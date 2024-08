Astrologia e Saúde: os signos regem partes do nosso corpo

A Astrologia é uma ferramenta que ajuda a entender não apenas nossas personalidades e destinos, mas também nossas tendências de Saúde.

Cada signo rege uma parte específica do corpo, e essa correspondência pode oferecer informações muito importantes sobre nossa saúde e bem-estar.

Neste artigo, exploraremos os signos e as suas associações com as diferentes partes do corpo.

Astrologia e Saúde: os limites

A Astrologia pode realmente ter todas as respostas sobre a nossa saúde? A resposta é enfaticamente NÃO. É muito importante entender que a Astrologia não substitui a Medicina, nem fornece diagnósticos ou garantias sobre o tratamento e a cura de doenças.

A Astrologia serve como uma ferramenta de autoconhecimento e reflexão e, assim, pode oferecer informações sobre nossas tendências e predisposições.

Ou seja, a o estudos dos astros nos ajuda a compreender melhor como certos aspectos de nossas vidas, como hábitos, emoções e até mesmo nosso bem-estar físico, podem ter relação com os movimentos que os astros fazes no céu. No entanto, o papel da Astrologia é mais de orientação do que de solução definitiva.

Em vez de buscar respostas absolutas na Astrologia, é mais produtivo utilizá-la como um indicativo para aprimorar sua rotina e desenvolver hábitos mais saudáveis.

Por exemplo, se você descobrir que o seu signo rege determinadas áreas do corpo, como a cabeça ou o estômago, isso pode ser um alerta para prestar mais atenção a essas partes e tomar medidas preventivas para cuidar melhor delas.

A verdadeira riqueza da Astrologia na saúde está em sua capacidade de nos sensibilizar para os nossos próprios padrões e necessidades, inspirando uma abordagem mais consciente e holística do cuidado com o corpo e com a mente. Lembre-se, a Astrologia pode guiar, mas a responsabilidade de cuidar da saúde é sempre sua.

Para entender como você verá as áreas do corpo que precisa prestar mais atenção e cuidar com mais carinho, você precisará identificar quais são os signos mais fortes no seu Mapa. Não necessariamente um signo apenas é o mais forte, podem ser vários. Para saber, é necessário, portanto, descobrir qual é o seu:

Ascendente

Sol

Lua

O signo que mais tem planetas no seu Mapa

Para isso, você pode seguir o passo a passo abaixo:

Inclua seus dados de nascimento

Abaixo da Mandala do seu Mapa, há seu Perfil Astrológico com sua lista de planetas e signos.

Procure por Sol, Lua e Ascendente, conforme a imagem abaixo:

Além disso, perceba que o signo que mais tem planetas é Escorpião, pois a Lua, Marte e Saturno encontram-se neste signo.

Assim, a pessoa que tem o Mapa acima precisa dar mais atenção às áreas do corpo regidas por Câncer, Escorpião e Libra.

Lembre-se, portante, de fazer essa verificação no seu Mapa Astral antes de seguir adiante.

Signos e o corpo

Aprenda agora quais partes do corpo são regidas por cada signo. Para cada signo, você perceberá que há problemas que podem acontecer caso a pessoa não cuide bem dos temas desse signo na vida, e, claro, há dicas de como melhorar essa parte da sua vida.

Áries – Cabeça

Tudo inicia no pensamento. O signo de Áries rege a cabeça porque é onde iniciamos atividades, projetos e objetivos. Além disso, Áries é regido por Marte, o planeta da ação e da coragem de começar novas ideias.

Por isso, pessoas com Áries forte no Mapa são propensas a:

batidas na cabeça por conta de comportamentos impacientes ou pela predisposição a se colocar em situações de risco sem medir as consequências.

por conta de comportamentos impacientes ou pela predisposição a se colocar em situações de risco sem medir as consequências. dores de cabeça em razão da forte atividade mental e do impulso de estar sempre em movimento ou resolver problemas rapidamente.

em razão da forte atividade mental e do impulso de estar sempre em movimento ou resolver problemas rapidamente. enxaquecas , especialmente quando estão enfrentando pressões significativas, excesso de estímulo, estresse acumulado, ou até mesmo a frustração que surge quando os planos não se desenrolam como esperado.

, especialmente quando estão enfrentando pressões significativas, excesso de estímulo, estresse acumulado, ou até mesmo a frustração que surge quando os planos não se desenrolam como esperado. problemas relacionados ao rosto , como acne e erupções cutâneas, por exemplo, principalmente em períodos de estresse ou desequilíbrio hormonal.

, como acne e erupções cutâneas, por exemplo, principalmente em períodos de estresse ou desequilíbrio hormonal. tensão nos músculos do rosto, pescoço e cabeça principalmente porque se pressionam a ser rápidos e ágeis.

Touro – Garganta e Pescoço

Tudo que inicia na mente é manifestado na matéria (Touro) na fala. Essa é a causa do signo de Touro reger a garganta, o pescoço, as amígdalas e as cordas vocais – o que pode refletir a necessidade das taurinas/dos taurinos (e de quem possui Touro forte no Mapa) a expressar as suas necessidades e os seus desejos de forma clara e honesta – sem o medo de magoar outras pessoas, nem de falar a verdade.

Assim, as pessoas com Touro forte no Mapa podem ser mais suscetíveis a:

problemas na garganta , como dores de garganta, amigdalite, laringite e faringite, por exemplo, geralmente como resultado de emoções não expressas ou da repressão da necessidade de comunicar sentimentos e desejos.

, como dores de garganta, amigdalite, laringite e faringite, por exemplo, geralmente como resultado de emoções não expressas ou da repressão da necessidade de comunicar sentimentos e desejos. problemas nas cordas vocais , como rouquidão, nódulos vocais, ou fadiga vocal, por exemplo. Especialmente quando há esforço excessivo para ser ouvida ou quando a pessoa evita expressar seus verdadeiros sentimentos por medo de causar desconforto.

, como rouquidão, nódulos vocais, ou fadiga vocal, por exemplo. Especialmente quando há esforço excessivo para ser ouvida ou quando a pessoa evita expressar seus verdadeiros sentimentos por medo de causar desconforto. rigidez no pescoço porque, para essas pessoas, é onde o estresse e a tensão emocional podem se acumular.

porque, para essas pessoas, é onde o estresse e a tensão emocional podem se acumular. sensação de “nó na garganta” se dá geralmente quando há dificuldade em externalizar, em expressar os seus sentimentos profundos.

se dá geralmente quando há dificuldade em externalizar, em expressar os seus sentimentos profundos. desequilíbrios hormonais relacionados à tireoide, localizada na região do pescoço. Isso geralmente ocorre por conta de estresse crônico ou pela repressão de emoções.

Gêmeos – Pulmões, Braços e Mãos

Após se expressar, os primeiros movimentos devem ser realizados e, assim, precisamos de companhia e trocar informações.

Por isso, o signo de Gêmeos, regido por Mercúrio, governa tudo o que é duplo, ou seja, os pulmões, os braços, as mãos, bem como o sistema nervoso.

Assim, pessoas com Gêmeos forte no Mapa podem experimentar:

problemas respiratórios , como bronquite e asma, por exemplo. É porque quem tem muita atividade mental tende a respirar muito rápido e de maneira superficial.

, como bronquite e asma, por exemplo. É porque quem tem muita atividade mental tende a respirar muito rápido e de maneira superficial. lesões nos braços e mãos por conta do desejo de fazer várias coisas ao mesmo tempo, o que pode resultar em, por exemplo, cortes, contusões e até tendinites.

por conta do desejo de fazer várias coisas ao mesmo tempo, o que pode resultar em, por exemplo, cortes, contusões e até tendinites. insônia e dificuldade em relaxar em razão da sobrecarga mental ao pensar e fazer em várias coisas ao mesmo tempo.

em razão da sobrecarga mental ao pensar e fazer em várias coisas ao mesmo tempo. tropeços, quedas e pequenos acidentes causados pela falta de foco e atenção que geram desconexão entre corpo e mente.

causados pela falta de foco e atenção que geram desconexão entre corpo e mente. dificuldade de concentração por conta do constante estímulo mental.

por conta do constante estímulo mental. doenças psicossomáticas, quando o estresse mental e emocional se manifestam fisicamente.

Câncer – Estômago e Seios

Após as primeiras trocas de informações, precisamos revitalizar nosso objetivo com cuidado e proteção. Se na atividade realiza não houver amor e cuidado, você não a fará – vai procrastinar – e, se fizer, fará sem amor, sem cuidado.

Cuidar talvez seja o verbo em que os cancerianos mais saibam conjugar. E para cuidar, outro verbo se faz fundamental: o nutrir.

Por isso, o signo de Câncer rege a região peitoral, os seios, bem como o estômago e o sistema digestivo. A Lua é regente do signo de Câncer, e entre tantos significados, também simboliza a nutrição emocional – que vai do nosso peito até o estômago.

Dessa maneira, pessoas com Câncer forte no Mapa podem sentir mais:

problemas digestivos , como indigestão, refluxo ácido, gastrite e síndrome do intestino irritável, por exemplo, que geralmente são causados por ansiedade emocional.

, como indigestão, refluxo ácido, gastrite e síndrome do intestino irritável, por exemplo, que geralmente são causados por ansiedade emocional. distúrbios alimentares , especialmente se a pessoa usa a comida como forma de conforto emocional, ou seja, comer em resposta ao estresse ou à tristeza. Ou, ao contrário, perder o apetite em momentos de angústia.

, especialmente se a pessoa usa a comida como forma de conforto emocional, ou seja, comer em resposta ao estresse ou à tristeza. Ou, ao contrário, perder o apetite em momentos de angústia. inchaços, azias e úlceras estomacais, principalmente quando a pessoa se sente emocionalmente abalada ou insegura.

Leão – Coração e Coluna Vertebral

Do objetivo já “protegido e nutrido” (Câncer), agora é necessário o sentir, o amor, a paixão e o tesão na atividade realizada. Se você acredita em si e na realização (Leão) da atividade, então ela, em breve, se realizará.

O sentir e o vibrar emoções elevadas, como a alegria e o amor, são tarefas do coração, que é regido por Leão – signo governado pelo Sol. Além do coração, o signo de Leão rege a coluna vertebral e a parte superior das costas, porque nós sempre devemos manter a coluna ereta para lutar pelos objetivos.

Por isso, quem tem Leão forte no Mapa está mais propenso a:

problemas cardíacos , como arritmias, insuficiência cardíaca e infarto, por exemplo. Essas condições podem ser exacerbadas por estresse, tensões emocionais e sobrecarga emocional, especialmente se a pessoa sente que precisa constantemente provar seu valor ou carregar grandes responsabilidades.

, como arritmias, insuficiência cardíaca e infarto, por exemplo. Essas condições podem ser exacerbadas por estresse, tensões emocionais e sobrecarga emocional, especialmente se a pessoa sente que precisa constantemente provar seu valor ou carregar grandes responsabilidades. pressão arterial alta por conta da intensidade emocional.

por conta da intensidade emocional. dores nas costas, especialmente em períodos de estresse ou quando a pessoa se sente sobrecarregada.

Virgem – Sistema Digestivo e Intestinos

Após sentir emoções elevadas, devemos, então, compreendê-las de forma prática e organizada. Sempre com olhos no objetivo (Virgem). Como Virgem analisa e seleciona o que deve permanecer e o que não deve, este é o signo que rege o sistema digestivo, os intestinos e o baço.

Esses órgãos são responsáveis, assim como o signo de Virgem, pela manutenção da ordem e da pureza da vida, incluindo a saúde física. Assim, as pessoas com Virgem forte no Mapa são mais propensas a:

problemas digestivos , como indigestão e gastrite, por exemplo. A tendência a se preocupar excessivamente e a processar detalhes mentalmente pode ocasionar essas tensões.

, como indigestão e gastrite, por exemplo. A tendência a se preocupar excessivamente e a processar detalhes mentalmente pode ocasionar essas tensões. problemas de absorção de nutrientes em razão de estresse e preocupação constantes.

em razão de estresse e preocupação constantes. hipocondria causada pela preocupação com a perfeição e excessiva vigilância sobre o corpo, levando a um ciclo de ansiedade e doenças imaginárias.

causada pela preocupação com a perfeição e excessiva vigilância sobre o corpo, levando a um ciclo de ansiedade e doenças imaginárias. crises de ansiedade , especialmente quando as coisas não saem conforme o planejado.

, especialmente quando as coisas não saem conforme o planejado. constipação e colite, causados, principalmente, pela necessidade de controle, pela dificuldade em relaxar, pela rigidez emocional e pela aversão à desordem.

Libra – Rins, Região Lombar e a Pele

Para que consigamos o que desejamos na vida, imperativo termos objetivos.

Nossos objetivos devem sempre ser aperfeiçoados (requintados) para que tudo ocorra da melhor maneira possível, com tranquilidade e harmonia. Essa é uma das tarefas de Libra.

E quais áreas do nosso corpo estão diretamente relacionados com esse processo de harmonia? Rins, região lombar e pele, que, portanto, são regidos pelo signo de Libra.

Os rins porque filtram o sangue, removendo os resíduos tóxicos da circulação. A lombar porque é onde anatomicamente os dois rins estão localizados, bem abaixo da caixa torácica. Por isso que, não raramente, os primeiros sintomas de problemas renais são diagnosticados por meio da dor na região lombar.

E, por fim, a pele e o tato por conta da relação entre Libra e a beleza e à atração.

Portanto, pessoas com Libra forte no Mapa podem ser mais suscetíveis a:

problemas renais , que podem ser desencadeados por fatores como desidratação, dieta inadequada, ou até mesmo questões emocionais, como a incapacidade de lidar com conflitos de forma equilibrada.

, que podem ser desencadeados por fatores como desidratação, dieta inadequada, ou até mesmo questões emocionais, como a incapacidade de lidar com conflitos de forma equilibrada. infecções urinárias , especialmente em momentos de desequilíbrio emocional ou físico.

, especialmente em momentos de desequilíbrio emocional ou físico. dores na lombar , principalmente em períodos de estresse ou quando a pessoa está sobrecarregada.

, principalmente em períodos de estresse ou quando a pessoa está sobrecarregada. problemas de postura ou tensões musculares na lombar também podem surgir como reflexo de desequilíbrios no cotidiana.

também podem surgir como reflexo de desequilíbrios no cotidiana. problemas de pele, como dermatites, alergias ou acne, por exemplo. Isso porque a pele, sendo o órgão de contato com o mundo, pode refletir desequilíbrios como estresse ou insatisfação.

Escorpião – Órgãos Reprodutivos e Sistema Excretor

Chega o momento de integrar ou excluir definitivamente algo da nossa vida para que nosso objetivo/nossa meta se torne mais íntima e seja cumprida: eis a ação de Escorpião.

Por isso, o signo de Escorpião rege os órgãos reprodutivos, a bexiga, o cólon e o sistema excretor.

Os órgãos reprodutivos, pois há a integração e o acolhimento do outro de maneira mais íntima possível: o ato sexual. A bexiga, o cólon e o sistema excretor, pois é da natureza escorpiana o desapego do que não leva a lugar nenhum.

Por isso, pessoas com Escorpião forte no Mapa podem ter maior predisposição a:

problemas genitais e uterinos, como cistos ovarianos, endometriose, disfunções sexuais, por exemplo. Esses problemas podem surgir de emoções reprimidas ou dificuldades em lidar com questões de poder e controle nas relações íntimas.

como cistos ovarianos, endometriose, disfunções sexuais, por exemplo. Esses problemas podem surgir de emoções reprimidas ou dificuldades em lidar com questões de poder e controle nas relações íntimas. infecções do trato urinário , especialmente quando há estresse emocional ou sentimento de estar presa/preso a situações que não permitem a liberação de emoções.

, especialmente quando há estresse emocional ou sentimento de estar presa/preso a situações que não permitem a liberação de emoções. problemas intestinais, como constipação, síndrome do intestino irritável e colite, por exemplo. Essa retenção pode ser um reflexo da dificuldade de se liberar emocionalmente.

Sagitário – Quadris e Coxas

Para seguirmos em frente (Sagitário), necessitamos nos movimentar. Por isso, o signo de Sagitário, regido por Júpiter, governa os quadris, as coxas e o fígado.

A ligação com quadris e coxas reflete a natureza aventureira e expansiva de Sagitário, enquanto o fígado (que também filtra o sangue e elimina toxinas) está relacionado ao otimismo e à capacidade de superar desafios.

Pessoas com Sagitário forte no Mapa podem ser propensas a:

problemas nos quadris , como artrite, bursite ou dores articulares, por exemplo. Essas questões podem ser exacerbadas por atividades ou ações repetitivas que impactam as articulações.

, como artrite, bursite ou dores articulares, por exemplo. Essas questões podem ser exacerbadas por atividades ou ações repetitivas que impactam as articulações. inflamação ou compressão do nervo ciático , que passa pela região das coxas e quadris.

, que passa pela região das coxas e quadris. distúrbios hepáticos , como esteatose hepática (fígado gorduroso), hepatite ou desequilíbrios na função hepática, principalmente causadas por excessos do consumo excessivo de álcool ou alimentos ricos em gorduras, por exemplo.

, como esteatose hepática (fígado gorduroso), hepatite ou desequilíbrios na função hepática, principalmente causadas por excessos do consumo excessivo de álcool ou alimentos ricos em gorduras, por exemplo. excessos são comuns em pessoas que não cuidam bem do seu lado sagitariano. Aí podem exagerar na alimentação, no consumo de álcool ou na prática de atividades físicas intensas.

Capricórnio – Ossos e Articulações

Capricórnio gerencia o tempo muito bem, afinal, Saturno, o deus do tempo, é o regente deste signo. Além disso, administra os objetivos e as metas com maestria.

Assim, o signo de Capricórnio rege os ossos e os joelhos. Ossos, pois toda meta e todo objetivo a ser cumprido deve ter estrutura sólida. Sem estrutura, sem plano de realização e sem administração, nada passa de uma aventura ou de um sonho.

Joelhos e articulações demonstram a necessidade das pessoas serem flexíveis ao cumprimento de suas metas. Afinal, Saturno cobra resultados por meio da estrutura manifestada. E a vida é cheia de regras e leis a serem seguidas, não é mesmo?!

Assim, pessoas com Capricórnio forte no Mapa podem ter predisposição a:

problemas ósseos , como osteoporose, fraturas e fraqueza óssea, por exemplo. Isso pode ocorrer especialmente em períodos de estresse ou falta de cuidado com a saúde.

, como osteoporose, fraturas e fraqueza óssea, por exemplo. Isso pode ocorrer especialmente em períodos de estresse ou falta de cuidado com a saúde. artrite nos joelhos e tíbias podem se manifestar principalmente em momentos de sobrecarrega física.

podem se manifestar principalmente em momentos de sobrecarrega física. desgaste articular tendem a acontecer quando a pessoa assume grandes responsabilidades e se mantém rígida diante de desafios e, assim, não percebe quando está exigindo demais de seu corpo.

tendem a acontecer quando a pessoa assume grandes responsabilidades e se mantém rígida diante de desafios e, assim, não percebe quando está exigindo demais de seu corpo. falta de flexibilidade, tanto física quanto emocionalmente, por conta da rigidez – mental, emocional e física.

Aquário – Tornozelos e Sistema Circulatório

Conhecimento por meio dos resultados experienciados devem ser espalhados coletivamente Aquário, a quem desejar alcançar suas metas e fazer diferente.

O signo de Aquário, regido por Urano, governa os tornozelos, calcanhares, panturrilhas e sistema circulatório. A ligação com o sistema circulatório reflete a necessidade de inovação e movimento constante, características marcantes de Aquário.

Portanto, quem tem Aquário forte no Mapa tende a desenvolver:

problemas circulatórios devido falta de movimento ou por um estilo de vida sedentário, que é comum a quem ”esconde” o seu lado aquariano, ou evita ativá-lo da melhor maneira possível.

devido falta de movimento ou por um estilo de vida sedentário, que é comum a quem ”esconde” o seu lado aquariano, ou evita ativá-lo da melhor maneira possível. lesões nos tornozelos e calcanhares por conta de movimentos constante, ou seja, não parar para descansar.

por conta de movimentos constante, ou seja, não parar para descansar. tensão nas panturrilhas, dores musculares e cãibras, principalmente se estiver enfrentando períodos de ansiedade relacionados à sua necessidade de movimento e inovação.

principalmente se estiver enfrentando períodos de ansiedade relacionados à sua necessidade de movimento e inovação. sensação de desconexão quando não consegue equilibrar suas ideias inovadoras e a realidade prática.

Peixes – Pés e Sistema Linfático

Chegamos ao fim. Ou seria ao reinício?! Agora, o ciclo de uma realização na vida chega à gratidão, ou seja, à necessidade de agradecer por tudo o que foi iniciado; a agradecer por todos os momentos e por todas as vivências que nos trouxeram até aqui e que nos levarão ainda mais longe!

Para agradecer, é necessário perceber que você não está sozinha/sozinho, bem como reconhecer que há algo que nos conecta a tudo e a todos – seja lá como você queira chamar isso.

Portanto, a nossa base é a nossa fé em nós mesmas/mesmos e no Todo. A Fé é o que nos mantêm em pé! Assim, são os pés que são regidos pelo signo de Peixes. Mas também o sistema linfático é governado pelo último signo do zodíaco.

Pessoas com Peixes forte no Mapa e que não fazem “o tema de casa” podem ser suscetíveis a:

dores e problemas nos pés por conta de muita tensão emocional, estresse ou falta de conexão com a espiritualidade/com o Todo, podem se manifestar em dores crônicas e inflamações nos pés.

por conta de muita tensão emocional, estresse ou falta de conexão com a espiritualidade/com o Todo, podem se manifestar em dores crônicas e inflamações nos pés. problemas no sistema imunológico , principalmente se houver desequilíbrios emocionais ou espirituais. Por exemplo, infecções frequentes ou imunidade baixa podem surgir quando a pessoa está sobrecarregada emocionalmente.

, principalmente se houver desequilíbrios emocionais ou espirituais. Por exemplo, infecções frequentes ou imunidade baixa podem surgir quando a pessoa está sobrecarregada emocionalmente. estresse crônico pode ser causado quando a pessoa não consegue lidar com energias externas e emoções (suas e nem) das outras pessoas.

pode ser causado quando a pessoa não consegue lidar com energias externas e emoções (suas e nem) das outras pessoas. vícios acontecem quando há tendência ao escapismo, ou seja, a pessoa quer fugir de um problema ou esconder uma questão que precisava ser resolvida. Assim, pode recorrer ao uso de álcool, drogas e outros comportamentos autodestrutivos, que enfraquecem o sistema imunológico.

A jornada da vida, a jornada dos signos

Se você chegou até aqui, pode ter percebido que a vida é uma grande e divertida jornada. Estes foram alguns pontos do corpo físico que cada signo deve atentar.

Assim, é importante cuidar de cada signo no seu Mapa, porque cada um deles rege uma área da sua vida (entenda aqui porquê todo mundo tem todos os signos).

A área do seu Mapa Astral que você tem mais dificuldade de desenvolver pode ser a área que você pode manifestar algum sintoma no seu corpo físico.

Por exemplo: se você tiver o Sol em Áries, mas sente muita dor nos pés (regido por Peixes), pode ser que você deva revisitar com mais cautela a área do seu Mapa Astral que você tem Peixes.

Talvez, haja algum paradigma (alguma crença) que esteja lhe impedindo de vivenciar por completo o lado pisciano da sua vida, e então, as dores nos pés podem indicar isso.

Integre-se e entregue-se à jornada da vida. Com amor e alegria.

