Mês de Virgem: como todos os signos podem aproveitar o período

O Mês de Virgem começa no dia 22 de agosto 2024, exatamente às 11h55, mudando a onda energética de todos nós, seja qual for o seu signo.

Encerramos um período leonino voltado ao nosso brilho pessoal e iniciamos um período para focar no nosso planejamento, em limpar espaço para termos mais organização e em melhorarmos hábitos de saúde.

O Mês de Virgem nos convida a aperfeiçoar o que for necessário e colocarmos nossas habilidades a serviço do mundo. Lembrando que no início do trânsito ainda estaremos com Mercúrio retrógrado também em Virgem, o que reforça a necessidade de revisão e reflexão.

Veja abaixo o que significa o Mês de Virgem e como cada signo pode se preparar para esse momento.

+ Confira aqui todos os movimentos do calendário astrológico 2024

O que significa o Mês de Virgem

Na Astrologia, cada mês começa quando o Sol entra em um signo. Mas isso não acontece no dia 1 do calendário que estamos acostumados. O Mês de Virgem começa entre os dias 19 e 22 de julho. O dia exato muda a cada ano.

Em 2024, o mês de Virgem começa em 22 de agosto 2024, às 11h55. A partir daí, e até o Sol mudar para Libra, no dia 22 de setembro, o período será voltado a aprender a priorizar as demandas e buscar mais leveza.

Independentemente de ser uma pessoa virginiana, durante esta temporada, com tantas tarefas em mente, pode ser difícil nos livrarmos das preocupações cotidianas. Por isso, é preciso tentar encarar as coisas com mais leveza.

A energia de Virgem

O símbolo de Virgem, uma virgem segurando uma espiga de ouro, reflete a dedicação do signo ao trabalho e à colheita. Como a única figura feminina do zodíaco, remete à pureza e perfeição, qualidades valorizadas pelos virginianos.

Virgem é regido por Mercúrio, o planeta da mente, pertence ao Elemento Terra e tem Ritmo Mutável. No corpo, Virgem rege os intestinos, em especial o delgado.

Reunindo essas informações, o perigo do Mês de Virgem é o perfeccionismo e o excesso de crítica. Nesse sentido, é possível que exista algo ignorado por muitos: a dificuldade de dizer “não” para as pessoas.

Por isso, um grande aprendizado nessa temporada é saber a hora de parar. Ou seja, saber quando descansar, quando algo já está bom o suficiente e quando silenciar as críticas na nossa mente.

Além disso, não esqueça que estamos com Mercúrio retrógrado também no signo em Virgem. Ou seja, os planos podem não sair exatamente como a gente quer numa temporada que, em tese, seria perfeita para isso.

Como aproveitar o Mês de Virgem

Veja quatro dicas simples, mas eficientes para todas as pessoas de todos os signos colocarem em prática no Mês de Virgem:

Se comprometa com algum hobby que não seja necessariamente útil. Já que pode ser mais difícil descansar nessa temporada, será importante se comprometer com seu tempo off. Faça um planejamento minimalista. Organize os últimos meses de 2023 de forma “clean”, focando apenas as partes mais importantes. Adicione um plano B para suas metas, ajudando a desenvolver o lado prevenido desse signo. Escreva sobre suas emoções! Como Virgem é o signo da expressão escrita, isso pode auxiliar a te dar o tempo necessário para refletir sobre o que você deseja. Estabeleça um hábito saudável diário. Alimentação mais natural, momentos de meditação, prática de exercícios, etc. Qualquer prática relacionada ao bem-estar está valendo. Afinal, Virgem é o signo que representa as questões de saúde e uma rotina fluida.

O Mês de Virgem para quem é de Virgem

Se você nasceu no mês de Virgem, significa que o dia do seu aniversário está chegando. Na Astrologia, o aniversário é conhecido como Revolução Solar.

A Revolução Solar é quando o Sol chega ao exato grau que estava quando você nasceu. Isso gera um Mapa que vale por um ano, ou seja, do seu aniversário neste ano até o próximo. Esse Mapa revela sobre você pode conduzir sua evolução neste ciclo.

O Mês de Virgem para todos os signos

Durante o Mês de Virgem, mesmo que seu signo solar seja outro, o Sol traz destaque para uma área específica da sua vida. Conforme a Astrologia, nossa vida é dividida em 12 casas astrológicas distintas.

Quando o Sol transita por Virgem, ele ilumina os temas de uma dessas casas, mas essa área varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, duas pessoas do signo de Touro não terão o mesmo setor da vida iluminado pelo Sol em Virgem. Pelo contrário!

Para descobrir como o mês de Virgem age na sua vida, siga este passo a passo simples e rápido:

Acesse aqui o Horóscopo Personare. É gratuito!

É gratuito! Se você tem cadastro no site, basta fazer login. Mas se você não tiver, inclua seus dados de nascimento.

Veja que você terá um número de trânsitos. Significa que alguns planetas estão se conectando com o seu Mapa Astral neste momento.

neste momento. Procure pelo trânsito de “Sol na Casa…” e veja qual é o número da casa que está em destaque neste momento.

Depois de ver o Sol no seu Horóscopo, saiba como se preparar para este mês:

Casa 1 : Concentre-se em expressar competência e organização, mas evite autocrítica excessiva. Invista em autoconhecimento e cuide da saúde mental e física.

: Concentre-se em expressar competência e organização, mas evite autocrítica excessiva. Invista em autoconhecimento e cuide da saúde mental e física. Casa 2 : Momento favorável para expandir finanças e buscar novas oportunidades. Mantenha-se organizado e evite preocupações excessivas.

: Momento favorável para expandir finanças e buscar novas oportunidades. Mantenha-se organizado e evite preocupações excessivas. Casa 3 : Reflita sobre a comunicação com irmãos e nas redes sociais. Aproveite talentos em escrita e revise sua identidade visual.

: Reflita sobre a comunicação com irmãos e nas redes sociais. Aproveite talentos em escrita e revise sua identidade visual. Casa 4 : Foque na família e na organização da casa. Evite tensões familiares e cuide das suas preocupações excessivas.

: Foque na família e na organização da casa. Evite tensões familiares e cuide das suas preocupações excessivas. Casa 5 : Explore questões da infância e da autoestima. Este é um bom período para iniciar projetos criativos e fortalecer relações com filhos.

: Explore questões da infância e da autoestima. Este é um bom período para iniciar projetos criativos e fortalecer relações com filhos. Casa 6 : Revise sua rotina e cuide da saúde. Evite estresse e estabeleça uma prática diária para melhorar sua organização e bem-estar.

: Revise sua rotina e cuide da saúde. Evite estresse e estabeleça uma prática diária para melhorar sua organização e bem-estar. Casa 7 : Avalie sua vida amorosa e faça um Mapa Sexual. Entenda o equilíbrio necessário nas parcerias, evitando críticas excessivas.

: Avalie sua vida amorosa e faça um Mapa Sexual. Entenda o equilíbrio necessário nas parcerias, evitando críticas excessivas. Casa 8 : Trabalhe questões de crise, insegurança e perfeccionismo. Este é um período para revisar relações interpessoais e cuidar da sua saúde emocional.

: Trabalhe questões de crise, insegurança e perfeccionismo. Este é um período para revisar relações interpessoais e cuidar da sua saúde emocional. Casa 9 : Período propício para viagens e estudos. Conecte-se com espiritualidade e aproveite para resolver questões jurídicas pendentes.

: Período propício para viagens e estudos. Conecte-se com espiritualidade e aproveite para resolver questões jurídicas pendentes. Casa 10 : Foco na carreira e propósito. Faça cursos ou treinamentos para melhorar sua eficiência e organização.

: Foco na carreira e propósito. Faça cursos ou treinamentos para melhorar sua eficiência e organização. Casa 11 : Envolva-se em grupos e projetos com impacto social. Use sua ambição de maneira organizada, mas evite a exigência em excesso.

: Envolva-se em grupos e projetos com impacto social. Use sua ambição de maneira organizada, mas evite a exigência em excesso. Casa 12: Trabalhe a autossabotagem e busque terapias energéticas. Dedique tempo à introspecção, meditação e cura de padrões inconscientes.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com

O post Mês de Virgem: como todos os signos podem aproveitar o período apareceu primeiro em Personare.