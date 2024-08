Todo mundo tem Virgem no Mapa Astral. Mesmo que você não tenha um planeta em Virgem, este signo está presente no seu Mapa e, por consequência, na sua personalidade.

Ao aprender como o signo está no seu Mapa Astral você saberá identificar esses pontos na sua vida.

Neste artigo, você vai aprender a encontrar Virgem no Mapa Astral gratuitamente e descobrirá qual a área da vida que este signo está dominando para você.

Como encontrar Virgem no Mapa Astral

É muito fácil encontrar Virgem no Mapa Astral. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra aqui seu Mapa Astral grátis Personare.

Inclua seus dados de nascimento.

Abaixo da Mandala do seu Mapa, há seu Perfil Astrológico. Escolha a opção Signo nas Casas.

Procure pelo signo de Virgem e veja em qual casa astrológica você tem o signo.

Na imagem abaixo, você verá um exemplo. Perceba que a pessoa tem Virgem na Casa 12. Isso significa que os temas dessa área do Mapa têm características virginianas.

O que significa Virgem no Mapa Astral

Ao encontrar Virgem no seu Mapa Astral, ou seja, identificando a Casa Astrológica em que o signo está no seu Mapa, você começa a entender que manifesta as características virginianas nessa área específica da sua vida.

Na imagem que você viu acima, por exemplo, a pessoa age de modo virginiano em questões relacionadas àquela área da vida. Isso ocorre mesmo que você não tenha um planeta em Virgem.

No Mapa Astral, o signo de Virgem representa:

análise minuciosa

organização e eficácia

busca por perfeição

crítica e detalhismo excessivo

praticidade, rotina e dia a dia

humildade e serviço às outras pessoas

Essa energia pode ser canalizada de diferentes formas, dependendo de outros fatores do Mapa, como planetas e aspectos. Ou seja, sempre é importante entender o contexto geral do seu Mapa para interpretar os planetas e os signos com mais precisão.

Vamos ver, então, o que significa Virgem em cada Casa Astrológica e, assim, você poderá entender um pouco mais sobre o seu lado virginiano.

Lembre-se de que você está lendo apenas um recorte do seu Mapa e, por isso, às vezes, a identificação não acontece de primeira. Para isso você precisa se perguntar coisas como:

Será que eu estou negando meu lado virginiano?

Que outros aspectos do meu Mapa fazem conexão com essa área da vida em que Virgem está?

Seu Mapa Astral é um caminho profundo de autoconhecimento que pode ajudar você a obter essas respostas.

Virgem na Casa 1

A primeira casa é representa o Ascendente. Virgem na Casa 1, ou seja, com Ascendente em Virgem representa como as outras pessoas veem você, como você dá início às coisas na sua vida, como lida com sua aparência, como você se expressa, como aborda a vida, como lidera e como se conecta a si mesma (o).

Significa, portanto, que todos esses temas são mais virginianos na sua personalidade. Podemos dizer, então, que com Virgem na Casa 1 você:

é do tipo de pessoa que chega nos lugares de forma mais discreta.

se preocupa com detalhes sobre seu corpo e sua aparência.

é detalhista e organizada em relação a sua rotina.

precisa ter cuidado para não ter o costume de sempre chegar nos lugares de cabeça baixa, se sentindo menos que as outras pessoas.

não é do tipo estrela.

tem foco no servir e se sentir útil e precisa ter atenção para não esquecer de si.

Virgem na Casa 2

É na Casa 2 que moram os seus valores, isto é, aquilo que você dá valor e a forma como você constroi valor. Por isso, é a área do dinheiro, da autovalorização, dos talentos que nasceram com você, da estabilidade e das prioridades.

Assim, significa que seu lado virginiano prepondera nos temas dessa área. Por isso, com Virgem na Casa 2 você provavelmente:

tem relação muita prática com o dinheiro, voltada à realidade

procura colocar o dinheiro a serviço de algo ou alguém.

sente muita necessidade de se sentir produtivo

sente muito orgulho de gerar dinheiro através do próprio trabalho, e isso alimenta sua autoestima.

é mão aberta demais e, portanto, precisa tomar cuidado com isso porque podem abusar da sua generosidade.

Virgem na Casa 3

A Casa 3 fala de expressão, comunicação e intelecto, ou seja, você coloca características virginianas em temas como aprendizado, estudos, intelecto e mobilidade. Além disso, sua relação com vizinhos, irmãos, primos e parentes próximos também tem esse tom de Virgem.

A terceira casa também explica como funciona nossa mente e nosso fluxo de pensamento e, no seu caso, essa parte é virginiana. Portanto, quem tem Virgem na Casa 3 costuma:

ser muito crítica (o) com a palavra e com a escrita – principalmente em relação ao que outras pessoas falam e escrevem.

ser bastante minuciosa (o) e apegada (o) aos detalhes.

escrever textos excelentes.

examinar minuciosamente os detalhes de qualquer informação antes de aceitá-la como verdadeira.

ter ótima memória, facilidade para aprender e raciocínio rápido e gosta de seguir um plano ou método para adquirir conhecimento.

sentir complexo de inferioridade.

Virgem na Casa 4

A Casa 4 aborda o lar, as raízes e a influência da família. Por isso, uma pessoa com Virgem na quarta área da vida tende a ser bem perfeccionista dentro de casa. Ou seja, cada coisa deve estar em seu lugar.

Se Virgem está na Casa 4 do seu Mapa, então, seu lado virginiano opera em tudo relacionado a infância, memória, segurança emocional, herança e vida privada e pessoal. Em por conta disso, você tende a:

ser alguém que tem e que curte muito animais domésticos.

ser perfeccionista em relação aos familiares, especialmente mãe, pai e avós.

ter problemas dentro de casa por causa de desorganização por parte das outras pessoas com quem mora porque você valoriza muito um ambiente doméstico limpo e bem organizado.

tratar as raízes familiares e a segurança emocional de maneira prática e racional.

preferir rotinas que promovam ordem e eficiência no dia a dia.

manter uma vida privada e reservada, focando segurança e controle.

Virgem na Casa 5

A quinta casa trata de divertimentos, romances, criatividade, autoexpressão, relação com os filhos e até riscos e apostas. Se você tem Virgem na Casa 5, então todos esses temas são abordados com características deste signo na sua vida.

Dessa forma, é possível dizer que, nessa área da vida, você:

tende a ser muito crítica (o) e analítica (o), principalmente quando está emocionalmente envolvido com alguém, isso inclui filhos, se os tiver.

pode ter dificuldade em assumir compromisso

provavelmente é ou será uma mãe ou pai muito atento às necessidades físicas e materiais dos filhos, porém não tão preocupado com as emocionais.

gosta de focar em projetos úteis e bem organizados.

busca perfeição em atividades recreativas e hobbies e, além disso, prefere planejar seu lazer de forma organizada, evitando a espontaneidade desordenada. Nesse sentido, pode sentir muito prazer em hobbies que envolvam precisão, como artesanato ou jardinagem.

Virgem na Casa 6

A Casa 6 a Casa “natural” de Virgem, ou seja, ela trata do seu corpo físico, saúde, trabalho e rotina. Ter Virgem nesta área pode, inclusive, ajudar você a prever problemas de saúde que você tem mais propensão.

Se você tem Virgem na sexta área da vida, provavelmente:

tende a ser uma pessoa muito meticulosa na realização das suas tarefas, extremamente perfeccionista e detalhista.

tem dificuldade de concluir trabalhos ou tarefas, porque “nunca está bom o suficiente”.

está sempre atento ao corpo, à saúde e aos hábitos saudáveis.

pode ser um hipocondríaca (o) pelo excesso de cuidado e preocupação, e precisa tomar cuidado com isso.

gosta de ajudar as outras vezes, muitas vezes através de um serviço prático e útil.

é excelente em organizar tanto o espaço de trabalho quanto as tarefas, garantindo que tudo funcione de maneira eficiente.

Virgem na Casa 7

A sétima área da vida é a Casa do Descendente, ou seja, que representa quem ocupa o outro lado do seu ser. Ou seja, é como se você buscasse características virginianas em pessoas para se relacionar.

Isso porque a sétima casa revela que a gente busca em outras pessoas aquilo que nos falta. Portanto, quem tem Virgem na Casa 7 costuma:

se relacionar com pessoas bastante críticas, exigentes, mas também muito trabalhadoras, eficientes e organizadas.

ter boa vontade para ajudar os amigos e familiares. É preciso, no entanto, medir até que ponto vale a pena agir em nome do outro.

preferir relacionamentos estáveis e bem organizados, mas tende a ter mais de um casamento. Isso porque Virgem é regido por Mercúrio, o planeta da dualidade.

ter expectativas elevadas e ser exigente na escolha de pares, valorizando a eficiência, a responsabilidade e a dedicação.

cuidar (às vezes, excessivamente) da saúde e do bem-estar do par, incentivando hábitos saudáveis e organização.

Virgem na Casa 8

A Casa 8 trata de como lidarmos com perdas, transformações, utilidades, mas também com finanças e valores compartilhados. Além disso, essa área da vida representa nosso poder pessoal e nossa sexualidade e intimidade.

Portanto, ter Virgem na Casa 8 significa que você aplica características virginianas a todos esses temas. Assim, você provavelmente:

é uma pessoa controladora em relação a quem divide intimidade com você.

é organizada (o) em relação às finanças das outras pessoas, o que é ótimo para trabalhar em banco, em setores financeiros de empresas e com heranças.

é muito analítica e prática sobre morte e fé e busca explicar tudo de forma muito racional.

prefere estabelecer limites claros nas relações íntimas e pode ser seletiva (o) em relação a quem confia. Isso porque a intimidade é vista como algo que precisa ser trabalhado e organizado.

pode ver as crises como oportunidades para limpar, reorganizar e melhorar aspectos da vida.

Virgem na Casa 9

A Casa 9 representa filosofias, espiritualidade, busca pelo significado da vida, viagens internacionais, estudos superiores, mentores e professores, Justiça e ética. Portanto, se você tem Virgem na nona casa significa que você manifesta as características desse signo sobre todos esses temas.

Por isso, quem tem o lado virginiano na nona área da vida tende a ser:

mais cética (o) em relação a espiritualidade, religião e mistérios da vida. Não é que você não tenha fé, mas provavelmente você tem uma aplicabilidade muito prática sobre o que acredita.

questionadora em relação a crenças e sistemas de pensamento.

preocupada com questões sociais, em geral, assuntos que envolvam Justiça e trabalho, por exemplo. Inclusive, você pode se satisfazer atuando nessas áreas.

muito inteligente, especialmente no Ensino Superior. E pode ter interesse particular em áreas que exigem precisão e detalhamento, como ciência, matemática ou linguística.

muito detalhista em viagens porque não gosta de surpresas. Além disso, pode gostar de destinos que ofereçam oportunidades de desenvolvimento pessoal.

Virgem na Casa 10

Como a Casa 10 representa a vida pública, a profissão, a fama, o prestígio e o reconhecimento, com Virgem nessa área da vida seu objetivo de vida tende a ser poder servir e fazer algo que seja, em sua concepção, de utilidade pública.

É porque você manifesta características virginianas em temas como propósito e metas de vida, autoridade, liderança, regras e normas. Assim, quem tem Virgem na Casa 10 costuma se manifestar como:

muito trabalhadora, persistente, determinada e pode até alcançar prestígio por causa disso.

destaque em carreiras que exigem precisão, análise crítica e organização, como administração, contabilidade, saúde, ou qualquer campo que valorize a meticulosidade.

se chegar à liderança, tende a ser o tipo de chefe que lidera fazendo, que coloca a mão na massa, mas pode ser o tipo de chefe chato.

ter mais de uma profissão, já que o signo regente de Virgem é Mercúrio, que tem a característica da dualidade.

extrema exigência com o que faz e também com o trabalho das pessoas com quem trabalha

Virgem na Casa 11

A Casa 11 fala das amizades e dos grupos dos quais você faz parte, mas também trata de planos e projetos para o futuro. Com Virgem na Casa 11, a pessoa costuma ser daquelas que se empenha pelos seus amigos, quer servir e ajudá-los.

Se é o seu caso, seu lado virginiano se manifesta em tudo que diz respeito a redes de apoio, engajamento comunitário, idealismo, pertencimento e ideias inovadoras. Assim, você provavelmente:

deseja que tudo seja sempre bem planejado e projetado, com muita praticidade e foco no possível e viável.

deve ser alguém de poucos amigos porque você valoriza a lealdade e a confiabilidade nos relacionamentos e pode ser crítica ao escolher com quem se associa.

tem forte senso de dever em relação a causas sociais, especialmente aquelas que envolvem saúde e meio ambiente.

sente-se desconfortável com a incerteza em relação ao futuro e, por isso, tenta planejar ao máximo.

Virgem na Casa 12

A Casa 12 rege o que não vemos, o inconsciente, o imponderável, assim como tem relação com sacrifícios, limitações, isolamento, sonhos, intuição, encerramentos e vulnerabilidades.

Portanto, se você tem Virgem na Casa 12 o seu lado virginiano se manifesta sobre todos esses temas. Assim, você provavelmente é uma pessoa que:

gasta muita energia com problemas que nem aconteceram ou com questões minúsculas, sem importância, porque se apega ao detalhe do detalhe.

tem sensação eterna de insegurança em relação ao trabalho, pois sempre fica atento e pensando que algo pode lhe colocar em risco.

tem grande capacidade para trabalhar com questões que exigem atenção aos detalhes, porém, vai trabalhar melhor se for de forma reservada e independente.

se incomoda com o fato de não conseguir controlar o desempenho dos colegas se for em grupo.

Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

info@marciafervienza.com

O post Virgem no Mapa Astral apareceu primeiro em Personare.