Por ser um período astrológico cheio de atrasos, problemas no cotidiano e em que deve-se evitar tomar decisões importantes, saber quando acaba Mercúrio Retrógrado é fundamental para retomar nossa vida.

Afinal, quando o planeta da comunicação, transporte e tecnologia aparentemente retrocede em relação ao nosso ponto de vista na Terra, recebemos o convite para rever, refletir e revisar, ao invés de agir de fato.

Além disso, pode representar confusões, demoras e atrasos em sistemas, diálogos e deslocamentos. Planos que pareciam ir bem podem, sim, não sair conforme previsto. Por isso, muitas vezes, é melhor esperar a retrogradação acabar para tocar algumas coisas.

Veja abaixo as datas e os signos e aprenda a se preparar para este trânsito astrológico e, principalmente, o que fazer quando Mercúrio retrógrado acabar.

Quando acaba Mercúrio retrógrado?

28 de agosto (começou em 05/08)

15 de dezembro (vai começar em 25/11)

O que acontece quando acaba Mercúrio retrógrado?

Mercúrio é o planeta que rege assuntos como, por exemplo, comunicação, rotina, transportes, a mente e o pensamento. Ou seja, temas que podem sofrer alterações ou atrasos quando acontece a retrogradação desse planeta.

Mas não significa que só quando fica retrocedendo é que esses assuntos podem não fluir bem.

Se no céu do dia Mercúrio estiver fazendo algum aspecto tenso com outro planeta, pode significar também que a comunicação não funciona bem.

Além disso, o pensamento pode ficar confuso, transportes atrasam, decisões precisam ser revisadas e a rotina não fica tão fluida. Aliás, entenda aqui os significados de Mercúrio no Mapa Astral.

Por exemplo, um trânsito de Mercúrio em quadratura com Netuno pode deixar o dia a dia bem atrapalhado, a mente super esquecida e até aumentar as fake news por mensagens.

Por isso, quando acaba Mercúrio retrógrado é super importante entender quais outras configurações e aspectos astrológicos o planeta está fazendo.

O que fazer agora?

Cada pessoa pode viver essa fase de um jeito diferente. Mercúrio (e os demais planetas) seguem se movimentando no Céu, por isso, é preciso acompanhar o Horóscopo Personalizado.

As já conhecidas falhas que marcam os períodos de Mercúrio retrógrado podem se tornar ferramentas para nos ajudar a desacelerar, mas elas só serão válidas se a gente se abrir para esses aprendizados.

Se você aproveitou o período retrógrado para refletir, rever suas metas para o ano novo e reajustar o que precisava na sua vida, chegou a hora de colocar as coisas em ação.

