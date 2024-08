Céu da Semana de 18 a 24/08 de Lua Cheia e duas Quadraturas em T

O principal movimento astrológico do Céu da semana de 18 a 24/08 é a Lua Cheia em Aquário, que se torna ainda mais forte devido à quadratura com Urano. E o resultado desse encontro tenso é muita agitação. Mas temos outra quadratura em T também, por isso a tensão se fará presente.

Mas, a partir de quarta-feira (21), já começamos a sentir as boas energias do sextil de Marte com Mercúrio (mesmo que ele siga retrógrado). Assim, o final de semana pode ser mais ameno. Ufa!

Resumo do Céu da semana de 18 a 24/08:

Toda a semana: Mercúrio em quadratura com Urano

Mercúrio em quadratura com Urano Toda a semana: Marte/Júpiter em quadratura com Vênus e Saturno

Marte/Júpiter em quadratura com Vênus e Saturno Segunda-feira (19): Lua Cheia em Aquário

Lua Cheia em Aquário A partir de quarta-feira (21): Mercúrio em sextil com Marte

Mercúrio em sextil com Marte Até quinta-feira (22): Sol em quadratura com Urano

Sol em quadratura com Urano Quinta-feira (22): Sol em Virgem

Sol em Virgem A partir da sexta-feira (23): Vênus em trígono com Urano

Feito o resumo dos aspectos do Céu da semana de 18 a 24/08, vamos detalhar os principais movimentos, suas possibilidades e dicas para enfrentá-los a seguir.

Mas lembre-se que a análise aqui é geral, ou seja, vale para todas as pessoas. Cada um de nós pode sentir mais ou menos cada trânsito, dependendo da posição dos planetas no seu Mapa Astral. A melhor forma de entender como você deve sentir na sua vida é por meio do Horóscopo Personalizado (acesse aqui gratuitamente!).

Bom humor para lidar com Mercúrio/Urano

​Durante toda a semana, Mercúrio retrógrado em Virgem faz uma quadratura com Urano. O aspecto exato acontece no domingo (18), mas reverbera até quinta-feira (22).

Nesse sentido, o bom humor será necessário para encarar algumas situações que podem acontecer, tais como:

imprevistos (de novo!)

sistemas, redes ou a Internet fora do ar

falhas em aparelhos

notícias que sacodem o coletivo

acidentes em deslocamentos​

cancelamentos e alterações de compromissos

​U​m exemplo da quadratura Mercúrio/Urano: algo está funcionando e, do nada, para de funcionar sem um motivo aparente. Além de bom humor, não esquece de por uma dose a mais de paciência na semana, ok?

Quadratura em T desestabiliza relações e saúde

Nesta semana, segue a Quadratura em T, um dos aspectos astrológicos mais tensos, envolvendo Marte e Júpiter em Gêmeos, Vênus em Virgem e Saturno em Peixes.

Como Vênus, o planeta dos relacionamentos, está em tensão, podemos ter situações difíceis com outras pessoas ou provocadas pelos outros, tais como:

recebermos ou espelharmos críticas​

mudanças nas relações

situações desconfortáveis para pessoas solteiras

Além disso, vale lembrar que essa quadratura T ocorre em signos mutáveis (Gêmeos, Virgem e Peixes), mexendo muito com a nossa saúde.

doenças e vulnerabilidades

dor de cabeça

gastos com questões de saúde, inclusive de familiares

De certa maneira, esta semana é muito similar à anterior, que já pedia paciência para lidar com diversas circunstâncias. Assim, para evitar conflitos, precisamos encontrar a maneira apropriada de atuar em cada situação. Por exemplo:

se você está tendo problema com um fornecedor ou uma loja e não consegue resolver, procurar o órgão intermediador pode ser uma boa saída para evitar desgastes maiores.

além disso, podemos sentir mais cansaço por estes dias, seja psicológico e/ou físico, por isso, procure cuidar da sua energia com carinho!

A beleza da Astrologia é justamente entender as possibilidades e poder se preparar para elas, sejam desafiadores, sejam favoráveis.

Limites à prova

​No coletivo, em função da conjunção Marte/Júpiter, podemos ter lideranças muito confiantes, querendo extrapolar os limites. Esse é o lado sombrio de Júpiter, conhecido por ser o grande benéfico da Astrologia.

Além disso, como Marte quadra Saturno, podem surgir outras entidades, pessoas e países tentando conter esse problema de alguma maneira e colocar uma ordem.

Há chance, igualmente, de ações coibitivas bastante agressivas em diversos lugares, com truculência​ injustificada para conter protestos.

Lua Cheia causa agitação

Nesta segunda-feira (19), acontece algo bastante significativo​: a Lua Cheia em Aquário​.​ Além do ápice emocional que toda fase cheia traz, a Lua está oposta ao Sol em Leão, e ambos formam quadratura com Urano. ​Mais uma tensa Quadratura em T.

Embora esse aspecto se forme apenas na segunda-feira, ele fica marcado no mapa da Lua Cheia, portanto, reverbera por duas semanas, até a próxima Lua Nova.

Esses efeitos já começaram a ser sentidos na semana passada, mas o clima instável segue no ar. Portanto, podemos esperar:

mudanças no trabalho, como troca de chefia

aumento de acidentes e​ ​de situações inesperadas​ – coletivas ou pessoais

agitos coletivos e agitação interna

planos de mudanças

protesto​s

​radicalismo, impaciência e intolerância

Entenda aqui as diferenças entre as fases lunares e para que cada uma serve, em especial a cheia, para você aproveitar o potencial. Mas com calma, porque temos aspectos tensos envolvidos.

Por falar nisso, na última semana de agosto, teremos mais uma quadratura em T, envolvendo Vênus, Netuno e Marte. Fique atento às previsões, que avisaremos tudo.

Sextil de Mercúrio/Marte melhora o final da semana

A partir de quarta-feira (21), Mercúrio faz um sextil com Marte. Esse aspecto favorável ocorre, exatamente, no sábado (24), mas seus efeitos começam a ser sentidos antes.

É bom lembrar que tudo referente a Mercúrio está bastante difícil (sistemas, internet, deslocamentos). Isso não só pela retrogradação, mas também pela quadratura com Urano.

No entanto, algumas coisas começam a se desenrolar a partir deste bom aspecto de Mercúrio com Marte. A partir de quarta-feira, então, já podemos esperar uma ou outra boa notícia e a agilização de alguns assuntos.

Veja aqui quando acaba Mercúrio retrógrado e o que melhora para você!

Atenção ao sono neste Urano superativado

Até quinta-feira (22), o Sol está em quadratura com Urano, movimento que vem desde a semana passada. Esse aspecto traz impaciência e vontade de mudar (o que pode não ser tão fácil pelo restante do Céu).

Com este Urano superativado, é preciso ter cuidado com agitação, nervosismo e insônia, características típicas deste momento.​ Tente desapegar do que não for possível de mudar neste momento!

Sol em Virgem traz organização e cuidado

Na quinta-feira (22), o Sol ingressa em Virgem. Isso quer dizer que vamos sair da vibe leonina, mais focada em lazer e prazer, para começar a colocar a vida em ordem, energia típica de Virgem.

Aproveite para:

Cuidar da saúde – quem sabe marcar aquele check-up?

Fazer limpezas​ energéticas e físicas na sua casa

Pensar em algumas novas resoluções de trabalho

O momento é propício para entrar nos eixos e se preparar para as festas sagitarianas de final do ano​, que tendem a dilatar limites e desorganizar a vida.

Vênus/Urano estimulam lazer

A partir da sexta-feira (23), começamos a sentir os efeitos do trígono de Vênus com Urano, que só fica exato na terça-feira da próxima semana (27). Esse aspecto ajuda a desanuviar e recomenda que você:

aceite algum convite de última hora

improvise, mesmo com coisas simples, como um happy hour

busque novidades e se abra a elas

se arrisque a conhecer pessoas diferentes do seu padrão habitual se você for solteiro

quebre a rotina

Nesta semana, podemos dizer que o lazer recebeu um certo estímulo após dias difíceis. Aproveite​!

