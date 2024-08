É hoje! Lua Cheia de agosto: Tudo para seu signo

A Lua Cheia de agosto, conhecida como Lua do Esturjão, ocorre nesta segunda-feira (19/08). Além de proporcionar um belo espetáculo no Céu, esta Lua Cheia em Aquário chega com uma forte energia de mudança.

Além do impetuoso Mercúrio retrógrado, esta Lua forma uma oposição com o dramático Sol em Leão e uma quadratura com Urano, o planeta das revoluções. Portanto, será uma Lua Cheia ainda mais intensa e com muita chance de imprevistos.

Mas é importante destacar que cada pessoa vive as fases da lua de maneira diferente devido aos trânsitos lunares pessoais. Por isso, além de explicar todo o potencial da Lua Cheia de julho, te contamos como cada signo pode aproveitá-la.

Quando ocorre a Lua Cheia de agosto?

A Lua Cheia de agosto começa exatamente às 15h25 (horário de Brasília) de segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024, no signo de Aquário.

Mas todas as previsões e orientações para a Lua Cheia que você vai ver a seguir valem por duas semanas, até a próxima Lua Nova. Portanto, é importante prestar bastante atenção!

A Nasa divulgou que está será uma Superlua. No entanto, esta Lua Cheia não faz parte dos critérios e da tabela divulgada pelo criador do termo Superlua, Richard Nolle.

Além disso, também não seria uma Lua Azul, porque não é a segunda Lua cheia do mês.

Por que é a Lua do Esturjão?

A Lua Cheia de agosto é conhecida como Lua do Esturjão por causa do grande número de peixes esturjão, o maior peixe de água doce do continente americano, encontrados nos Grandes Lagos da América do Norte nesta época do ano.

De acordo com o The Old Farmer’s Almanac, esse nome se originou de tribos nativas americanas que frequentemente pescavam esses peixes durante a Lua Cheia de agosto.

Aliás, os nomes populares das Luas Cheias têm origem em antigos povos dos Estados Unidos e da Europa. Eles se baseiam nas estações do ano, nas épocas de plantio e colheita ou outras atividades típicas de cada momento.

Mas apesar da fama que esses apelidos ganharam, astrologicamente, essas nomenclaturas não têm nenhum significado especial. O importante, segundo os astrólogos, é que se trata de uma Lua Cheia, a mais intensa de todas as fases da Lua, podendo potencializar as emoções e ações.

A energia da Lua Cheia de agosto

Quando a Lua está cheia, ela forma um ângulo de 180º com o Sol, aspecto conhecido astrologicamente como oposição. É um aspecto de tensão entre duas direções, pois Sol e Lua estão em signos opostos.

No caso da Lua Cheia de agosto, a Lua está no inovador signo de Aquário e o Sol está no dramático signo de Leão. Para completar essa tensão, ambos formam uma quadratura com Urano, planeta das mudanças.

Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, esta configuração astrológica sugere uma semana de imprevistos, cortes e tumultos.

“A gente tem de usar o bom humor e a criatividade leoninos, porque vão rolar imprevistos, como sistemas saindo fora do ar, chefes caindo fora, coisas inexplicáveis no geral. Tudo isso pode levar a muita impaciência, portanto, vale prestar atenção”, alerta Vanessa.

Nesse sentido, existe a possibilidade de aumentar a insônia e a ansiedade também. Portanto, vale a pena investir em técnicas de relaxamento para passar por esse período de forma mais tranquila.

Como seu signo pode aproveitar a Lua Cheia

Feitos os alertas, é hora de focar nos pontos favoráveis desta Lua Cheia. Conforme o astrólogo Yub Miranda, a Lua Cheia em Aquário pede que a gente se abra para novidades e novas experiências. Ou seja, fique atento, mas não tente travar o processo!

“Não seja resistente a essas renovações. Quanto mais você se abrir para elas, melhor”, aconselha Yub.

Cada um de nós pode sentir variações dessa energia, dependendo de onde esta Lua Cheia ocorrerá no nosso Horóscopo. Para saber onde e como, você precisa conferir o trânsito da lua personalizado. É rápido e gratuito. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o Horóscopo personalizado gratuito Personare aqui .

. Faça login no site. Se você ainda não tem cadastro, basta incluir dados de nascimento.

Veja quais são seus trânsitos e então procure pelo trânsito de Sol e Lua, como na imagem abaixo, em que a pessoa está com a Lua na Casa 6.

Você precisa fazer isso no dia em que a começa a Lua Cheia (19 de agosto), assim verá exatamente a casa onde a Lua estará neste momento.

Sabendo disso, leia abaixo as previsões abaixo para a Lua Cheia de agosto.

Veja os seus significados

Agora que você já sabe qual é a casa do seu Mapa que será ativada pela Lua Cheia de junho, veja algumas questões que você pode se fazer para se preparar para o que está por vir:

Casa 1: Este é um momento de introspecção e renovação pessoal. Pergunte-se: o que em minha atitude ou aparência precisa de transformação?

Este é um momento de introspecção e renovação pessoal. Pergunte-se: o que em minha atitude ou aparência precisa de transformação? Casa 2: Avalie suas finanças e uso de talentos. Existem hábitos que você pode mudar para melhorar sua situação econômica?

Avalie suas finanças e uso de talentos. Existem hábitos que você pode mudar para melhorar sua situação econômica? Casa 3: Hora de repensar sua maneira de comunicar e processar informações. Quais ajustes podem ser feitos para melhorar sua comunicação?

Hora de repensar sua maneira de comunicar e processar informações. Quais ajustes podem ser feitos para melhorar sua comunicação? Casa 4: Mudanças podem ser necessárias em seu lar ou nas relações familiares. O que precisa ser ajustado em sua casa ou nas dinâmicas familiares?

Mudanças podem ser necessárias em seu lar ou nas relações familiares. O que precisa ser ajustado em sua casa ou nas dinâmicas familiares? Casa 5: Explore novas formas de lazer e expressão criativa. Como você pode injetar mais alegria e criatividade em sua vida?

Explore novas formas de lazer e expressão criativa. Como você pode injetar mais alegria e criatividade em sua vida? Casa 6: O foco está em seu trabalho e bem-estar. Quais transformações práticas são necessárias para melhorar sua saúde e produtividade?

O foco está em seu trabalho e bem-estar. Quais transformações práticas são necessárias para melhorar sua saúde e produtividade? Casa 7: Reflita sobre suas parcerias. Há aspectos em seus relacionamentos próximos que precisam de uma nova abordagem ou renovação?

Reflita sobre suas parcerias. Há aspectos em seus relacionamentos próximos que precisam de uma nova abordagem ou renovação? Casa 8: Enfrente transformações profundas. Que aspectos ocultos ou negligenciados de sua vida precisam ser revistos, ou eliminados?

Enfrente transformações profundas. Que aspectos ocultos ou negligenciados de sua vida precisam ser revistos, ou eliminados? Casa 9: Expanda seus horizontes, seja através de viagens, estudos ou explorando novas filosofias. O que você pode fazer para crescer?

Expanda seus horizontes, seja através de viagens, estudos ou explorando novas filosofias. O que você pode fazer para crescer? Casa 10: Uma revisão em sua carreira ou na imagem pública pode ser necessária. O que precisa mudar em sua trajetória profissional ou nos objetivos a longo prazo?

Uma revisão em sua carreira ou na imagem pública pode ser necessária. O que precisa mudar em sua trajetória profissional ou nos objetivos a longo prazo? Casa 11: Novos projetos ou amizades podem trazer transformações positivas. Como você pode se envolver mais com grupos ou comunidades?

Novos projetos ou amizades podem trazer transformações positivas. Como você pode se envolver mais com grupos ou comunidades? Casa 12: É hora de enfrentar o que está reprimido ou escondido. Que ciclos emocionais ou padrões você precisa encerrar?

Próxima Lua Cheia 2024

A próxima Lua Cheia ocorre no dia 17 de setembro. Ela nasce oficialmente às 23h34, no signo de Peixes. E esta, sim, será uma Superlua!

Ou seja, a Lua Cheia estará mais perto da Terra e parecerá ainda maior e mais brilhante. Veja aqui o calendário das Superluas de 2024, pois teremos mais uma ainda este ano.

