Como o Ambiente do Quarto Impacta a Qualidade do Sono

O ambiente do quarto impacta o sono de maneira significativa, e, por isso, atua diretamente a qualidade do descanso e o bem-estar geral. Um espaço inadequado pode contribuir para noites mal dormidas, insônia, assim como outros problemas de saúde.

Felizmente, com algumas mudanças simples inspiradas no Feng Shui e nas práticas de higiene do sono, é possível transformar seu quarto em um verdadeiro santuário de descanso.

Se o quarto impacta a qualidade do sono, reorganize

O Feng Shui, uma antiga prática chinesa que busca harmonizar as energias do ambiente, pode ser um grande aliado na melhoria da qualidade do sono porque sugere que a disposição dos móveis, as cores e a iluminação têm papel essencial na criação de um ambiente propício ao descanso.

Essas são as principais dicas:

Posicionamento da Cama: A cama deve ser posicionada de forma que você possa ver a porta, mas não diretamente em linha com ela. Isso cria sensação de segurança e controle,, mas tamb facilitando o relaxamento.

Cores Calmas e Neutras: Opte por cores suaves, como tons de azul, verde e tons terrosos, que promovem a tranquilidade. Cores muito vibrantes, como vermelho ou amarelo, podem estimular demais o cérebro e dificultar o sono.

Evite Espelhos: Espelhos refletem energia, o que pode criar um ambiente muito ativo e impedir que você relaxe completamente. Se possível, evite espelhos no quarto ou posicione-os de forma que não reflitam a cama.

Higiene do Sono: Práticas Essenciais para um Bom Descanso

Adotar práticas de higiene do sono é fundamental para garantir uma noite de sono reparadora. Essas práticas envolvem a criação de uma rotina e de um ambiente que favoreça o sono.

Controle da Iluminação: A exposição à luz influencia diretamente a produção de melatonina, o hormônio responsável pelo sono. Use cortinas opacas para bloquear a luz externa e prefira lâmpadas com tons quentes e suaves no quarto. Reduza a iluminação pelo menos uma hora antes de dormir para sinalizar ao corpo que é hora de descansar. Desconexão de Aparelhos Eletrônicos: A luz azul emitida por TVs, computadores e celulares pode enganar o cérebro, fazendo-o pensar que ainda é dia. Desligue esses dispositivos pelo menos duas horas antes de dormir e mantenha-os fora do quarto para evitar interferências. Redução de Ruídos: O silêncio é essencial para um sono profundo. Se o ambiente ao redor do seu quarto é barulhento, considere o uso de janelas antirruído ou de máquinas de ruído branco, que podem ajudar a mascarar sons externos.

Aline Mendes

Arquiteta, Mestre em Feng Shui, Geobióloga e Radiestesista. Autora do livro Feng Shui - Terapia de Ambientes e representante oficial no Brasil do Feng Shui Research Center - Mestre Joseph Yu.

contato@alinemendes.com.br

