Mercúrio retrógrado no trabalho: como manter a produtividade e evitar mal-entendidos

Parece que as coisas estão dando errado no trabalho este mês? Queda da internet, e-mails trocados, mal-entendidos com colegas ou erros em apresentações? Isso tudo pode ter relação com como Mercúrio retrógrado se manifesta no trabalho.

De atrasos no seu trajeto para o escritório a confusões de agenda por razões que fogem do seu controle, o período de Mercúrio retrógrado pode significar mais obstáculos, tanto literal quanto metaforicamente.

Por isso, manter a calma e adotar algumas estratégias pode ser essencial para manter a tranquilidade e a produtividade, assim como evitar mal-entendidos.

O que significa Mercúrio retrógrado no trabalho

De fato, durante o Mercúrio retrógrado, mal-entendidos com colegas, clientes e gerentes podem parecer mais frequentes, o que pode levar a prazos perdidos, sentimentos feridos e relacionamentos danificados.

Um erro de digitação em um e-mail pode mudar todo o tom e ser mal interpretado; uma apresentação que você vem preparando há muito tempo pode ser prejudicada por problemas técnicos de última hora.

Tudo isso porque Mercúrio rege a mente, a comunicação, a expressão, as informações, o transporte público, as viagens curtas, a rotina e a tecnologia – assuntos muito conectados com o dia a dia de trabalho.

E quando o planeta está retrógrado, todos estes temas podem ter menos clareza, sofrer atrasos ou passar por pequenas turbulências, mas que podem causar grandes dores de cabeça se você não souber lidar, especialmente no ambiente de trabalho.

Como sobreviver a Mercúrio retrógrado no trabalho

Então, pensando em todas essas questões que podem aparecer com frequência durante Mercúrio retrógrado, separamos algumas estratégicas para você adotar nestes períodos.

1. Aceite os problemas

O melhor que você pode fazer é saber de antemão as datas de Mercúrio retrógrado e se preparar para a possibilidade de mais mal-entendidos, como e-mails mal interpretados ou reuniões perdidas.

Permita-se ser mais flexível e tente antecipar problemas potenciais para que você possa ter um plano B em mente e não tenha que se esforçar para consertá-lo.

Mas se atrasos e interrupções ocorrerem, comunique-se claramente com os afetados em vez de guardar o estresse para si.

2. Reflita mais antes de qualquer ação

Antes de usar as mídias sociais para desabafar sobre o trabalho ou começar a responder à mensagem de um colega que lhe irritou, pare e pense em como as pessoas erradas podem ver isso ou como isso pode afetar seu trabalho ali na frente.

Isso vale para qualquer comunicação, não só envolvendo o trabalho. Portanto, redobre a atenção aos detalhes antes de partir para ação. Isso pode prevenir grandes mal-entendidos.

As relações, no geral, podem sentir forte esse trânsito. Veja aqui mais dicas sobre os relacionamentos em Mercúrio retrógrado.

3. Leve o tempo que você precisa

Erros de digitação e falhas de comunicação são mais comuns durante Mercúrio retrógrado, então leve o tempo necessário antes, porque pode prevenir que você gaste mais tempo depois.

Por exemplo, verifique duas e três vezes os documentos e e-mails antes de pressionar enviar, e certifique-se de ouvir ativamente as pessoas ao seu redor para ter certeza de que você as entendeu completamente e que elas entenderam você.

4. Faça backup de tudo (inclusive de você)

Quando o planeta que rege a tecnologia e a comunicação parece estar se movendo para trás, é mais importante do que nunca garantir que você backup de tudo que for importante.

Mas os backups não servem apenas proteger seus arquivos, eles também podem proteger seu tempo e sua reputação no local de trabalho. É melhor prevenir do que remediar.

Vale ficar atento às previsões do seu signo durante Mercúrio retrógrado, pois a cada trânsito, uma área específica da sua vida pode ficar mais vulnerável. Sabendo disso, você pode se precaver melhor.

5. Adie grandes discussões e decisões

Como as falhas de comunicação são comuns durante a retrogradação, tente adiar grandes conversas e discussões importantes. Se informações cruciais forem perdidas ou mal interpretadas, isso pode levar a problemas mais tarde.

O mesmo vale para decisões importantes, como a contratação de um novo funcionário ou mesmo a demissão de um. Mas caso aconteça, é possível que essa questão tenha de ser revista ou refeita mais tarde.

Se for algo inadiável, tente fazer um contrato temporário, por exemplo, permitindo uma revisão posterior menos custosa.

5. Revise sua rotina e sua carreira

Nem tudo é ruim em Mercúrio retrógrado. Além do caos que pode trazer, pode ser um bom momento para refletir, especialmente se você estiver se sentindo mal na sua rotina ou estagnado em sua carreira.

Use esse tempo para dar um passo para trás e pensar sobre sua carreira:

Você está feliz e realizado em sua função atual?

Você está no caminho certo e pode progredir mais?

Você está vivendo COM e DE propósito?

Com Mercúrio retrógrado você tem a grande oportunidade para rever e reavaliar muita coisa na sua vida. Veja como o céu é generoso: temos momentos no ano em que somos instigados a um processo de recolhimento maior.

Ainda que as demandas surjam e os prazos apertem, sabendo que Mercúrio está retrógrado, você pode segurar um pouco mais a onda.

Técnicas para adotar durante Mercúrio retrógrado

Além de se adaptar às peculiaridades de Mercúrio retrógrado no ambiente de trabalho, algumas técnicas de bem-estar podem ajudar a manter a calma e o foco. Aqui estão algumas sugestões de especialistas:

Meditação: Dedique alguns minutos do seu dia para meditar. A meditação pode ajudar a centrar seus pensamentos e limpar a mente de preocupações desnecessárias, criando um espaço mental mais tranquilo e focado. Veja aqui uma meditação para relaxar e diminuir o estresse .

Dedique alguns minutos do seu dia para meditar. A meditação pode ajudar a centrar seus pensamentos e limpar a mente de preocupações desnecessárias, criando um espaço mental mais tranquilo e focado. . Respiração Consciente: Práticas de respiração consciente ou pranayama podem ser extremamente benéficas para reduzir o estresse mesmo durante o turno de trabalho. Aqui você encontra quatro exercícios de respiração para acalmar rapidamente para usar em qualquer lugar e a qualquer momento para alívio imediato.

Práticas de respiração consciente ou pranayama podem ser extremamente benéficas para reduzir o estresse mesmo durante o turno de trabalho. para usar em qualquer lugar e a qualquer momento para alívio imediato. Óleos Essenciais: A Aromaterapia com óleos essenciais como lavanda, camomila ou bergamota pode promover uma sensação de calma e bem-estar. Use um difusor no seu espaço de trabalho ou um colar aromático para um efeito calmante ao longo do dia.

A como lavanda, camomila ou bergamota pode promover uma sensação de calma e bem-estar. Use um difusor no seu espaço de trabalho ou um colar aromático para um efeito calmante ao longo do dia. Técnicas de Grounding: Práticas de grounding ou aterramento , envolvem técnicas que conectam você fisicamente e mentalmente à Terra, ajudando a reduzir a sensação de estresse e ansiedade.

Práticas de , envolvem técnicas que conectam você fisicamente e mentalmente à Terra, ajudando a reduzir a sensação de estresse e ansiedade. Terapia com Cristais: Utilizar cristais na sua mesa de trabalho ou espaço pessoal pode ser uma força extra para lidar com os problemas tradicionais desse período. Aqui estão 8 cristais que você pode usar durante Mercúrio retrógrado .

Utilizar cristais na sua mesa de trabalho ou espaço pessoal pode ser uma força extra para lidar com os problemas tradicionais desse período. . Pausas Programadas: Incorporar pausas regulares ao longo do dia é essencial. Durante essas pausas, afaste-se do computador, estique-se, faça uma pequena caminhada ou pratique uma técnica de relaxamento rápida. Isso pode ajudar a evitar o esgotamento e manter sua produtividade.

Incorporar essas práticas no seu dia a dia durante o Mercúrio Retrógrado pode ajudar a mitigar alguns dos desafios típicos do período e manter você mentalmente e fisicamente preparado para enfrentar o que vier.

