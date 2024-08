Calculadora de sono existe? Saiba o que é a técnica dos ciclos do sono

Você já se viu rolando na cama, lutando para pegar no sono, enquanto o relógio parece se arrastar lentamente? E se tivesse uma técnica que te ajuda a calcular o momento ideal de acordar? É isso que tem viralizado nas redes sociais.

Num vídeo compartilhado no X (antigo Twitter), @silmendesss diz que sincronizar o despertador com o final de um ciclo de sono de 90 minutos pode fazer milagres para uma noite realmente reparadora.

Outro post de @libryaninha com mais de 32 mil curtidas destaca como ajustar o horário de dormir para coincidir com esses ciclos de sono pode ajudar a melhorar a qualidade do sono. Para utilizar a calculadora de sono baseada nestes ciclos, ela usa a Inteligência Artificial.

Segundo ela, ao utilizar a técnica, ela acordou “sem cansaço/fadiga e mais disposta que nos outros dias”.

Aqui, te contamos o que é a técnica dos ciclos do sono e se a calculadora de sono realmente funciona.

O que é a técnica dos ciclos do sono?

O nosso sono é dividido em ciclos que duram cerca de 90 minutos cada, compostos por quatro fases principais:

Sono leve (NREM) : A fase onde seu corpo começa a relaxar.

: A fase onde seu corpo começa a relaxar. Sono profundo (NREM) : Essencial para a recuperação física e fortalecimento do sistema imunológico.

: Essencial para a recuperação física e fortalecimento do sistema imunológico. Sono REM : Onde ocorrem os sonhos e o processamento emocional.

: Onde ocorrem os sonhos e o processamento emocional. Sono leve (NREM) novamente: Preparando-se para iniciar um novo ciclo.

A técnica dos ciclos do sono que viralizou nas redes sociais indica que ao acordar no final de um deles causa menos mal-estar e podemos levantar mais dispostos.

Alguns internautas explicam como usar a Inteligência Artificial para calcular o horário de levantar considerando esses ciclos de sono de 90 minutos. Como na imagem abaixo:

Será que a “calculadora de sono” funciona?

A ideia de alinhar o despertar com os ciclos de sono faz sentido na teoria, pois acordar durante o sono leve pode ser menos perturbador. No entanto, a eficácia dessa técnica pode variar.

Especialistas confirmam que a sincronização com os ciclos de sono realmente pode fazer a diferença, mas ressaltam que não existe uma “calculadora de sono” que funcione de forma universal para todos.

Isso se deve ao fato de que a duração do ciclo de sono pode variar entre indivíduos, dependendo da idade, da rotina diária e de outras questões de saúde.

Além disso, uma mesma pessoa pode ter ciclos de sono mais curtos ou mais longos em uma mesma noite.

Portanto, não há um período fixo de 90 minutos que se aplique a todos. A ideia é útil, mas a aplicação prática pode exigir ajustes individuais.

No entanto, alguns dispositivos de rastreamento do sono, como relógios, podem oferecer informações sobre seus ciclos de sono e ajudar a ajustar sua rotina. Com essas informações, você pode otimizar sua qualidade de sono conforme o que funciona melhor para você.

O que realmente funciona para melhorar o sono

Se você está pensando em técnicas para melhorar o seu sono, aqui estão algumas dicas práticas e realmente comprovadas que funcionam, compartilhadas por especialistas do Personare:

Monitoramento e ajustes individuais

Compreender e ajustar os ciclos do sono pode ser uma maneira eficaz de melhorar a qualidade do descanso. A técnica viral de sincronizar o despertar com os ciclos de 90 minutos pode ser uma ferramenta útil, mas é essencial experimentar e ajustar conforme necessário.

Se os problemas de sono persistirem, consultar um especialista em sono pode ser a melhor solução.

Agora que você conhece a técnica viral e a base científica por trás dela, que tal dar uma chance e ver como isso pode impactar sua qualidade de sono? Boa sorte e bons sonhos!

