Mercúrio Retrógrado e os relacionamentos: como lidar com os problemas

Tem gente do passado que ressurge. Ex que volta. Namoro que termina. Tem casamento que retrocede. Nada disso é culpa de Mercúrio Retrógrado, mas, sim, os relacionamentos podem sentir forte esse trânsito.

Na Astrologia, Mercúrio retrógrado é um trânsito que nos convida a rever, voltar atras, pausar, assim como revisar várias questões da vida e uma delas pode ser os relacionamentos que temos.

Toda retrogradação tem a ver com esse movimento de introspecção, de acordo com a Astrologia. Mercúrio retrograda três vezes ao ano por cerca de 20 dias.

Ou seja, todos os anos, por três períodos, temos a chance de revisar nossa vida e nossos relacionamentos por conta de Mercúrio Retrógrado.

Fins e voltas

Mercúrio governa a comunicação, a mente, os pensamentos e a tecnologia. Quando entra em retrogradação, suas energias parecem ser invertidas, levando-nos a revisitar o passado, incluindo relacionamentos e questões não resolvidas.

Por isso, durante Mercúrio Retrógrado, é comum que pessoas e situações do passado reapareçam em nossas vidas. Ex, amigos ou antigas conexões podem ressurgir, trazendo uma série de emoções, lembranças e dores de amor.

Assim, é um ótimo período para resolver pendências e, finalmente, entender lições que não foram aprendidas antes. É essencial, portanto, reconhecer que os encontros do passado não necessariamente significam um retorno, mas sim uma oportunidade de aprendizado e crescimento.

Mercúrio Retrógrado convida-nos a olhar criticamente para as dinâmicas existentes em nossos relacionamentos, permitindo-nos identificar áreas que precisam de ajustes ou até mesmo reconhecer quando é hora de seguir em frente não mais a dois.

Mas não é hora de tomar decisões

Decisões importantes sobre relacionamentos devem ser adiadas até que Mercúrio retorne ao seu movimento direto.

Isso porque as informações que recebemos durante este período podem ser incompletas ou distorcidas, tornando difícil avaliar as situações de forma precisa.

Portanto, use este tempo para contemplar, meditar e revisar. Mercúrio Retrógrado é um lembrete para praticarmos a paciência, o desapego e a autorefleção em nossos relacionamentos.

Lembre-se sempre: os planetas podem indicar o que pode acontecer, mas somos nós que temos o poder de moldar nosso próprio destino.

Mercúrio Retrógrado e a sua vida

Para saber como isso acontece, cada pessoa precisa saber qual área da vida Mercúrio vai atuar durante a retrogradação.

Neste momento, os planetas estão se movimentando no céu e, ao mesmo tempo, “conversando” com o seu Mapa Astral (que é único e vale para a vida toda).

No seu Mapa , Mercúrio está em um determinado signo e casa. Isso fala sobre sua personalidade, seu jeito de se comunicar, se expressar e se movimentar.

No seu Horóscopo, Mercúrio muda de casa periodicamente, indicando quais temas da sua vida vão receber a energia desse planeta.

Por isso, o Horóscopo verdadeiro é esse que mostra por onde andam todos os planetas nesse momento na sua vida. Esse é o Horóscopo Personalizado que você pode acessar gratuitamente aqui.

Quando você acessar o Horóscopo Personalizado do Personare, você verá por onde Mercúrio anda durante a retrogradação. Na imagem abaixo, você pode ver um exemplo de como pode aparecer para você.

Perceba nos destaques em laranja que o Horóscopo mostra a casa da área da vida que está recebendo a retrogradação de Mercúrio.

Ao descobrir a casa pela qual o planeta está transitando, você poderá entender quais tipos de relacionamentos poderão ser impactados por Mercúrio Retrógrado.

Mercúrio retrógrado e os seus relacionamentos

Se você já sabe qual é a casa que vai passar por esse trânsito veja como será a ligação entre Mercúrio retrógrado e os seus relacionamentos.

Mercúrio em trânsito pela Casa 1

Relacionamentos para ter atenção: Pessoas íntimas e com você mesma (o).

Pessoas íntimas e com você mesma (o). Prepare-se para: Falta de clareza nas interações e ressurgimento de questões internas do passado.

Falta de clareza nas interações e ressurgimento de questões internas do passado. Aproveite para: Refletir sobre seus padrões de comunicação, trabalhar sua expressão emocional e, além disso, melhorar os relacionamentos pessoais.

Refletir sobre seus padrões de comunicação, trabalhar sua expressão emocional e, além disso, melhorar os relacionamentos pessoais. Evite: Tomar decisões importantes sobre relacionamentos e iniciar novas relações.

Mercúrio em trânsito pela Casa 2

Relacionamentos para ter atenção: Aqueles que envolvem finanças.

Aqueles que envolvem finanças. Prepare-se para: Mudanças nos valores compartilhados, ressurgimento de questões financeiras não resolvidas.

Mudanças nos valores compartilhados, ressurgimento de questões financeiras não resolvidas. Aproveite para: Revisar os hábitos de gastos, repensar os valores pessoais, cultivar gratidão e reconhecer a abundância na sua vida.

Revisar os hábitos de gastos, repensar os valores pessoais, cultivar gratidão e reconhecer a abundância na sua vida. Evite: Grandes investimentos financeiros bem como discussões sobre dinheiro e tomar decisões impulsivas baseadas em emoções momentâneas.

Trânsito pela Casa 3

Relacionamentos para ter atenção: Irmãos, amigos próximos bem como colegas de trabalho e vizinhança.

Irmãos, amigos próximos bem como colegas de trabalho e vizinhança. Prepare-se para: Mal-entendidos na comunicação, ressurgimento de pessoas do passado, pausas temporárias em interações com pessoas próximas.

Mal-entendidos na comunicação, ressurgimento de pessoas do passado, pausas temporárias em interações com pessoas próximas. Aproveite para: Praticar a escuta ativa, resolver mal-entendidos, fortalecer os laços com irmãos e colegas de trabalho.

Praticar a escuta ativa, resolver mal-entendidos, fortalecer os laços com irmãos e colegas de trabalho. Evite: Fofocas no ambiente de trabalho, assumir interpretações precipitadas assim como evitar contato com pessoas do passado sem avaliar as consequências.

Mercúrio em trânsito pela Casa 4

Relacionamentos para ter atenção: Família, pessoas que vivem na mesma residência.

Família, pessoas que vivem na mesma residência. Prepare-se para: Mudanças no ambiente doméstico, desafios na comunicação familiar, ressurgimento de memórias emocionais do passado.

Mudanças no ambiente doméstico, desafios na comunicação familiar, ressurgimento de memórias emocionais do passado. Aproveite para: Cuidar do ambiente doméstico, resolver conflitos ou questões familiares pendentes.

Cuidar do ambiente doméstico, resolver conflitos ou questões familiares pendentes. Evite: Discussões familiares intensas, tomar decisões precipitadas sobre questões domésticas, ignorar sentimentos ou questões emocionais profundas.

Mercúrio em trânsito pela Casa 5

Relacionamentos para ter atenção: Romances, mas também filhos.

Romances, mas também filhos. Prepare-se para: Ressurgimento de flertes do passado, pausas temporárias nos romances atuais, mal-entendidos envolvendo filhos, dificuldades sobre prazer e lazer.

Ressurgimento de flertes do passado, pausas temporárias nos romances atuais, mal-entendidos envolvendo filhos, dificuldades sobre prazer e lazer. Aproveite para: Refletir sobre interesses pessoais, trabalhar na autoestima, pensar sobre seus padrões de relacionamento e, por fim, revisar sua expressão emocional envolvendo filhos (se tiver).

Refletir sobre interesses pessoais, trabalhar na autoestima, pensar sobre seus padrões de relacionamento e, por fim, revisar sua expressão emocional envolvendo filhos (se tiver). Evite: Compromissos sérios em relacionamentos, assumir riscos emocionais excessivos e, além disso, ignorar sinais de alerta em relacionamentos.

Trânsito pela Casa 6

Relacionamentos para ter atenção: Colegas de trabalho.

Colegas de trabalho. Prepare-se para: Retrabalhos, sobrecarga de tarefas, mal-entendidos sobre cotidiano e rotinas bem como atrasos.

Retrabalhos, sobrecarga de tarefas, mal-entendidos sobre cotidiano e rotinas bem como atrasos. Aproveite para: Organizar as tarefas, priorizar a comunicação clara no ambiente de trabalho, resolver conflitos ou mal-entendidos com colegas.

Organizar as tarefas, priorizar a comunicação clara no ambiente de trabalho, resolver conflitos ou mal-entendidos com colegas. Evite: Sobrecarregar-se com responsabilidades extras, confrontos desnecessários no trabalho, mas também procrastinação.

Mercúrio em trânsito pela Casa 7

Relacionamentos para ter atenção : Parceiros românticos e parceiros de negócios, como, por exemplo, sócios.

: Parceiros românticos e parceiros de negócios, como, por exemplo, sócios. Prepare-se para: Dificuldades em discutir problemas de relacionamento, desafios em negociações, ressurgimento de questões não resolvidas.

Dificuldades em discutir problemas de relacionamento, desafios em negociações, ressurgimento de questões não resolvidas. Aproveite para: Refletir sobre as dinâmicas do relacionamento, trabalhar na comunicação interpessoal, resolver mal-entendidos.

Refletir sobre as dinâmicas do relacionamento, trabalhar na comunicação interpessoal, resolver mal-entendidos. Evite: Discussões acaloradas, tomar decisões importantes, assinar contratos e, além disso, buscar aprovação externa sem reflexão adequada.

Mercúrio em trânsito pela Casa 8

Relacionamentos para ter atenção: Parceiros íntimos bem como questões financeiras compartilhadas.

Parceiros íntimos bem como questões financeiras compartilhadas. Prepare-se para: Revisitar problemas do passado, questionar dinâmicas de poder no relacionamento, refletir sobre a sexualidade e a intimidade.

Revisitar problemas do passado, questionar dinâmicas de poder no relacionamento, refletir sobre a sexualidade e a intimidade. Aproveite para: Explorar questões emocionais profundas, fortalecer a conexão emocional com seu par, resolver conflitos não resolvidos.

Explorar questões emocionais profundas, fortalecer a conexão emocional com seu par, resolver conflitos não resolvidos. Evite: Tomar decisões financeiras importantes como, por exemplo, buscar empréstimos ou investimentos e iniciar discussões sobre assuntos sensíveis sem ter cuidado.

Trânsito pela Casa 9

Relacionamentos para ter atenção: Professores, figuras de autoridade em questões legais, parceiros de viagem ou estudo.

Professores, figuras de autoridade em questões legais, parceiros de viagem ou estudo. Prepare-se para: Revisitar assuntos relacionados à educação superior, como, por exemplo, faculdade e estudos avançados. Além disso, questões burocráticas envolvendo o estrangeiro, como vistos ou aprovações consulares, podem surgir.

Revisitar assuntos relacionados à educação superior, como, por exemplo, faculdade e estudos avançados. Além disso, questões burocráticas envolvendo o estrangeiro, como vistos ou aprovações consulares, podem surgir. Aproveite para: Revisar seus objetivos educacionais e de viagens e corrigir eventuais falhas em documentos de viagens ou estudos.

Revisar seus objetivos educacionais e de viagens e corrigir eventuais falhas em documentos de viagens ou estudos. Evite: Envolver-se em discussões filosóficas ou sobre ética. Além disso, tenha cautela ao lidar com processos judiciais, evitando mal-entendidos que possam prejudicar sua situação legal.

Mercúrio em trânsito pela Casa 10

Relacionamentos para ter atenção: Colegas de trabalho, principalmente figuras de autoridade, como chefes.

Colegas de trabalho, principalmente figuras de autoridade, como chefes. Prepare-se para: Desafios na imagem pública, pausas em assuntos de carreira ou profissão, revisões em promoções solicitadas.

Desafios na imagem pública, pausas em assuntos de carreira ou profissão, revisões em promoções solicitadas. Aproveite para: Refletir sobre seus objetivos profissionais, revisar planos de carreira, preparar-se para avançar após o final do trânsito.

Refletir sobre seus objetivos profissionais, revisar planos de carreira, preparar-se para avançar após o final do trânsito. Evite: Buscar promoções durante este período, tomar decisões impulsivas relacionadas à carreira, preocupar-se excessivamente com a opinião pública.

Mercúrio em trânsito pela Casa 11

Relacionamentos para ter atenção: Amigos, grupos sociais e comunidades online.

Amigos, grupos sociais e comunidades online. Prepare-se para: Mal-entendidos, fofocas e mentiras em conversas com amigos ou grupos. E, além disso, dificuldades em alcançar consenso.

Mal-entendidos, fofocas e mentiras em conversas com amigos ou grupos. E, além disso, dificuldades em alcançar consenso. Aproveite para: Avaliar a qualidade de suas amizades, cultivar relacionamentos significativos, praticar a escuta ativa.

Avaliar a qualidade de suas amizades, cultivar relacionamentos significativos, praticar a escuta ativa. Evite: Expor demais suas opiniões, participar de conflitos desnecessários, confiar cegamente em informações compartilhadas por terceiros.

Trânsito pela Casa 12

Relacionamentos para ter atenção: Pessoas com quem você tem questões emocionais profundas.

Pessoas com quem você tem questões emocionais profundas. Prepare-se para: Arrependimentos, culpas, ressurgimento de medos antigos, enfrentar questões ocultas.

Arrependimentos, culpas, ressurgimento de medos antigos, enfrentar questões ocultas. Aproveite para: Praticar o perdão e lidar com traumas emocionais.

Praticar o perdão e lidar com traumas emocionais. Evite: Agir impulsivamente com base em emoções negativas, reprimir emoções, evitar o confronto com questões internas.

