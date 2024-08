Como é o solteiro de cada signo

A solteirice pode ser uma fase cheia de oportunidades e descobertas pessoais. Mas nem todo mundo encara esse momento de maneira igual. Aqui, te contamos como é solteiro de cada signo e o que pode fazer para se fato tirar o melhor proveito dessa fase.

Para isso, a gente não vai se basear no signo solar, o mais conhecido de todos, mas no signo de Marte. Isso porque Marte revela como cada pessoa busca e expressa seus desejos e a forma como age em situações que exigem coragem e iniciativa.

Por isso, entender a posição de Marte no Mapa Astral pode fornecer informações valiosas sobre o seu comportamento como solteiro e ajudar a melhorar sua vida amorosa.

Como encontrar Marte no seu Mapa Astral

Acesse aqui o Mapa Astral do Personare e faça login. Se ainda não tiver uma conta, registre-se e crie um perfil.

e faça login. Se ainda não tiver uma conta, registre-se e crie um perfil. No painel principal, selecione a opção Faça seu Mapa (amostra grátis).

(amostra grátis). Insira suas informações básicas, como data, hora e local de nascimento. Certifique-se de que esses dados estejam corretos para obter um mapa preciso.

Após gerar o mapa, vá até o menu Perfil Astrológico e selecione a opção Planetas .

e selecione a opção . Então, procure por Marte e veja o signo que aparece ao lado. No exemplo, abaixo, veja que a pessoa tem Marte em Câncer.

O solteiro de cada signo

Áries

O solteiro com Marte em Áries é conhecido por sua energia vibrante e atitude destemida. A busca por emoções fortes e novas experiências é uma prioridade, e a espontaneidade é uma característica marcante.

Além disso, são impulsivos e sempre prontos para desafios, o que pode tornar suas abordagens amorosas bastante intensas e dinâmicas.

Aproveite sua energia e paixão para explorar novas atividades e interesses. Este é o momento ideal para se aventurar em novos desafios e experiências emocionantes.

Touro

Para o solteiro com Marte em Touro, a abordagem é mais reservada e prática. Eles valorizam a estabilidade e a segurança, levando a uma abordagem mais lenta e cuidadosa em relacionamentos.

Além disso, a persistência e a sensualidade são traços importantes, e eles preferem construir conexões profundas e duradouras.

Use essa fase para focar em construir uma base sólida para seu futuro. Dedique tempo para melhorar sua estabilidade financeira e emocional, e busque prazer em atividades sensoriais.

Gêmeos

Com Marte em Gêmeos, o solteiro desse signo é curioso e busca estímulos mentais. Sociáveis e divertidos, eles adoram explorar novas ideias e manter a variedade em suas interações.

Além disso, a necessidade de novidade e comunicação constante pode influenciar suas escolhas e abordagens amorosas.

Conecte-se com novas pessoas e explore diferentes perspectivas. A fase solteira é uma oportunidade para ampliar seu círculo social e se engajar em conversas estimulantes.

Câncer

Para o solteiro com Marte em Câncer, a abordagem é emocional e protetora. Eles são profundamente ligados aos seus sentimentos e tendem a ser cuidadosos e sensíveis em relacionamentos.

Nesse sentido, a busca por um vínculo profundo e significativo é crucial para eles.

Foque em cuidar de si e fortalecer seus laços familiares. Aproveite para aprofundar seu autoconhecimento e estabelecer uma conexão mais forte com suas emoções.

Leão

Com Marte em Leão, o solteiro demonstra confiança e charme. Nesse sentido, são apaixonados e gostam de ser o centro das atenções.

A forma como abordam relacionamentos é frequentemente grandiosa e generosa, buscando alguém que possa acompanhar seu entusiasmo e criatividade.

Explore e expresse sua criatividade. Afinal, a fase solteira é perfeita para desenvolver novos talentos e participar de atividades que lhe permitam brilhar e se destacar.

Virgem

Para o solteiro com Marte em Virgem, a abordagem é meticulosa e prática. Eles tendem a ser detalhistas e analíticos, buscando estabilidade e organização em relacionamentos.

Nesse sentido, sua natureza crítica pode influenciar suas expectativas e escolhas amorosas.

Use essa fase para aprimorar seus hábitos e rotinas diárias. Ou seja, foque em melhorar sua saúde e organização pessoal, e estabeleça metas claras para seu desenvolvimento.

Libra

Com Marte em Libra, a pessoa busca equilíbrio e harmonia em suas relações. Eles valorizam a justiça e a parceria, e sua abordagem amorosa é frequentemente diplomática e cooperativa.

Por outro lado, a busca por uma conexão equilibrada e esteticamente agradável é uma prioridade.

Busque equilíbrio e harmonia em suas relações sociais. Aproveite para cultivar amizades e colaborar em projetos que envolvam trabalho em equipe e cooperação.

Escorpião

Para o solteiro com Marte em Escorpião, a intensidade e a paixão são marcantes. Eles abordam relacionamentos com profundidade e compromisso, buscando conexões emocionais intensas e transformadoras.

Além disso, sua natureza intensa pode levar a uma busca por profundidade e autenticidade.

Utilize esse tempo para aprofundar seu autoconhecimento e lidar com questões emocionais de forma mais profunda e significativa.

Sagitário

Com Marte em Sagitário, trata-se de um solteiro aventureiro e otimista. Eles são atraídos por novas experiências e liberdade, buscando parceiros que compartilhem seu entusiasmo por viagens e descobertas.

Além disso, sua abordagem amorosa é espontânea e orientada para a aventura.

Aproveite para viajar e buscar aventuras que expandam seus horizontes. Afinal, a fase solteira é ideal para se lançar em novas experiências e aprender sobre diferentes culturas.

Capricórnio

Para o solteiro com Marte em Capricórnio, a abordagem é prática e ambiciosa. Eles tendem a ser sérios e focados em objetivos, buscando relacionamentos que ofereçam estabilidade e crescimento pessoal.

Além disso, sua natureza pragmática pode influenciar suas escolhas amorosas e expectativas.

Concentre-se em suas ambições e objetivos de longo prazo. Use este período para fazer avanços significativos em sua carreira e construir uma base sólida para o futuro.

Aquário

Com Marte em Aquário, o solteiro é inovador e excêntrico. Eles valorizam a independência e a originalidade, buscando parceiros que respeitem sua liberdade e criatividade.

Nesse sentido, sua abordagem amorosa é frequentemente intelectual e orientada para a inovação.

Explore novas ideias e inovações. Utilize sua fase solteira para se envolver em causas sociais e desenvolver novas perspectivas que contribuam para um futuro mais progressista.

Peixes

Para o solteiro com Marte em Peixes, a sensibilidade e a empatia são predominantes. Eles buscam uma conexão espiritual e emocional profunda, abordando relacionamentos com compaixão e idealismo.

Por isso, sua natureza sonhadora pode influenciar suas escolhas amorosas e a busca por um parceiro que compreenda sua visão.

Dedique tempo para sua criatividade e intuição. A fase solteira é uma oportunidade para explorar seus talentos artísticos e se conectar com sua dimensão espiritual.

