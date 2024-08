Mercúrio retrógrado: o que é e o que acontece

Mercúrio retrógrado é um importante trânsito astrológico que acontece todos os anos pelo menos três vezes, com duração de cerca de 20 dias cada uma.

Neste guia completo sobre o que é Mercúrio Retrógrado, você vai entender o que muda entre os períodos, o significado dos signos em que ocorre e o que pode acontecer em cada um. Assim como quando começa e quando acaba Mercúrio retrógrado.

Assim, você pode se preparar para este momento e até usá-lo a seu favor. Afinal, como todo trânsito astrológico, nem tudo é necessariamente negativo nesta fase. Depende muito de como a gente encara.

Por isso, de que maneira você pode sentir Mercúrio Retrógrado na sua vida e como você pode utilizar esse fenômeno astrológico a seu favor é o que você aprende aqui.

O que é Mercúrio Retrógrado?

A retrogradação de um planeta não significa que o astro está andando para trás, mas que, na perspectiva de quem observa aqui da Terra, o movimento está mais devagar em relação ao nosso planeta.

De acordo com a Astrologia, a retrogradação implica na necessidade de revisões, reanálises e reinterpretações. Tudo que é “re” tem a ver com retrógrado. Mercúrio representa a palavra, seja ela a palavra falada, ou seja, ela a palavra escrita.

Como Mercúrio tem a ver com comunicação, são pontos fundamentais de uma retrogradação deste planeta:

Não é o momento para tomar iniciativas , ou seja, não é bom para começar algo.

, ou seja, não é bom para começar algo. Ter mais cautela com o que você diz ou escreve . É melhor até não dizer, e é melhor até não escrever.

. É melhor até não dizer, e é melhor até não escrever. Não é um bom momento para assinar documentos , mas, se não houver possibilidade de adiar, é preciso revisá-lo mais de uma vez e, se possível, pedir para outras pessoas fazer o mesmo. É, sim, preciso pecar pelo detalhismo.

, mas, se não houver possibilidade de adiar, é preciso revisá-lo mais de uma vez e, se possível, pedir para outras pessoas fazer o mesmo. É, sim, preciso pecar pelo detalhismo. Problemas de comunicação tendem a acontecer, mas não é como se tudo fosse dar errado.

tendem a acontecer, mas não é como se tudo fosse dar errado. Atrasos e cancelamentos envolvendo mobilidade, ou seja, trânsito, tudo aquilo que nos leva de um ponto ao outro.

Quando acaba Mercúrio retrógrado

A retrogradação de Mercúrio ocorre três vezes por ano, por cerca de 20 dias. Para acompanhar quando começa e quando acaba este trânsito, confira nossos calendários:

É culpa de Mercúrio retrógrado?

Em redes sociais, mesmo quem não entende nada de Astrologia, já virou até um meme, né? Botar a culpa das falhas de comunicação, da impressora que deu defeito, do e-mail que não chegou, da correspondência que extraviou em Mercúrio retrógrado. Mas será que as coisas são realmente assim?

A palavra de ordem é revisão durante a retrogradação deste planeta. Sabendo disso com antecedência, você pode usar esse trânsito a seu favor. Por exemplo, se você está estudando, esse é um ótimo período para revisar um texto, uma matéria ou algo do tipo.

Deste modo, fica claro que Mercúrio retrógrado não é um posicionamento “negativo”, como muita gente acredita. Pode ser muitíssimo libertador! Entenda o porquê.

É ruim?

Mercúrio, e qualquer outra retrogradação de qualquer outro planeta, não é necessariamente ruim.

Com Mercúrio retrógrado você tem a grande oportunidade para rever e reavaliar a maneira como você se comunica: seja de maneira falada, seja da maneira escrita.

Assim, as principais dicas para Mercúrio retrógrado são:

não assine, não compre e não venda nada importante nesse momento

esta é uma fase de introspecção intelectual

tente não colocar sua cara a tapa no mundo

Veja como o céu é generoso conosco. Todos temos um momento do ano em que somos instigados a um processo de recolhimento maior.

Claro que nem todo mundo pode se dar o luxo de fazer esse recolhimento. As demandas da vida forçam a gente a se comunicar. Mas sabendo que Mercúrio está retrógrado, você pode segurar um pouco mais a onda.

Por isso, as perguntas abaixo podem ser muito úteis durante a retrogradação mercuriana:

Eu posso dar a minha opinião sobre isso mais tarde?

Eu quero pensar sobre o que você está me dizendo, para depois dar uma opinião

Posso pensar um pouco sobre o assunto para poder depois falar sobre isso com você?

Não, isso é ótimo! Mercúrio retrógrado é uma grande oportunidade para você fazer esse processo que envolve ter mais cautela, mais prudência naquilo que você pensa e diz.

Mercúrio retrógrado para signos

O trânsito de Mercúrio retrógrado vai ter uma importância diferente para cada pessoa de acordo com o Mapa Astral que você tem. Para algumas pessoas, Mercúrio retrógrado será um pouco melhor; para outras, nem tanto.

Mas isso significa que você precisa ir além da ideia de Mercúrio retrógrado para signos.

Se você quer saber o que Mercúrio retrógrado tem a dizer sobre o seu Mapa Astral específico, acesse o seu Horóscopo Personare para entender como esse trânsito vai atuar sobre a sua vida. Então, veja o passo a passo:

Acesse aqui seu Horóscopo Personare aqui — é gratuito!

— é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Veja todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida neste momento.

Veja que no exemplo abaixo a pessoa tem 14 trânsitos ativos, sendo que Mercúrio está passando pela Casa 9 no momento da retrogradação.

está passando pela Casa 9 no momento da retrogradação. Clique neste trânsito e leia, no lado esquerdo, a previsão personalizada para sua vida – que é diferente das outras pessoas que têm o mesmo signo que você.

Previsões para você

Agora que você já sabe a casa em que você vai viver Mercúrio Retrógrado, veja abaixo um resumo das possibilidades deste período na sua vida, desde oportunidades até desafios:

Mercúrio retrógrado na Casa 1

Oportunidade : Você tem a oportunidade de se interiorizar nesta fase. Por isso, tente olhar para dentro de você e analisar coisas de sua própria vida.

: Você tem a oportunidade de se interiorizar nesta fase. Por isso, tente olhar para dentro de você e analisar coisas de sua própria vida. Desafio: Este não é um momento de você se colocar no mundo. É um momento de você voltar para dentro. Evite falar muito e colocar tudo o que você pensa em redes sociais, porque a chance de rolar algum mal-entendido é muito maior do que em outras circunstâncias.

Mercúrio retrógrado na Casa 2

Oportunidade : momento fundamental para você rever como você lida com os seus bens. Quanto mais cautela você tiver sobre questões materiais e financeiras, melhor. Dessa forma, aproveite o período para estudar sobre o assunto.

: momento fundamental para você rever como você lida com os seus bens. Quanto mais cautela você tiver sobre questões materiais e financeiras, melhor. Dessa forma, aproveite o período para estudar sobre o assunto. Desafio: investimentos de risco são totalmente desaconselháveis nesta fase. Aliás, durante este Mercúrio retrógrado é melhor assumir uma postura mais conservadora em relação ao seu dinheiro. Além disso, é bom evitar também comprar ou vender coisas muito importantes.

Casa 3

Oportunidade : Esse momento é interessante para você perceber suas falhas de comunicação e sobre os argumentos equivocados que você possa estar utilizando no seu dia a dia.

: Esse momento é interessante para você perceber suas falhas de comunicação e sobre os argumentos equivocados que você possa estar utilizando no seu dia a dia. Desafio: Cuidado para não divulgar fake news e mentiras. Confira tudo o que você receber e, principalmente, avalie melhor as coisas que você compartilha. Além disso, se puder, adie viagens rápidas e passeios podem, porque a chance das coisas não saírem como você imaginava são grandes.

Mercúrio retrógrado na Casa 4

Oportunidade : Mudar os móveis de lugar pode trazer satisfação a você agora. Esse momento é muito bom para reanalisar como você organiza as coisas na sua casa.

: Mudar os móveis de lugar pode trazer satisfação a você agora. Esse momento é muito bom para reanalisar como você organiza as coisas na sua casa. Desafio: Questões familiares, principalmente envolvendo pai, mãe, irmãos, avós, que você achava estarem resolvidas têm chance de voltar nesse período. Mas só resolva aquilo que você tem solução. Se você não tem poder de resolver, respeite a vontade das outras pessoas.

Mercúrio retrógrado na Casa 5

Oportunidade : sabe aquela coisa que você se divertia, aquele jogo, aquela brincadeira, aquela prática esportiva que te dava tanto prazer e que você, por algum motivo, parou? É a hora disso voltar. Não é o momento para você aprender coisas novas em relação ao lazer, mas é o momento de você voltar a fazer alguma coisa que você já tinha praticado.

: sabe aquela coisa que você se divertia, aquele jogo, aquela brincadeira, aquela prática esportiva que te dava tanto prazer e que você, por algum motivo, parou? É a hora disso voltar. Não é o momento para você aprender coisas novas em relação ao lazer, mas é o momento de você voltar a fazer alguma coisa que você já tinha praticado. Desafio: cuidado com a possibilidade de retorno de alguém do passado. Nem sempre isso é ruim, mas pode não ser bom. A pessoa volta fazendo mil promessas, dizendo que agora as coisas vão ser diferentes e, dificilmente, serão. Se você quer só algumas noites de amor tórrido ou apenas dar uns beijos, beleza. Mas não é o melhor momento para reatar uma relação. A pessoa pode ser a pessoa certa. Só este não é o momento certo.

Casa 6

Oportunidade : Esse momento é importante para avaliar seus hábitos, principalmente sobre a alimentação e saúde. Ouça seu corpo! Tente investigar os sinais que uma dor, por exemplo, pode estar enviando. Organizar sua rotina e agenda também é ótimo nesse período.

: Esse momento é importante para avaliar seus hábitos, principalmente sobre a alimentação e saúde. Ouça seu corpo! Tente investigar os sinais que uma dor, por exemplo, pode estar enviando. Organizar sua rotina e agenda também é ótimo nesse período. Desafio: pode ser que alguma coisa no seu corpo dê algum sinal de que é preciso mudar um ou mais hábitos. Além disso, não adote e nem compre animais por impulso nesse momento. Também não é uma fase boa para contratar pessoas.

Mercúrio retrógrado na Casa 7

Oportunidade : essa é uma grande, imensa, oportunidade para DR. Não perca a paciência, talvez vocês já tenham conversado sobre isso, mas vocês precisam continuar debatendo esse tema. E DR vale para relacionamento amoroso, mas também pode ser com alguém com quem você tenha sociedade também. E a principal dica: ouça mais e fale menos. Ou seja, considere o que a outra pessoa tem a dizer.

: essa é uma grande, imensa, oportunidade para DR. Não perca a paciência, talvez vocês já tenham conversado sobre isso, mas vocês precisam continuar debatendo esse tema. E DR vale para relacionamento amoroso, mas também pode ser com alguém com quem você tenha sociedade também. E a principal dica: ouça mais e fale menos. Ou seja, considere o que a outra pessoa tem a dizer. Desafio: Evite assinar contratos e tente não se casar ou começar uma sociedade durante Mercúrio retrógrado. Faça isso depois desse período. Pessoas do passado também podem reaparecer. Tenha atenção.

Mercúrio retrógrado na Casa 8

Oportunidade : aceite ajuda ou procure ajuda para lidar com algo difícil, seja terapia ou advocacia, por exemplo. Esse é o momento de enfrentar essas crises, mas você não tem que fazer isso só. Você tem a chance de resolver esse problema de vez!

: aceite ajuda ou procure ajuda para lidar com algo difícil, seja terapia ou advocacia, por exemplo. Esse é o momento de enfrentar essas crises, mas você não tem que fazer isso só. Você tem a chance de resolver esse problema de vez! Desafio: coisas que incomodavam e perturbavam você tendem a voltar a aparecer. Alguns traumas podem ter de ser revistos, mas isso pode ser bom se você tiver atenção com sua saúde mental.

Casa 9

Oportunidade : possibilidade alta de que você volte a se interessar por algo que você já estudou e engavetou, desde algo como uma faculdade até um hobby ou idiomas.

: possibilidade alta de que você volte a se interessar por algo que você já estudou e engavetou, desde algo como uma faculdade até um hobby ou idiomas. Desafio: viagens longas são bastante desaconselháveis. Se puder remanejar uma viagem marcada, melhor. Mas se isso não for possível, viaje, claro, mas faça planos B, C, D, E… E, principalmente, evite julgar coisas.

Mercúrio retrógrado na Casa 10

Oportunidade : é altamente provável que você faça algumas revisões e mudanças no que diz respeito ao seu trabalho. Tente não levar a mal as possíveis críticas que vierem. Tome as críticas como uma oportunidade de aprendizado de avaliar seus procedimentos.

: é altamente provável que você faça algumas revisões e mudanças no que diz respeito ao seu trabalho. Tente não levar a mal as possíveis críticas que vierem. Tome as críticas como uma oportunidade de aprendizado de avaliar seus procedimentos. Desafio: pode ser que você cometa algum deslize ou erro em algum procedimento profissional. Também não é adequado mudar de emprego ou carreira nessa fase. Cuidado para não cair na síndrome do impostor. Tenha paciência com você.

Mercúrio retrógrado na Casa 11

Oportunidade : o que é importante para você, sobre suas amizades e sobre as pessoas que você coloca na sua vida? Se alguma pessoa é capaz de detonar suas fraquezas, ela não é sua amiga. Esse é o alerta. Amigos que você não vê há tempos podem voltar para sua vida. E pode ser interessante para retomar laços com essa pessoa.

: o que é importante para você, sobre suas amizades e sobre as pessoas que você coloca na sua vida? Se alguma pessoa é capaz de detonar suas fraquezas, ela não é sua amiga. Esse é o alerta. Amigos que você não vê há tempos podem voltar para sua vida. E pode ser interessante para retomar laços com essa pessoa. Desafio: Tente não mudar planos sobre o futuro, como, por exemplo, mexer na sua Previdência ou na sua poupança.

Casa 12

Oportunidade : essa pode ser uma fase muito introspectiva; por isso, vale a pena se recolher e meditar. Não é que você não possa ter momentos de lazer nesses dias de retrogradação, mas não adianta sair para farra. Aproveite esses dias para ler, por exemplo.

: essa pode ser uma fase muito introspectiva; por isso, vale a pena se recolher e meditar. Não é que você não possa ter momentos de lazer nesses dias de retrogradação, mas não adianta sair para farra. Aproveite esses dias para ler, por exemplo. Desafio: não é um bom momento para socialização. Se você não respeitar esse pedido para que você se recolha, você pode ficar vulnerável e até adoecer. Evite ao máximo se expor, inclusive nas redes sociais.

Outros planetas retrógrados

Assim como Mercúrio fica retrógrado, outros planetas retrogradam em algum momento ao longo dos anos. Alguns deles você pode entender abaixo:

Vênus Retrógrado: ocorre a cada dois anos, mais ou menos, por cerca de 45 dias.

Marte Retrógrado: ocorre a cada dois anos e meio e dura cerca de dois meses e meio.

Júpiter Retrógrado: ocorre a cada 12 meses.

Saturno Retrógrado: uma vez ao ano por cerca de 140 dias.

Urano Retrógrado: uma vez ao ano por aproximadamente 150 dias.

Netuno Retrógrado: uma vez ao ano por aproximadamente 160 dias.

Plutão Retrógrado: uma vez ao ano por aproximadamente 180 dias.

Alexey Dodsworth

Astrólogo e autor de análises de Astrologia, Tarot e Runas do Personare. Sua afinidade com temas esotéricos se alinha com sua defesa à liberdade de saberes, sejam eles científicos ou não.

alexey-revista@personare.com.br

O post Mercúrio retrógrado: o que é e o que acontece apareceu primeiro em Personare.