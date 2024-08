Florais para estresse: seis tipos para cuidar da sua saúde

Angústias, incertezas, lutos e uma série de adaptações em nossas vidas podem nos deixar em estados negativos. Usar florais para estresse é uma forma de melhorar sua energia, nutrir seu sistema e restaurar seu equilíbrio.

Para uma pessoa que está sofrendo altos níveis de estresse, por exemplo, um tipo de floral pode contribuir com coragem e força interior. Mas outro pode ajuda na adaptação a mudanças com facilidade.

Seja qual seja o seu tipo de floral para estresse, saiba que vai atuar no seu corpo de forma sutil, agindo na causa e não apenas no sintoma. Agora, conheça seis tipos que podem ser usados:

Seis tipos de florais para estresse

1) Floral Walnut

O Floral Walnut é ideal para quem enfrenta dificuldades nos períodos de transição e mudanças e tem forte sensibilidade e vulnerabilidade ao ambiente externo e pessoas ao redor. Esse floral fornece:

virtudes necessárias para se adaptar a mudanças com facilidade

proteção contra influências externas

ajuda a seguir firme em seu propósito

2) Sweet chestnut

O Sweet chestnut é para quem sente que chegou ao limite e está passando por período de luto, angústia ou desespero. Esse floral:

Renova a esperança, a força e o otimismo

Ajuda a enxergar as situações sob uma nova perspectiva.

3) Mimulus

O floral Mimulus é ótimo para quem sente medos de causa conhecida, como medo de ficar doente, de perder alguém ou o emprego, medo do abandono, por exemplo. Isso porque:

Traz coragem e força interior

Ajuda a libertar o medo e dar espaço a ação

4) White chestnut

O White chestnut é para quem tem estresse mental e não consegue tirar um problema ou uma preocupação da mente ficando preso em um ciclo de pensamentos repetitivos e obsessivos, sem conseguir descansar. Isso porque esse floral:

Traz paz, clareza e calma mental

Ajuda a lidar com problemas de forma mais leve

5) Impatiens

Impatiens apoia quem se irrita com facilidade, tem um ritmo acelerado e não consegue lidar bem com o ritmo de pessoas mais lentas. Esse floral é ótimo porque:

Traz a capacidade de relaxar

Ajuda a lidar com situações sem a necessidade de se precipitar ou ficar impaciente

Fornece compreensão de que as outras pessoas são diferentes e que cada pessoa tem seu ritmo.

6) Rescue

O Rescue é o floral de resgate porque combina 5 essências florais para ser utilizado em situações emergenciais, como, por exemplo: a perda de alguém, uma notícia muito traumatizante ou qualquer outra situação que provoque forte sofrimento e desequilíbrio físico, mental ou emocional.

Como usar florais para estresse

A forma de utilização é bem simples: a mais comum é 4 gotas embaixo da língua 4 vezes ao dia, mas também é possível o uso em conjunto com água e até mesmo uso tópico, em sprays ou cremes.

O ideal é que um terapeuta com formação em florais de Bach recomende a forma ideal para você de forma personalizada. Dessa forma, o profissional pode fazer uma profunda investigação para identificar a combinação adequada, de acordo com os sintomas relatados e as possíveis causas emocionais.

Usufruir de uma fórmula ideal para o seu caso contribui para uma resposta mais rápida ao tratamento, poupa gastos desnecessários e desgaste emocional.

Cada fórmula floral dura em média quatro semanas, por isso se recomenda fazer uma revisão mensal da fórmula individualizada. Quanto maior a constância do tratamento e a união com um trabalho de autoconhecimento e cuidados físicos, como sono reparador, boa alimentação e atividade física, mais rápido é possível sentir os resultados.

Monalihsa Cávallaro

Psicanalista, Psicoembrióloga e Nutricionista que escolheu atuar na nutrição do corpo físico, mental e emocional. Atua na assistência a pessoas de todas as idades, desde o ventre até a fase adulta, usando como base a Psicanálise, a Psicoembriologia e o olhar integrativo das terapias energéticas.

contato@diariosemlactose.com

