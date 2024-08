Dia dos Solteiros: será que seu signo vai encontrar um amor em 2024?

Dia 15 de agosto é o Dia dos Solteiros. Você já curtiu muito essa fase e gostaria de ser a última vez a comemorar essa data? Talvez o amor bate à sua porta em breve! Nós consultamos as previsões do ano e te contamos a seguir se o seu signo tende a encontrar um amor em 2024.

A seguir, você encontra um guia sobre o que os Astros reservam para a vida afetiva de cada signo do zodíaco. Procure na lista seu signo solar e seu Ascendente e leia a análise dos dois. Assim, você terá um panorama completo sobre o que esperar do amor nos últimos meses de 2024.

Será que você vai encontrar um amor em 2024?

Áries

Para os solteiros de Áries, o final do ano promete momentos intensos no amor.

O eclipse em Libra de outubro , especialmente, atua diretamente nos seus relacionamentos afetivos. E eclipses, você sabe, tendem a representar crises.

, especialmente, atua diretamente nos seus relacionamentos afetivos. E eclipses, você sabe, tendem a representar crises. Pode ser importante que você se posicione na relação sem ter medo de perder a individualidade, mas também sem travar e bloquear a individualidade da outra pessoa.

Além disso, a partir de 06/12, a retrogradação de Marte vai exigir paciência e empatia de quem é de Áries, principalmente com as pessoas que você sente afeto.

Veja aqui as previsões para o amor completas para Áries em 2024!

Touro

O amor não tem sido seu foco este ano, Touro, mas o segundo semestre de 2024 pode trazer transformações emocionais significativas para os taurinos solteiros.

Mercúrio retrógrado em Virgem , que acaba no fim de agosto, pode trazer relacionamentos passados, oferecendo segundas chances ou oportunidades de aprimorar a forma como você expressa seu afeto, charme e sedução.

, que acaba no fim de agosto, pode trazer relacionamentos passados, oferecendo segundas chances ou oportunidades de aprimorar a forma como você expressa seu afeto, charme e sedução. Além disso, os dois eclipse do segundo semestre podem reacender sentimentos. Mesmo para quem não está afim de romance, a necessidade de explorar sua sedução, conquistar e encontrar prazer pode ganhar mais relevância.

Confira aqui todas as previsões para Touro em 2024.

Gêmeos

Solteiros de Gêmeos têm muita chance de encontrar um amor ainda este ano — a questão é se você está a fim de se comprometer.

Os eclipses que ainda temos em 2024 seguem mexendo com suas certezas e vontades.

Além disso, além da atual retrogradação de agosto, Mercúrio, o planeta que rege Gêmeos, volta a retrogradar em novembro, podendo complicar um pouco mais a sua comunicação no amor.

O último Mercúrio retrógrado de 2024 vai pegar em cheio a sua área de relacionamentos. Então, muita calma!

Tudo sobre Gêmeos em 2024 está neste artigo

Câncer

Você tem, sim, chances de encontrar um amor em 2024!

Anote aí o período que Vênus vai passar por Escorpião, entre 22 de setembro e 17 de outubro. Nesses dias, é ótimo também para romances, flertes e começar novas relações amorosas.

Além disso, a partir de 19 de novembro, Plutão entra para ficar em Aquário e pode trazer transformações poderosas nas entregas, nas fusões, nos encontros, mas também na vulnerabilidade.

Aqui estão as previsões completas para Câncer no amor em 2024.

Leão

O segundo semestre promete muito agito para os solteiros de Leão e talvez seja difícil de se comprometer.

O trânsito de Vênus em Sagitário , de 17 de outubro a 11 de novembro, destaca sua necessidade de liberdade e aventura no amor.

, de 17 de outubro a 11 de novembro, destaca sua necessidade de liberdade e aventura no amor. Além disso, durante a última retrogradação de Mercúrio do ano, entre novembro e dezembro, você deverá revisar e refletir sobre comunicação e prazer nos seus relacionamentos.

Leia aqui as previsões completas para Leão em 2024.

Virgem

Se você está a fim de relacionamento sério, aproveite! O trânsito de Saturno em Peixes traz foco nos relacionamentos estáveis das pessoas de Leão.

traz foco nos relacionamentos estáveis das pessoas de Leão. Já Vênus, especialmente em agosto, intensifica o poder de atração. Então, aproveite!

Além disso, Vênus em Virgem marca um período de boas oportunidades para experimentar mais prazer.

marca um período de boas oportunidades para experimentar mais prazer. Mas parte de Vênus em Virgem coincide com Mercúrio retrógrado em Virgem, o que significa que esses dias são ótimos para avaliar se você está atraindo aquilo que você realmente quer.

Leia tudo sobre Virgem em 2024 aqui.

Libra

Os eclipses que já passaram e os que ainda temos pela frente em 2024 devem sinalizar transformações nos relacionamentos de Libra.

Para os librianos solteiros, esses fenômenos podem representar novos amores e conexões também.

Mas lembre-se que eclipses são momentos de dificuldade de ver com clareza e podem desencadear uma fase de reavaliação e transformação.

Tudo sobre Libra em 2024 está aqui.

Escorpião

2024 é um ano e tanto para Escorpião no amor. Saturno vem trazendo a oportunidade de reavivar o romance e a sexualidade.

Aproveite esse trânsito para se comprometer a investir mais tempo e energia nas paixões.

Até porque, em setembro, o eclipse lunar ocorrerá nesta mesma área das paixões para Escorpião, trazendo oportunidades de transformação.

Este eclipse, em especial, é uma chance para Escorpião se libertar de padrões que não são mais confortáveis em sua vida amorosa

Portanto, se você quer encontrar um amor, foque no autoconhecimento!

O guia completo para Escorpião em 2024 está aqui.

Sagitário

Se você quer encontrar um novo amor, ainda é possível em 2024!

Júpiter atua na área dos relacionamentos de Sagitário, ampliando oportunidades no amor para o seu signo!

É como se limites e restrições diminuíssem e as oportunidades de exploração de novas configurações de relacionamento se abrissem.

Além disso, os eclipses do ano , especialmente o de outubro, indicam transformações na vida amorosa.

, especialmente o de outubro, indicam transformações na vida amorosa. A multiplicidade de opções pode trazer confusão, mas a escolha deve ser baseada em relacionamentos enriquecedores.

Leia tudo sobre Sagitário em 2024 aqui.

Capricórnio

É bem possível que se você ainda não encontrou, tem tudo para encontrar um amor ainda neste ano!

Vênus, que já esteve Capricórnio no início do ano, retorna para seu signo entre novembro e dezembro, proporcionando outra janela de oportunidades para o amor.

No entanto, a retrogradação de Mercúrio, a partir de 25 de novembro, sugere reflexões profundas sobre o passado e autoanálise das necessidades afetivas.

Veja tudo sobre Capricórnio em 2024 aqui.

Aquário

2024 é um ano especial e de autodescoberta no amor para Aquário, que envolve uma reflexão profunda sobre a sua verdadeira identidade no contexto dos relacionamentos.

Embora desafiador, esse autoconhecimento pode ser revelador e transformador, proporcionando uma base sólida para relacionamentos mais autênticos.

Vênus, em agosto, intensifica seu magnetismo. Então, se está buscando um amor, aproveite!

Mas duas retrogradações merecem sua atenção: Mercúrio retrógrado em agosto e Marte retrógrado em dezembro são períodos que suscitam dúvidas e a necessidade de avaliar e elaborar melhor as relações existentes.

O guia completo para Aquário em 2024 está aqui.

Peixes

O amor promete ainda em 2024 para Peixes, com chances de estabelecer relacionamentos mais sérios.

É um ano para abrir o coração ao amor e não se deixar paralisar por critérios excessivamente seletivos.

Os eclipses setembro e outubro sugerem que você busque relações mais produtivas, satisfatórias e baseadas na cooperação mútua.

Anote aí: entre 4 de setembro e 4 de novembro, Marte suscita uma onda de paixão e oportunidades de novos romances para quem é de Peixes.

Porém, é preciso ter atenção com o finzinho do ano, porque acontece ao mesmo tempo a retrogradação de Mercúrio e o trânsito de Vênus pela área dos relacionamentos e parcerias de quem é de Peixes.

Leia tudo sobre Peixes em 2024 aqui.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Dia dos Solteiros: será que seu signo vai encontrar um amor em 2024? apareceu primeiro em Personare.