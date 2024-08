Viajar durante Mercúrio retrógrado: o que fazer e evitar

Seu voo é cancelado, o computador do check-in quebra e, ao chegar no hotel, você descobre que sua reserva sumiu no sistema. Se isso soa familiar, você pode estar vivenciando as delícias de viajar durante o Mercúrio retrógrado.

Esses contratempos talvez te façam (re)pensar antes de planejar uma viagem durante esses períodos — que se repetem pelo menos três vezes por semana, por três semanas cada vez. Em 2024, temos quatro vezes Mercúrio retrógrado.

Mas será que é possível mesmo evitar coincidir suas férias e nunca viajar durante Mercúrio retrógrado, considerando que mais de dois meses do ano vão ocorrer sob essa energia?

Então, pensando nisso, te contamos a seguir o que é esse fenômeno, o que fazer e evitar com relação a viagens durante Mercúrio retrógrado.

O que as viagens têm a ver com Mercúrio retrógrado?

Mercúrio retrógrado ocorre quando o planeta parece estar se movendo para trás no céu. Para a Astrologia, Mercúrio rege comunicação, pensamento, informação e transportes, todos os aspectos críticos quando se trata de viajar.

Durante as retrogradações, é comum experimentar atrasos, mal-entendidos e falhas tecnológicas. Mas entender isso é o primeiro passo para lidar melhor com esses obstáculos.

Por isso, os astrólogos recomendam evitar viajar durante Mercúrio retrógrado, para evitar esses problemas e dores de cabeça, porque sua viagem pode não sair conforme o planejado.

O que fazer se for viajar durante Mercúrio retrógrado?

Muitas vezes não conseguimos escapar, seja porque temos algum compromisso, seja porque é o único momento que você consegue ir. E então? Compilamos algumas dicas dos astrólogos:

Planejamento é essencial: reserve voos e acomodações antes de Mercúrio entrar em retrogradação. Mas se precisar viajar de última hora, dedique atenção extra aos detalhes e procure sair cedo para ir ao aeroporto, estação ou rodoviária, se for o caso. Documente tudo: faça cópias de documentos importantes como passaporte, identidade e itinerários. Guarde uma cópia separada dos originais para evitar contratempos em caso de perda ou roubo. Espere o inesperado: tenha sempre um plano B. Inclua tempo extra em seu itinerário para lidar com possíveis atrasos, cancelamentos, congestionamentos ou qualquer outro problema. Backups: Além de não depender unicamente de dispositivos eletrônicos, leve mapas de papel e anote informações importantes, como contatos e reservas, em um caderno – como se fosse um “backup” analógico. Prepare-se para imprevistos: carregue com você itens que tornem a eventual espera mais agradável, como lanches, livros ou jogos. Reveja seus planos: durante a retrogradação, é um bom momento para refletir e ajustar itinerários. Reconfirme reservas e checagens sempre que possível. Confira seu Horóscopo: no Horóscopo Personalizado do Personare, você encontra previsões específicas para você, conforme o seu Mapa Astral, para entender como cada retrogradação pode agir na sua vida. Leia e releia as previsões para poder se preparar melhor.

O que evitar?

Além de saber o que fazer, é também muito importante saber o que evitar caso for viajar durante Mercúrio retrógrado. Veja algumas recomendações:

Viagens não essenciais: se possível, evite começar viagens importantes ou que requerem muita logística durante este período. Mas se for inevitável, não esqueça de colocar uma dose extra de paciência na mala. Despreparo: não deixe para verificar seus planos de viagem na última hora. Revisões prévias podem salvar você de grandes dores de cabeça. Falhas de comunicação: se estiver viajando para um país estrangeiro, atente-se aos costumes locais e evite mal-entendidos culturais ou linguísticos. Carregue consigo um guia de conversação ou um app de tradução. Impulsividade: decisões impulsivas e de última hora podem ser especialmente problemáticas durante Mercúrio retrógrado. Pense duas vezes antes de fazer alterações significativas ou tomar decisões impulsivas com relação aos seus planos. Viagens curtas: redobre a atenção com comunicações e viagens curtas caso Mercúrio retrógrado ocorra na Casa 3 do seu Horóscopo (saiba como conferir no final do artigo!). Verifique todas as informações antes de compartilhá-las e planeje alternativas para suas viagens. Viagens longas: se for possível adiar alguma viagem longa programada, considere essa opção se Mercúrio retrógrado ocorrer na Casa 9 do seu Horóscopo (saiba como conferir no final do artigo!). Caso contrário, tenha planos alternativos e evite julgamentos precipitados.

Previsões para Mercúrio retrógrado

Sempre que Mercúrio muda de signo, o planeta vai atuando sobre o Mapa Astral de cada pessoa e a área que recebe o trânsito pode ter mais atrasos, pequenos problemas e questões do passado.

Como você viu, caso ocorra nas Casas 3 ou 9 do seu Horóscopo, você precisar ter ainda mais atenção com as viagens. No Personare você tem a previsão personalizada e gratuita para Mercúrio retrógrado.

Para ver as suas, basta seguir este passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare — é gratuito!

— é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida agora.

E quando Mercúrio Retrógrado acontecer, você terá um destaque pedindo sua atenção (veja a imagem abaixo um exemplo de como pode aparecer para você)

No exemplo abaixo, perceba que a pessoa tem 14 trânsitos ativos (na lista que está à direita), e está vivendo um trânsito de Mercúrio na Casa 9.

Edite a imagem para adicionar uma legenda

Ao clicar sobre o trânsito de Mercúrio (na lista à direita), você poderá ver a análise personalizada sobre este período na sua vida (à esquerda).

No período de retrogradação, haverá um destaque pedindo sua atenção. Basta clicar na seta para ler o que pode acontecer na sua vida com Mercúrio Retrógrado em Virgem

