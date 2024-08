Horóscopo de setembro de 2024 para todos os signos

O grande fato do horóscopo mensal de setembro de 2024 é o Eclipse Lunar em Peixes, que ocorre no dia 17. Para a Astrologia, eclipses são momentos poderosos em que somos colocados frente a frente com nossoas emoções mais profundas e nossos segredos.

Além disso, o mês tem ciclos importantes de Plutão, Sol e Vênus. Veja abaixo as previsões para seu Ascendente (para descobrir o seu Ascendente, veja aqui grátis)

ÁRIES

Setembro de 2024 será um mês importante para o signo de Áries, sobretudo na área dos relacionamentos. Isso porque Vênus fará oposição a este signo até o início do dia 23. Nesse período, haverá oportunidades para fortalecer laços e resolver pendências antigas.

Por isso, será preciso desenvolver a diplomacia neste mês, algo que tende a ser um desafio para a maioria das pessoas arianas. Mas Vênus em trânsito favorece naturalmente a cooperação, incentivando a comunicação honesta com parceiros e colegas.

Portanto, setembro será um momento excelente para iniciar novos relacionamentos ou aprofundar os existentes. Quem está só poderá encontrar alguém especial, enquanto as pessoas que já estão numa relação terão a chance de renovar os votos de amor.

Anote as datas!

Dias 5, 6 e 7: o período pode reservar boas surpresas nos relacionamentos. Mas cuide para não negligenciar as suas próprias necessidades em prol de agradar os outros. Lembre-se de que o equilíbrio nas relações inclui o respeito aos seus limites.

Entre os dias 11 e 19: profissionalmente, as parcerias e colaborações estarão favoráveis. Ou seja, é um bom momento para negociar contratos, fechar acordos e estabelecer novas alianças que podem ser benéficas a longo prazo.

TOURO

Para quem é do signo de Touro, setembro de 2024 será um mês cheio de nuances, especialmente na vida doméstica, na saúde e no trabalho. Até o dia 9, Mercúrio sugere atenção a questões familiares. É uma boa oportunidade para resolver pendências no lar.

As conversas dentro de casa tendem a ser mais claras e produtivas, facilitando o entendimento e a resolução de conflitos. Em seguida, Mercúrio passa a favorecer atividades festivas e comemorações, além da (re)descoberta de lazeres e divertimentos.

Até o dia 23, Vênus traz um aumento na sua capacidade de cooperação e um desejo de harmonizar o ambiente de trabalho. Também é um bom momento para cuidar da sua saúde, adotando hábitos mais saudáveis e prestando atenção ao seu bem-estar.

Anote as datas!

A partir do dia 5: a energia dinâmica de Marte estimula sua curiosidade e o desejo de aprender coisas novas. Portanto, é um bom momento para iniciar novos projetos de estudo, fazer cursos e comunicar suas ideias de maneira clara e eficaz.

GÊMEOS

As pessoas do signo de Gêmeos terão em setembro de 2024 a manutenção de um importante ciclo que só ocorre a cada 12 anos. Júpiter permanece em Gêmeos, trazendo consigo uma energia expansiva, de crescimento e otimismo, em diferentes áreas da vida.

Afinal, Júpiter é conhecido por sua capacidade de ampliar tudo o que toca. Portanto, as pessoas de Gêmeos sentirão um aumento significativo na sua confiança e entusiasmo. Ou seja, é um bom momento para explorar novos horizontes e superar os próprios limites.

No amor, Júpiter traz novas conexões significativas. Relacionamentos existentes também se beneficiarão, com maior harmonia. No trabalho, é um ciclo repleto de novas oportunidades de carreira. Se você planeja se lançar num novo projeto, a hora é agora!

Anote as datas!

Dias 22, 23 e 24: Júpiter também exige cautela, especialmente nas datas em que estará alinhado à Lua. Tal cenário pode incentivar o excesso de confiança e os gastos excessivos, então é importante saber controlar a sua impulsividade.

CÂNCER

Um trânsito de Marte será a tônica de setembro de 2024 para o signo de Câncer. Esse ciclo, que ocorre em média a cada dois anos e meio, tende a motivar as pessoas desse signo a tomar iniciativas e a perseguir seus objetivos com vigor renovado.

A partir do dia 5, as pessoas de Câncer serão chamadas à ação, para colocar seus planos em movimento. Portanto, é um bom momento para materializar sonhos adormecidos e projetos que permaneciam em compasso de espera há muito tempo.

No âmbito profissional, a determinação marciana pode resultar em avanços significativos na carreira. Isso porque o ciclo favorece a liderança e a tomada de decisões, fazendo com que as pessoas desse signo se destaquem e assumam responsabilidades com maestria.

Anote as datas!

A partir do dia 5: a vitalidade extra de Marte precisa ser canalizada de forma produtiva. Por isso, procure engajar-se em atividades físicas. Do contrário, essa dose extra de energia pode se manifestar como uma agressividade desnecessária em suas relações.

Dias 25 e 26: o ciclo de Marte demanda cuidado com a impulsividade e o excesso de agressividade. Quando a Lua se alinha a esse trânsito, é recomendável redobrar a atenção, pois tal configuração pode aumentar ainda mais a sua irritabilidade.

LEÃO

Para o signo de Leão, setembro de 2024 terá a marca dos planetas Mercúrio e Vênus. Até o dia 9, Mercúrio transita por Leão, trazendo clareza mental, comunicação eficaz e oportunidades de aprendizado. Portanto, é hora de se destacar em reuniões e discussões.

A partir do dia 9, Mercúrio muda a qualidade do trânsito e, até o dia 26, passa a favorecer especialmente o mundo das finanças. Assim, é um período propício para planejar, ajustar orçamentos e buscar maneiras de aumentar a renda.

Vênus, por sua vez, sugere um período de harmonia nas interações sociais. Até o dia 23, é esperada uma melhora significativa na comunicação e nas relações com irmãos, vizinhos e colegas. O ciclo intensifica a popularidade leonina e traz novas oportunidades de conexão.

Anote as datas!

Entre os dias 20 e 23: evite emprestar ou pegar dinheiro emprestado com amigos, pois Mercúrio formará quadratura com Júpiter. Deixar a cautela de lado poderá resultar em complicações financeiras e afetar negativamente suas relações de amizade.

VIRGEM

Em setembro de 2024, o signo de Virgem receberá a visita de seu regente, Mercúrio. Entre os dias 9 e 26, esse ciclo será marcado por uma clareza mental extraordinária. Dessa forma, as pessoas desse signo poderão aprimorar sua análise, comunicação e organização.

A presença de Mercúrio amplifica suas habilidades naturais. Em geral, as pessoas virginianas se sentirão mais confiantes em suas interações e decisões. Será um período ótimo para resolver pendências, organizar projetos e planejar o futuro.

Não custa lembrar que a maioria das pessoas de Virgem comemora aniversário em setembro, e essa é uma data propícia para reflexões. Se esse é o seu caso, experimente fazer a Revolução Solar, que traz insights sobre o próximo ano a partir do seu aniversário.

Anote as datas!

Entre os dias 20 e 23: a quadratura entre Mercúrio e Júpiter sugere desafios. Haverá uma tensão entre expectativa e realidade, então você pode oscilar entre o otimismo e a necessidade de manter os pés no chão. Cuidado para não se deixar levar por exageros.

LIBRA

Setembro de 2024 tem tudo para ser um mês especial para o signo de Libra. Para começar, muitas pessoas desse signo fazem aniversário em setembro. Se você é uma delas, faça suaRevolução Solar, ferramenta que ajuda você a mapear seu próximo ano.

Neste ano, setembro será ainda mais intenso, pois Libra receberá a visita de seu planeta regente, Vênus, até o dia 23. Vênus realça o charme, a diplomacia e a busca por harmonia nos relacionamentos. Portanto, você poderá sentir um ”up” em suas interações sociais.

Por outro lado, Mercúrio entra em Libra a partir do dia 27, adicionando uma camada extra de clareza e articulação à comunicação. Você poderá se sentir mais eloquente, o que pode ser particularmente útil no trabalho e em situações sociais.

Anote as datas!

Dias 5 e 6: o alinhamento da Lua com Vênus em Libra amplifica a intensidade emocional e sensibilidade. Ou seja, é um ótimo momento para namorar! Se você estiver só, aproveite para se jogar em situações sociais que possibilitem encontrar novas pessoas.

ESCORPIÃO

Setembro de 2024 terá como destaque a passagem de Vênus pelo signo de Escorpião a partir do dia 23. A energia intensa e apaixonada de Vênus ressoará profundamente com a natureza das pessoas desse signo, fazendo deste um ciclo muito poderoso.

Ou seja, as pessoas de Escorpião tendem a se sentir mais atraentes e desejadas, o que pode atrair novas oportunidades românticas e fortalecer os vínculos existentes. Portanto, é um momento propício para explorar a sensualidade e permitir-se mergulhar nas emoções.

Além disso, outro ciclo planetário importante é a passagem de Mercúrio por Virgem entre os dias 9 e 26. Para Escorpião, isso facilitará a troca de ideias e a colaboração em projetos coletivos. Também é um bom momento para traçar metas e projetos de longo prazo.

Anote as datas!

A partir do dia 23: a energia de Vênus favorece a regeneração nos relacionamentos. Se houver questões não resolvidas ou problemas ocultos, eis o momento de trazê-los à luz. A honestidade e a vulnerabilidade serão suas aliadas no processo.

SAGITÁRIO

As pessoas do signo de Sagitário começarão setembro de 2024 experimentando o fim da oposição de Marte. Essa oposição pode ter trazido momentos de tensão, impulsividade e desafios no último mês. Mas tudo isso muda a partir do dia 4, com um alívio nas pressões.

Outro ciclo importante envolve Vênus. Até o dia 23, esse ciclo favorece em especial as relações de amizade, interações em redes sociais e projetos em grupo. Para quem estiver só, o amor pode surgir em ambientes sociais, e seus amigos podem agir como cupidos.

Entre os dias 9 e 26, Mercúrio terá reflexos na sua carreira. O planeta trará clareza mental, habilidades de comunicação aprimoradas e uma capacidade de negociar e planejar com precisão.

Anote as datas!

Entre os dias 9 e 26: o ciclo de Mercúrio tende a ampliar a sua influência no ambiente de trabalho. É um bom momento para colocar em prática planos de carreira, discutir promoções ou mesmo considerar uma mudança profissional.

CAPRICÓRNIO

O signo de Capricórnio viverá neste mês um período desafiador, marcado pela oposição de Marte. A partir do dia 5, conflitos internos e externos podem ocorrer, asssim como uma tendência de elevação geral da irritabilidade e da impaciência.

Por isso, é preciso evitar o acúmulo excessivo de demandas. Lembre-se de que não é momento para negligenciar os problemas, mas sim para enfrentá-los de frente, com coragem e estratégia. Embora desafiador, esse ciclo oferece oportunidades para crescer.

Com a oposição de Marte, o ideal é concentrar-se em manter a calma, evitando reações precipitadas. Uma boa dica é investir em atividades físicas ou projetos que exijam esforço e determinação, o que ajudará você a liberar a tensão de forma saudável.

Anote as datas!

Dias 6, 7, 12, 13, 25 e 26: redobre a cautela, pois a Lua entra em atrito com Marte. Essa configuração pode reforçar uma tendência impulsiva e reativa, com potencial de prejudicar bastante suas relações íntimas.

AQUÁRIO

Este mês marca o fim da oposição de Mercúrio ao signo de Aquário. Trata-se de um período com desafios na comunicação, tanto no trabalho quanto nas relações pessoais, que perdura até o dia 9.

Pode ser que você sinta dificuldade de trocar informações de maneira clara, aumentando a chance de mal-entendidos. Mas dá para superar o desconforto, tomando cuidado com o que se diz ou escreve e não ter reações impulsivas a tudo o que você percebe a seu redor.

A partir do dia 5, um novo ciclo planeta Marte trará à tona questões internas, medos reprimidos e outras questões que vinham adormecidas. Você pode preferir lidanr com os desafios de forma mais solitária. É um convite para se concentrar em sua saúde mental.

Anote as datas!

A partir do dia 5: o ciclo de Marte favorece atividades que envolvam meditação, introspecção ou práticas espirituais. É um bom momento para se conectar com suas emoções mais profundas, abrindo mão do que não serve mais em um novo ciclo.

PEIXES

Entre os dias 9 e 26, Mercúrio fará oposição ao signo de Peixes, impondo desafios na comunicação e nas interações sociais. Nesse período, você pode sentir que suas palavras não estão sendo recebidas da maneira planejada, com uma tendência a mal-entendidos.

Além disso, a oposição de Mercúrio também pode dificultar a tomada de decisões. Por isso, procure exercitar a paciência e ter cuidado ao se expressar, evitando agir de forma impulsiva ou reativa.

É preciso ter atenção especial quando Mercúrio forma um aspecto tenso com a Lua, pois essa configuração indica um clima de confusão emocional. Portanto, procure dar um passo atrás, respire fundo e reflita antes de responder a situações que possam surgir.

Anote as datas!

Dias 10, 11, 17, 18, 23 e 24: a tensão lunar com Mercúrio pode amplificar as emoções e tornar a comunicação ainda mais complicada. Nesses dias, as pessoas piscianas podem se sintir mais sensíveis ou vulneráveis, o que pode levar a reações exageradas.

