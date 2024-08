Céu da semana de 11 a 17/08 pede paciência com imprevistos e frustrações

O Céu da semana de 11 a 17/08 é um teste de paciência. Além do famoso Mercúrio retrógrado, uma tensa Quadratura em T (dos aspectos mais complicados na Astrologia) pode significar imprevistos, atrasos, problemas de saúde, mudanças inesperadas e queda de autoestima.

Para dar uma compensada nos desafios, Sol e Mercúrio conjuntos em Leão trazem brilho e positividade para quem souber lançar mão dessas qualidades. Vamos explicar todos os movimentos a seguir. Antes, vamos de resumão.

Resumo do Céu da semana de 11 a 17/08:

Toda a semana: Marte em conjunção com Júpiter

Marte em conjunção com Júpiter Toda a semana: Marte e Júpiter em quadratura com Saturno

Marte e Júpiter em quadratura com Saturno A partir de quarta-feira (15): Sol em conjunção com Mercúrio

Sol em conjunção com Mercúrio A partir de quinta-feira (15): Vênus em oposição a Saturno e em quadratura com Marte e Júpiter

Vênus em oposição a Saturno e em quadratura com Marte e Júpiter A partir de quinta-feira (15): Mercúrio e Sol em quadratura com Urano

Confira agora as previsões coletivas do Céu da semana de 11 a 17/08. Essas valem para todas as pessoas, pois são uma análise geral. Para saber como esses trânsitos atuam, especificamente, na sua vida, acesse o seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Abaixo, detalhamos os movimentos mais importantes do Céu da semana de 11 a 17/08. Você pode conferi-los no vídeo e no texto a seguir.

Marte/Júpiter em quadratura Saturno pede paciência

Esta e a próxima semana estão conectadas pela conjunção de Marte com Júpiter em Gêmeos e quadratura com Saturno. O primeiro aspecto ocorre de forma exata na quarta-feira (14), e Marte/Saturno, na sexta (16), mas seus efeitos já estão presentes.

A conjunção Marte/Júpiter traz o desejo de expandir e ir adiante. Porém, como Marte forma quadratura com Saturno em Peixes, pode significar obstáculos e demoras, além de cansaço. Portanto, será preciso muita paciência.

Nesse sentido, algumas possibilidades são:

Com uma forte energia belicosa no contexto internacional, podemos ver lideranças atuando de maneira imprudente e impositiva, ocasionando confrontos.

A mesma atitude poderá ser sentida no dia a dia, com mais atitudes impositivas.

Além disso, Mercúrio segue retrógrado em Virgem, o que tende a aumentar imprevistos com:

sistemas,

estradas,

deslocamentos

assuntos do dia a dia.

Grandes projetos pedem grandes esforços

A quadratura de Júpiter com Saturno, que fica exata na próxima segunda-feira (19), é o principal aspecto coletivo deste segundo semestre de 2024, porque volta a ficar exata em dezembro.

Esse aspecto de tensão representa a necessidade de ser resiliente e persistente para crescer. Sem este realismo e pé no chão, não adianta ficar esperando a sorte bater à porta. Este é o momento de lutarmos ativamente pelos benefícios que queremos.

Nesta semana, o toque especial é a participação de Marte, que torna tudo ligado a ela mais visível. Então, estamos podemos ficar muito inspirados para buscar expansão e crescimento (Júpiter), mas será preciso maturidade e realismo (Saturno) para conseguirmos concretizar.

As tensões aumentam com a Quadratura em T

A partir de quinta-feira (15), Vênus em Virgem estará em oposição a Saturno em Peixes e em quadratura com Marte/Júpiter em Gêmeos, formando uma tensa Quadratura em T no Céu.

Esse é um dos aspectos mais complicados na Astrologia e, envolvendo esses três planetas, pode se refletir em tensões nas relações, finanças e autoestima.

Na prática, veja o que podemos esperar:

agressividade ampliada no coletivo

aumento de divergência entre as pessoas

sentir-se menos aberto para se relacionar e/ou mais crítico

eventos e lazer que podem, por algum motivo (até mesmo chuva), deixar a desejar

despesas extras com coisas necessárias (consertar a máquina de lavar, por exemplo)

desprazer

problemas de saúde que inviabilizam encontros, como uma forte gripe

escassez no amor, com mais frustração

mais autocrítica e também julgamento a outras pessoas

revisão em algumas relações.

Novamente, será fundamental ter tolerância e toques de humor para lidar com esse contexto de desafio, que não é eterno. Lembre-se disso.

Impaciência e imprevistos nas quadraturas de Urano

E as quadraturas não acabaram. A partir de quinta-feira (15), as quadraturas de Mercúrio e Sol, muito próximos em Leão, com Urano em Touro começam a ter efeitos, ainda que sejam exatas apenas nos dias 18 e 19/08, respectivamente.

Esses aspectos trazem surpresas e mudanças. Ou seja, nesta semana, não será fácil manter o que foi planejado, pois essa é uma combinação de impaciência e imprevisto. E também de aceleração.

Então, a partir de quinta-feira, podemos esperar:

aumento de cancelamentos

imprevistos

acidentes de trânsito (fique atento) e incidentes

fenômenos climáticos, como fortes ventos e chuva

falhas em redes sociais e sistemas de comunicação

situações tensas e inesperadas no âmbito coletivo

Urano é acelerado. Então, não estranhe se surgir uma vontade de chutar o balde (isso é bem uraniano). Mas, ao mesmo tempo, Marte com Saturno, do aspecto anterior, nos questiona para onde vamos e o que queremos fazer:

Apesar da minha vontade, será que é possível largar esse emprego agora?

Essa ação impulsiva pode gerar uma situação complicada no futuro?

Com o que de fato quero romper ou o que preciso mudar, mas estou consciente e preparado(a) para fazer isto?

Portanto, podemos sentir uma certa divisão entre os efeitos de Saturno, que falamos mais acima, e a vontade de mudar de Urano.

Positividade leonina

Devido ao seu movimento retrógrado, Mercúrio retorna ao signo de Leão a partir de quarta-feira (14), formando uma conjunção ao Sol. Eis o movimento mais leve desta semana, para auxiliar nos desafios.

O Sol em Leão fala em vitalidade, personalidade e brilho. E é justamente quando as coisas estão complicadas que mais precisamos dessas qualidades, colocando nossa presença de espírito.

Por exemplo:

O pneu do seu carro furou. Você pode escolher entre estas duas opções:

ficar com uma “tromba” enorme, se lamentando;

ou tentar ficar de boa, pensando na sorte em ter furado o pneu naquele lugar e não em outro pior.

Ou ainda, você vai num show que não está tão legal, mas outras coisas podem ser positivas, como:

a comida e a bebida estão boas,

tem alguma pessoa conhecida que você gostou de reencontrar.

Ou seja, precisamos buscar algum proveito, e não apenas ser uma marionete na mão do que está acontecendo. Viver o lado vivo e alegre de Leão pode fazer a diferença. É com esta qualidade que você deve enfrentar os desafios desta semana.

Resgate sua autoestima leonina

Para manter a positividade, vale a pena conferir onde você tem Leão no seu Mapa Astral (confira o passo a passo no fim do texto). Isso porque Leão fala de autoestima, e é na área em que ele está que somos ótimos!

Por exemplo:

Leão na Casa 10 (carreira): lembre-se dos seus feitos, de onde se destacou e do que conquistou. Não precisa se achar o máximo, mas também não se ache pouco.

Leão na Casa 3 (comunicação): você deve se comunicar bem, então posso animar as pessoas e elevar a frequência dos ambientes em que passo.

Portanto, foque nas suas qualidades para reforçar sua autoestima. Veja essa Casa leonina com carinho! Para isso, siga o passo a passo e descubra onde você tem Leão no seu Mapa Astral:

Acesse seu Mapa Astral gratuitamente. À esquerda, onde diz Perfil Astrológico, selecione Signos nas Casas. Veja em que Casa Astrológica está Leão (no exemplo abaixo, Leão está na Casa 12):

Agora, veja a seguir o que essa Casa astrológica representa e em qual área da sua vida você deve manifestar ainda mais suas qualidades leoninas:

Casa 1: Identidade pessoal, aparência, atitude inicial.

Identidade pessoal, aparência, atitude inicial. Casa 2: Segurança material, valores pessoais, dinheiro.

Segurança material, valores pessoais, dinheiro. Casa 3: Comunicação, aprendizado inicial, irmãos, viagens curtas.

Comunicação, aprendizado inicial, irmãos, viagens curtas. Casa 4: Vida doméstica, família, raízes emocionais.

Vida doméstica, família, raízes emocionais. Casa 5: Criatividade, romance, prazeres, filhos.

Criatividade, romance, prazeres, filhos. Casa 6: Trabalho diário, saúde, rotinas, serviços prestados.

Trabalho diário, saúde, rotinas, serviços prestados. Casa 7: Relações significativas, casamentos, parcerias de negócios.

Relações significativas, casamentos, parcerias de negócios. Casa 8: Transformação, sexualidade, morte, renascimento, bens compartilhados.

Transformação, sexualidade, morte, renascimento, bens compartilhados. Casa 9: Filosofia de vida, viagens longas, educação superior.

Filosofia de vida, viagens longas, educação superior. Casa 10: Carreira, ambições, realizações, status social.

Carreira, ambições, realizações, status social. Casa 11: Amizades, grupos, esperanças, atividades comunitárias.

Amizades, grupos, esperanças, atividades comunitárias. Casa 12: Subconsciente, questões ocultas, segredos, karma.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

