Seu Mapa de Aniversário revela suas prioridades para o ano

Seu Mapa de Aniversário é uma ferramenta astrológica poderosa que pode revelar muito sobre as suas prioridades para o ano que se inicia a cada celebração do seu nascimento.

Baseado na técnica astrológica conhecida como Revolução Solar, o Mapa de Aniversário é calculado assim: quando você nasceu, o Sol estava em um grau específico no céu.

Todos os anos, o Sol passa por esse grau de novo, em uma hora (e às vezes até dia) diferentes do momento do seu nascimento.

Receba notícias gratuitas no nosso grupo de Astrologia no WhatsApp

O que é o Mapa de Nascimento?

Quando o Sol toca de novo o grau do seu nascimento, começa o seu Mapa de Aniversário – que é diferente do seu Mapa Astral. O Mapa Astral é único e dura a sua vida toda porque revela sua personalidade e suas características.

O Mapa de Aniversário começa em um aniversário e termina no próximo e revela o que pode acontecer neste período na sua vida. É um Mapa de previsões, portanto, enquanto o Mapa Astral é um Mapa de Autoconhecimento.

O nome astrológico correto do Mapa de Aniversário, portanto, é Revolução Solar e fornece informações importantes sobre as energias predominantes e os principais temas que você deverá viver ao longo dos próximos meses.

Ao ler a sua Revolução Solar, você pode identificar:

as áreas que exigirão maior atenção.

as oportunidades que merecem ser aproveitadas.

como se preparar melhor para o ano que está por vir.

as suas metas e as suas energias.

como ter um ano mais equilibrado e produtivo.

Como identificar a prioridade do ano

Para identificar a prioridade do seu ano na Revolução Solar, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse aqui sua Revolução Solar Personare

Faça a versão gratuita e escolha o período do seu aniversário

Descreva a cidade em que você vai passar ou passou seu aniversário

Na tabela da sua Revolução Solar, confira a casa em que o Sol está

No exemplo abaixo, veja que a pessoa estava com o Sol na Casa 5 em seu mais recente aniversário.

A sua prioridade neste ano são os temas dessa casa astrológica. Procure abaixo a casa do seu Sol na Revolução Solar e entenda melhor suas prioridades neste seu ano.

Sua prioridade no Mapa de Aniversário

Casa 1: Sua prioridade neste ano é liderar e brilhar em novos projetos, tornando a autoafirmação essencial.

Sua prioridade neste ano é liderar e brilhar em novos projetos, tornando a autoafirmação essencial. Casa 2: Sua prioridade é desenvolver clareza sobre dinheiro, corpo e trabalho e, assim, buscar segurança financeira e prazer tornará seu ano extraordinário.

Sua prioridade é desenvolver clareza sobre dinheiro, corpo e trabalho e, assim, buscar segurança financeira e prazer tornará seu ano extraordinário. Casa 3: A prioridade deste ano é se dedicar aos estudos e ao enriquecimento intelectual. Por isso, destacar-se por meio da comunicação é sua chance de brilhar.

A prioridade deste ano é se dedicar aos estudos e ao enriquecimento intelectual. Por isso, destacar-se por meio da comunicação é sua chance de brilhar. Casa 4: Sua prioridade é passar mais tempo com a família e envolver-se com questões residenciais. Por isso, buscar um lar que traga felicidade e vitalidade será importante.

Sua prioridade é passar mais tempo com a família e envolver-se com questões residenciais. Por isso, buscar um lar que traga felicidade e vitalidade será importante. Casa 5: Neste ano, sua prioridade é desfrutar de hobbies, romance e criatividade. Portanto, brilhar com um magnetismo especial trará vitalidade para você.

Neste ano, sua prioridade é desfrutar de hobbies, romance e criatividade. Portanto, brilhar com um magnetismo especial trará vitalidade para você. Casa 6: A prioridade é se destacar no trabalho e ser útil no dia a dia. Por isso, cuidar da saúde e seguir rotinas que melhorem seu corpo será essencial.

A prioridade é se destacar no trabalho e ser útil no dia a dia. Por isso, cuidar da saúde e seguir rotinas que melhorem seu corpo será essencial. Casa 7: Sua prioridade é estabelecer parcerias e relacionamentos significativos. Emanar luz através das relações fará seu ano ser mais prazeroso.

Sua prioridade é estabelecer parcerias e relacionamentos significativos. Emanar luz através das relações fará seu ano ser mais prazeroso. Casa 8: Neste ano, a prioridade é mergulhar em suas emoções e superar medos. Brilhar ao renascer e catalisar mudanças será fundamental.

Neste ano, a prioridade é mergulhar em suas emoções e superar medos. Brilhar ao renascer e catalisar mudanças será fundamental. Casa 9: A prioridade é ampliar sua percepção através de viagens e estudos e, assim, compartilhar conhecimentos e orientar outras pessoas será a chave para brilhar.

A prioridade é ampliar sua percepção através de viagens e estudos e, assim, compartilhar conhecimentos e orientar outras pessoas será a chave para brilhar. Casa 10: Sua prioridade é se destacar no trabalho e alcançar sucesso. Dedicar-se com disciplina aumentará suas chances de reconhecimento.

Sua prioridade é se destacar no trabalho e alcançar sucesso. Dedicar-se com disciplina aumentará suas chances de reconhecimento. Casa 11: A prioridade é brilhar junto a amigos e colegas, defendendo ideais e aproveitando uma vida social ativa.

A prioridade é brilhar junto a amigos e colegas, defendendo ideais e aproveitando uma vida social ativa. Casa 12: Sua prioridade neste ano é o autoconhecimento. Envolva-se em reflexões, espiritualidade e atividades que conectem com sua alma.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

time@personare.com.br

O post Seu Mapa de Aniversário revela suas prioridades para o ano apareceu primeiro em Personare.