, veja algumas possibilidades que podemos ter especialmente no nosso país.

aumento de imprevistos em agosto, em função da quadratura de Vênus com Urano;

rompimentos e/ou alterações em algo que não está bom o suficiente, por causa da busca por qualidade característica de Mercúrio em Virgem e do Ascendente em Virgem.

Vale lembrar que a Lua Nova acontece na Casa 12 desse Mapa, trazendo à tona o que está dentro da pessoa: como que estou realmente me sentindo?

Confira situações que podem refletir isso, na prática, neste mês de agosto:

mudanças;

vulnerabilidade;

doenças;

imprevistos;

questões psicológicas vindo à tona;

e, do lado positivo, favorecimento de terapias, meditação e de um encontro mais autêntico consigo mesmo.

Em todos esses casos, haverá a oportunidade de reflexão e, possivelmente, alguns insights para mudanças e transformações.

Razão em alta com Vênus em Virgem

Bem no final do domingo (04) às 23h23, Vênus ingressa em Virgem, onde fica boa parte do mês. Vênus é o planeta do amor, do dinheiro e das relações. Veja o que pode acontecer em cada área durante esse trânsito, que vai até 29 de agosto.

Nas compras:

as pessoas serão mais criteriosas e econômicas;

quem vende precisará de mais habilidade para convencer, embora esteja com maior poder de comunicação nesta semana, pela conjunção de Vênus com Mercúrio.

No amor:

temos a oportunidade de aperfeiçoamento;

conversas sobre o que melhorar na rotina podem levar a bons resultados;

as pessoas ficam um pouquinho mais exigentes nas paqueras e atentas aos detalhes; por isso, não vacile neles.

No trabalho:

haverá o ímpeto de fazer bem feito o que quer que seja; apreço pelo trabalho e melhora estética.

Por fim, é preciso tomar cuidado com palavras, roupas, detalhes e atitudes, em todos os âmbitos, pois tudo isso estará sendo observado.

Mercúrio retrógrado de agosto 2024 chegou

Na segunda-feira (05), inicia a Mercúrio retrógrado de agosto 2024 no signo de Virgem, movimento que vai até 28/08. Ou seja, quase todo mês agosto vai requerer paciência com os pequenos imprevistos.

Sem falar que temos o período sombra Mercúrio retrógrado, que já pode representar problemas antes do dia oficial do trânsito começar e também uns dias depois que ele encerra.

Portanto, durante todo mês de agosto, podemos ter problemas como:

atrasos com transportes,

internet fora do ar,

queda de sistemas,

aparelhos travados;

vai e vem em procedimentos e trabalho;

revisão de processos;

complicações nos nossos relacionamentos;

retorno de coisas do passado.

Ao final deste texto, mostramos como acessar seu Horóscopo Personalizado gratuitamente para ver como Mercúrio retrógrado vai agir na sua vida.

Conversas agradáveis e produtivas com Mercúrio/Vênus

Para compensar os atrapalhos da retrogradação, temos a conjunção entre Mercúrio e Vênus, ambos no signo de Virgem. Esse aspecto exato ocorre na quinta-feira (08), mas reverbera durante toda a semana.

Enquanto Vênus tem a ver com charme, prazer e vida social, Mercúrio está ligado à comunicação. Por isso, é uma combinação interessante, de boas trocas, com mais interesse cultural e pelo conhecimento, especialmente sobre coisas úteis (Virgem).

Então, haverá um lado sociável, porém, voltado a trocas produtivas e reflexivas, podendo surgir dicas interessantes que ajudem no nosso aperfeiçoamento. Aproveite os bons momentos e as interações sociais!

Confiança em bons aspectos do Sol

Ao longo da semana, o Sol forma sextil com Marte e Júpiter em Gêmeos. Esse é um aspecto de muita força e confiança!

Portanto, apesar das possíveis rupturas e mudanças que Vênus/Urano trazem, Sol/Júpiter traz uma energia de confiança e positividade.

Assim, quem não estiver muito contente, pode conseguir perceber e trabalhar suas fraquezas.

Para os otimistas de carteirinha, como eu, temos energia de sobra, vitalidade e bom humor, mesmo com os pequenos percalços inevitáveis de Mercúrio retrógrado. Portanto, a paciência é a chave para viver esse período conturbado.

E na SUA vida?

Algumas áreas da sua vida podem sentir mais os efeitos desses trânsitos. De Mercúrio retrógrado à Lua Nova, você encontra todas as previsões personalizadas para a sua vida no Horóscopo Personare.

São personalizadas porque elas levam em consideração o seu Mapa Astral todo (e não só um signo), comparando como os movimentos dos planetas agora conversam com a posição dos planetas no momento do seu nascimento.

Para aproveitar a energia positiva que o Sol traz nesta semana, a dica é conferir no Horóscopo Personalizado onde o astro-rei está passando agora pelo seu mapa.

O acesso é simples e gratuito. Basta seguir o passo a passo:

Faça login ou cadastre seus dados no Horóscopo Personalizado. Depois, procure por Sol e Mercúrio entre os trânsitos ativos no menu roxo à direita. O Sol estará passando por uma Casa (no exemplo abaixo, está na Casa 11). Clique nesse trânsito para ver o que ele significa para você.

E se você quiser saber ver as previsões personalizadas para Mercúrio retrógrado na sua vida, procure pelo trânsito de Mercúrio no seu Horóscopo. Você encontrará uma análise específica para este momento em que o planeta está retrógrado.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Começa Mercúrio retrógrado: o Céu da semana de 04 a 10 de agosto apareceu primeiro em Personare.