Mantra dos signos: veja qual é o seu

O mantra dos signos é um guia construído para o seu Signo Solar e o seu Signo Ascendente, para que você possa trabalhar a sua essência e alinhar pensamento, sentimento e comportamento, a fim de conseguir o que deseja.

Estima-se que o ser humano tem mais de 70 mil pensamentos por dia! E estes pensamentos que cultivamos influenciam diretamente nossos sentimentos, e esses, por sua vez, moldam nosso comportamento.

Quando adotamos mantras positivos durante a nossa rotina, focamos nossa mente em qualidades e intenções positivas e construtivas. Assim, isso gera sentimentos de segurança, confiança, amor, equilíbrio e alegria, que se refletem em comportamentos (ações) mais positivas e produtivas.

Pensamento, Sentimento e Comportamento

O nosso cérebro aprende por repetição. E quando colocamos o foco em uma situação ou pensamento, isto tende a acontecer. Por isso, que tal utilizar mantras para facilitar o início da sua meditação?

Os mantras são afirmações que, quando repetidas, toda a nossa atenção é canalizada para a própria afirmação que está sendo realizada.

Assim, a concentração vai aumentando e vamos sentindo o poder das palavras reverberando em nosso corpo – e isso vai, gradualmente, alterando a nossa energia e a energia das nossas células.

De acordo com um estudo realizado na Universidade do Sul da Califórnia, as pessoas têm cerca de 70 mil pensamentos por dia – e aproximadamente 90% destes 70 mil pensamentos são… inúteis!

A verdade é que estamos, cada vez mais, superestimulados. Analisa comigo: recebemos estímulos de todos os lados, ou seja, de redes sociais, de aplicativos de mensagens instantâneas, de jogos online, de filmes… Quanto mais apelo de som e imagem a mensagem tiver, mais atenção daremos.

Mas por que isso acontece?

Bom, biologicamente, toda vez que recebemos um forte estímulo – neste caso externo – como escutar o celular tocar, vibrar, ou quando vemos notificação de uma mensagem chegar na tela do celular/computador, por exemplo, o nosso cérebro responde com forte produção de hormônios como a adrenalina (hormônio que “prepara” o nosso corpo para a “lutar/fugir”) e o cortisol (hormônio do estresse).

Mas não para por aí: ao receber essa descarga de adrenalina e cortisol, o nosso corpo necessita de… recompensa. De algo prazeroso. Eis que dopamina é liberada (também conhecida como hormônio do prazer).

E detalhe: a repetição deste processo no cérebro humano pode gerar o excesso de produção de dopamina, o que faz o indivíduo sempre buscar mais estímulo… e mais recompensa.

Estamos superestimulados de diferentes maneiras: seja por telas, por redes sociais, por excesso de trabalho, por excesso de preocupações, por excesso de… pensamentos!

Somos superestimulados a pensar demais – neurocientificamente, um pensamento sempre se conecta com outro de igual natureza. Por isso que um pensamento negativo atrai outro negativo, e se você não der um basta a esses pensamentos, você vai acabar causando a terceira e a quarta guerras mundiais… dentro da sua própria mente!

Mas sabe o que não somos superestimulados? A cessar os nossos pensamentos. Ou melhor: a organizá-los. Precisamos parar, de alguma maneira, com esses pensamentos de incapacidade, de medo da falta, de rejeição, de culpa – ou qualquer outro pensamento de inferioridade. Por isso, a meditação é muito indicada. Para você focar no agora. No que realmente importa, ou seja, o momento presente.

Benefícios da Meditação

Você não precisa ser um mestre iogue, ou meditar horas e horas por dia para ter resultado – inicialmente, mas pode sentir muita diferença com práticas de 5 a 20 minutos.

A prática da meditação tem inúmeros benefícios, como: redução do estresse e da ansiedade, melhoria no quadro de dores crônicas, mais tranquilidade para resolver pendências do dia a dia, melhora na qualidade cardiovascular, mais atenção e mais foco, por exemplo.

Existem diversas pesquisas – publicadas em artigos científicos – que comprovam os benefícios da prática da meditação. Inclusive, sugiro a leitura de dois ótimos artigos:

Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation: Este estudo mostrou que a prática de meditação e mindfulness pode alterar a atividade cerebral, mas também melhorar a função imunológica, reduzindo o estresse.

Short-term meditation training improves attention and self-regulation: Este estudo demonstrou que mesmo a prática iniciante, pessoas meditaram durante 5 dias, por aproximadamente 20 minutos, tiveram resultados de melhora da capacidade de atenção e foco para realizar as atividades diárias, bem como redução do cortisol!

“Ah, mas eu não consigo meditar”

Realmente, pode ser mais complexo no início – até “pegar o jeito”. Até acostumar-se a permanecer em silêncio e sozinha (o) e, assim, a organizar os seus pensamentos.

Tudo na vida é treino e persistência até dar certo. Sim, você consegue. Inclusive, vamos ajudar você com a técnica dos mantras.

Para começar a meditar

10 meditações fáceis para começar hoje

Meditação rápida para lidar com a ansiedade

Meditação matinal: como fazer

Por que utilizar mantra dos signos?

A harmonia entre pensamento, sentimento bem como comportamento é essencial para uma vida equilibrada e plena. Cada mantra é uma declaração positiva que, repetida consistentemente, pode transformar nossa mentalidade assim como ativar as nossas emoções mais elevadas (como alegria e amor) e guiar nossas ações.

Os mantras, quando integrados à meditação, são poderosas ferramentas para promover esse alinhamento e, assim, nos ajudam a manifestar as melhores qualidades de cada signo.

Ao combinamos a meditação com mantras específicos, potencializamos seus efeitos e, dessa forma, criamos sinergia que alinha nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos com nossos objetivos mais elevados.

Mantra dos Signos

Cada signo tem características únicas e desafios específicos . Abaixo estão quatro ideias de mantra dos signos. Veja para o seu Signo Solar e seu Signo Ascendente porque foram projetados para alinhar os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos.

Integrar esses mantras na prática diária de meditação pode criar uma mudança profunda em nossa maneira de pensar, mas também de sentir e agir. A repetição dos mantras reforça intenções positivas, promovendo um ciclo harmonioso que nos leva a viver de acordo com nosso potencial mais elevado.

Mantra de Áries

“Eu sou energia pura em ação. Sou alegria!”

“Eu encaro desafios com coragem e confiança!”

“Sou paciente, tolerante e diplomático!”

“Dou continuidade a todas as atividades que eu me proponho a realizar! Eu me amo e me aprovo. Confio no processo da vida!”

Mantra de Touro“

“Eu estou segura/seguro!”

“A abundância flui livremente através de mim!”

“Neste exato momento, há muita riqueza ao meu dispor. Escolho sentir. Mereço o melhor e aceito o melhor agora.”

“Eu sou coragem!””Eu encaro desafios com coragem e confiança.”

Mantra de Gêmeos

“Eu sou alegria! Estou cheia de energia e de vitalidade!”

“Sinto-me alegre e segura no ritmo e no fluxo da vida!”

“Hoje eu crio um dia lindo e um futuro maravilhoso!”

“Abro o coração e crio somente comunicações amorosas! Estou segura, bem e em paz!”

Mantra de Câncer

“Sou amor!”

“Deixo meus pensamentos se libertarem. O passado acabou. Estou em paz!”

“Perdoo todos atos e pessoas do meu passado. Eu os libero com amor!”

“Eu espalho amor aonde quer que eu vá!”

Mantra de Leão

“Sou confiança! Eu sou amor e sou equilíbrio!”

“Eu espalho amor aonde quer que eu vá!”

“Solto. Eu deixo ir. Solto toda a tensão, todo o medo e toda a raiva. Deixo ir e estou em paz!”

“Sou muito feliz e grata agora!”

Mantra de Virgem

“Eu sou um ser ilimitado! O Universo é abundante e perfeito! O Universo apoia e sustenta as minhas decisões!”

“Sou equilíbrio!” / “Tudo o que acontece é o melhor para mim!”

“Eu me aceito puramente como eu sou!”

“Com todo o amor, eu cuido do meu corpo, da minha mente e das minhas emoções!”

Mantra de Libra

“Eu sou harmonia! Eu sou equilíbrio!”

“Meu coração está cheio de amor, e sei que o amor abre todas as portas!”

“As decisões tomadas por mim são perfeitas para mim!”

“Eu aceito desafios como oportunidades de crescimento!”

Mantra de Escorpião

“Estou completamente aberta à vida e à alegria! Escolho viver com amor!”

“Eu me aceito puramente como eu sou! Eu me perdoo!”

“Com facilidade e conforto, deixo ir o que não preciso mais na minha vida!”

“Perdoo todos atos e pessoas do meu passado. Eu os libero com amor!”

Mantra de Sagitário

“Eu sou otimista e vejo o bem em todas as situações!”

“Sou grata por estar viva hoje. É uma alegria e um prazer viver mais um dia maravilhoso!”

“Eu sou flexível e aberta a novas ideias!”

“Toda experiência que tenho é perfeita para o meu crescimento!”

Mantra de Capricórnio

“Eu aceito o meu poder!”

“É muito fácil! Já consegui!”

“Toda experiência que tenho é perfeita para o meu crescimento!”

“Confio no processo da vida e ele me traz o meu mais alto bem!”

Mantra de Aquário

“O que é bom para mim agora flui livremente! Ideias se expressam através de mim!”

“Eu sou a inovação! Eu me acolho!”

“O mundo é seguro e fraterno! Estou seguro. Estou em paz com a vida!”

“A vida me apoia!”

Mantra de Peixes

“Eu sou tão feliz e grata agora!”

“Fluo com a corrente da vida e confio na minha intuição.”

“Eu sou corajosa e enfrento meus medos.” “Eu sou coragem!”

“Com todo o amor, eu cuido do meu corpo, da minha mente e das minhas emoções!”

O que fazer para meditar

Sugere-se que você escolha um local calmo assim como longe de barulhos ou sons que possam desviar a sua atenção.

Sente-se em um local confortável. Pode ser no chão, em cima de uma almofada, no sofá, na cama, cadeira ou banco, por exemplo. Isso porque é importante que você se sinta Confortável!

Independentemente do local, é muito importante que você permaneça sentada/sentado. Nunca medite deitada/deitado, pois você relaxará e dormirá.

A posição tradicional de meditação é a “Postura de Lótus”, em que a pessoa permanece sentada, de pernas cruzadas e os pés sobre as coxas – mas se você não conseguir colocar os pés sobre as coxas, tudo bem: ponha-os um perto do outro, de modo a você se sentir confortável.

Respire tranquilamente e, então, observe a sua respiração. A partir do momento em que você conseguiu concentrar-se na sua respiração, portanto, faça os mantras!

O próximo passo é colocar em prática!

Boa meditação e boas práticas!

Daniela Tomasi

Daniela Bortoli Tomasi é Pesquisadora da consciência humana, Palestrante, Mentora, Astróloga, Taróloga, Numeróloga. Auxilia pessoas a se libertarem das amarras mentais e viverem com mais leveza e alegria, conectadas com a sua essência.

danielabortolitomasi@gmail.com

