Florais de cada signo contra a ansiedade

Ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Tem muitas formas de controlar a ansiedade, como meditação, exercícios físicos e terapias naturais, mas também há florais indicados de cada signo.

Com base no Mapa Astral, a astróloga Vanessa Tuleski e a sócia fundadora do Personare, Carolina Senna, identificaram perfis astrológicos de signos que podem significar uma tendência a um tipo de ansiedade.

Os tópicos foram organizados com base nas características astrológicas que podem conduzir àquela ansiedade, junto com sugestão para melhora do padrão e a indicação da respectiva essência floral.

Florais de cada signo

Pressa, agitação e irritabilidade

Pessoas que estão sempre aceleradas, correndo e tendem a ser impacientes. A vida nas grandes cidades costuma ser corrida, mas estas pessoas tornam a pressa um hábito.

Perfil astrológico tendente a este tipo de ansiedade: pessoas com Sol, Ascendente ou Lua em Áries, bem como Marte ou Urano na Casa 1. Muitos planetas no elemento Fogo (Áries, Leão e Sagitário) ou Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) também podem gerar este tipo de ansiedade.

Sugestão para melhora: praticar atividade física, organizar melhor a agenda, pensando bem em cada compromisso, sair com mais antecedência para compromissos para não fica sempre correndo e evitar fatores disparadores de irritabilidade (como a proximidade excessiva com alguém com quem tenha sempre discussões e estresse).

Essências florais indicadas: Impatiens, o floral da impaciência, irritabilidade, explosividade e correria. É um floral depurativo, que, em alguns casos, pode deixar a pessoa mais agitada nos primeiros dias, mas o objetivo é tranquilizar e a reduzir a impaciência. Vervain também pode ter efeito tranquilizador em pessoas de natureza mais dinâmica, impositiva e convicta. Beech reduz a intolerância em quem é muito crítico.

Modo de usar: pode-se pingar duas ou três gotas do floral debaixo da língua, retendo um pouco o líquido antes de engolir, 4 vezes ao dia (ao acordar, antes ou depois do almoço, no final da tarde e antes de dormir).

Cumprimento de metas e de desempenho

São as pessoas pressionadas profissionalmente, muitas vezes até na vida pessoal (precisando cuidar de filhos ou parentes), e que estão sempre ansiosas se darão conta do recado.

Perfil astrológico tendente a este tipo de ansiedade: Ascendente, Sol ou Lua em Capricórnio ou Virgem, Saturno na Casa 10. Muito elemento Terra no mapa (Touro, Virgem ou Capricórnio) pode também gerar este tipo de ansiedade. Muitos planetas na Casa 10.

Sugestão para melhora: organização, determinando o que vão fazer na semana, respeitar limites de sono e de horário e percepção de quando devem delegar tarefas.

Essências florais indicadas: Elm, para pessoas sobrecarregadas, ajudando a lidar melhor com a pressão e também a se organizar. Oak a essência típica para o guerreiro exaurido, que acha que sempre vai dar conta e já está exausto há muito tempo. Walnut, a essência autoprotetora, para reduzir a permeabilidade às pressões do ambiente. White Chestnut para quem não consegue dormir, com a mente inquieta. Centaury, para quem tem dificuldade em dar limites. Beech reduz a intolerância em quem é muito crítico com tudo. Vine para quem está se tornando um chefe, pai ou mãe tirano(a), mas também para quem precisa impor respeito e autoridade.

Modo de usar: pode-se pingar duas ou três gotas do floral debaixo da língua, retendo um pouco o líquido antes de engolir, 4 vezes ao dia (ao acordar, antes ou depois do almoço, no final da tarde e antes de dormir).

Medos vagos

É uma ansiedade causada por medos e apreensões indefinidos, e eventualmente fantasias negativas quanto ao futuro, mas que geram muita angústia.

Perfil astrológico tendente a este tipo de ansiedade: Ascendente, Sol e Lua em signos do elemento Água (Câncer, Escorpião e Peixes), Netuno na Casa 1, Sol ou Lua em conjunção, quadratura ou oposição com Netuno.

Sugestão para melhora: terapias convencionais e alternativas, meditação, autoconhecimento (Astrologia, numerologia) e uso de florais.

Essências florais indicadas: Aspen, para medos vagos. Walnut para reduzir permeabilidade ao ambiente e influenciabilidade. Gentian para qualquer desânimo e pessimismo. E para aqueles muito preocupados com entes queridos, a ponto de isto de alguma forma consumi-los, a essência é Red Chesnut.

Modo de usar: pode-se pingar duas ou três gotas do floral debaixo da língua, retendo um pouco o líquido antes de engolir, 4 vezes ao dia (ao acordar, antes ou depois do almoço, no final da tarde e antes de dormir).

Excesso de estímulo

É uma ansiedade muito comum em tempos de aplicativos de comunicação e redes sociais. “Tudo ao mesmo tempo agora” gera ansiedade e traz dificuldade de organização.

Perfil astrológico tendente a este tipo de ansiedade: Ascendente, Sol, Mercúrio e Lua em Gêmeos, Libra e Aquário.

Sugestão para melhora: ter momentos para se desligar de redes sociais e estímulos. Se disciplinar a começar e terminar atividades.

Essências florais indicadas: Impatiens, para o excesso de agitação. White Chestnut para limpar a mente que não para quieta. Clematis, para o perfil sonhador se ligar mais com o aqui e agora e transformar ideias em ação. Elm serve para melhorar a organização. Centaury, para ser firme nos limites que quer aplicar.

Modo de usar: pode-se pingar duas ou três gotas do floral debaixo da língua, retendo um pouco o líquido antes de engolir, 4 vezes ao dia (ao acordar, antes ou depois do almoço, no final da tarde e antes de dormir).

Culpa

É um grande causador ansiedade. A culpa costuma caminhar lado a lado com o perfeccionismo.

Perfil astrológico tendente a este tipo de ansiedade: Ascendente, Sol e Lua em Capricórnio, Saturno na Casa 1, Saturno na Casa 10, conjunção, oposição e quadratura de Sol ou de Lua com Saturno.

Sugestão para melhora: trabalhar o conceito de que pode errar e ser falível. Aprender a ser mais compreensivo consigo mesmo.

Essências florais indicadas: Rock Water, para os perfeccionistas. Pine, para os eternamente culpados. Mariposa Lilly, do sistema floral da California, traz sensação de acolhimento para aqueles que tiveram uma relação mais dura e difícil com a mãe, e por isto se cobram muito. Centaury, para quem tem dificuldade em dar limites.

Modo de usar: pode-se pingar duas ou três gotas do floral debaixo da língua, retendo um pouco o líquido antes de engolir, 4 vezes ao dia (ao acordar, antes ou depois do almoço, no final da tarde e antes de dormir).

Indecisão

É um fator de ansiedade, uma vez que empaca a vida e cria pressão interna.

Perfil astrológico tendente a este tipo de ansiedade: Ascendente, Sol e Lua em Gêmeos e Libra. Netuno na Casa 1.

Sugestão para melhora: entender o quanto o processo de indecisão atrapalha a vida. Buscar terapias e recursos que ajudem a sair de longas fases de indecisão.

Essências florais indicadas: Cerato, para ouvir a voz interna. Scleranthus, para quem frequentemente fica entre duas opções. Walnut, para não ser tão permeável a influências externas. Clematis ajuda a sair da inércia. Wild Oat para quem não sabe o seu caminho e está disperso entre várias opções. E Rock Water para a indecisão que, no fundo, é decorrente de um grande perfeccionismo. Os indecisos que têm medo de errar devem tomar Mimulus, para lidar objetivamente com o medo e com as consequências de suas decisões.

Modo de usar: pode-se pingar duas ou três gotas do floral debaixo da língua, retendo um pouco o líquido antes de engolir, 4 vezes ao dia (ao acordar, antes ou depois do almoço, no final da tarde e antes de dormir).

Assunto que não depende exclusivamente da pessoa

Ansiedade por algum assunto que não depende exclusivamente da pessoa ou de algo que depende dela, mas que ela não consegue enxergar com clareza. A vida amorosa pode gerar muita ansiedade. O problema de saúde de alguém próximo. As questões familiares.

Perfil astrológico tendente a este tipo de ansiedade : não há, já que são situações diversas.

Sugestão para melhora: aumento da compreensão de vida por meio de terapia, filosofias, cursos e leituras. Pode valer a pena uma consulta de Astrologia, Numerologia ou Tarot que ajude a entender o momento e a própria pessoa.

Essências florais indicadas: Abundância, do sistema de Saint Germain, para acreditar na abundância da vida. White Chesnut para limpar pensamentos excessivos. Chestnut Bud para romper padrões repetitivos em que se veja enredado. Gentian, para diminuir pessimismo. Hornbeam, se o dia a dia ficou sem colorido e estímulo. Clematis para aterrissar quem tem excesso de idealização e falta de atitude. Aspen e Mimulus podem ajudar com medos. Cerato para se conectar com a sabedoria interior.

Modo de usar: pode-se pingar duas ou três gotas do floral debaixo da língua, retendo um pouco o líquido antes de engolir, 4 vezes ao dia (ao acordar, antes ou depois do almoço, no final da tarde e antes de dormir).

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

