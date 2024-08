7 tipos de descanso: aprenda a relaxar

Tanta gente se dizendo esgotada ultimamente, não é? Você também se sente assim? Casos de ansiedade e fadiga têm aumentado brutalmente, e o Brasil está no topo da lista dos países mais ansiosos do mundo. E quem diz isso não sou eu, é a OMS! Pois eu aprendi que existem sete tipos de descanso e eu vou te contar mais sobre isso.

De acordo com a médica Dr. Saundra Dalton Smith, é necessário primeiramente reaprender como desacelerar e nutrir corpo e mente. Em seu livro “Descanso Sagrado”, ela lista os sete tipos de descanso e eu vou resumir para você.

Mas por que será que a gente está assim, esgotada, cansada? Será que você sabe desacelerar? Doenças relacionadas à saúde mental tem afetado milhares de pessoas e acendeu um sinal de alerta e um movimento pró descanso.

Medo de perder algo x Curtir a desconexão

Conheço quem acha que descansar é perda de tempo, você conhece também alguém assim? Muita gente sofre de FOMO — sigla para Fear of missing out —, que é o medo de estar perdendo algo e por isso não se desconecta nunca.

Esse cenário preocupante fez surgir um outro movimento conhecido como JOMO.

JOMO significa Joy of missing out, ou seja, aquele prazer provocado por estar “fora do mundo”, se desconectar em certas circunstâncias, se permitir fazer pausas. O JOMO surge justamente como oposição ao FOMO.

Exemplo disso é que no pós-pandemia muita gente que pode adotou de vez o trabalho remoto, na busca de equilibrar a vida pessoal com a profissional. Vimos também crescer a ofertas de retiros, yoga, meditação e autoconhecimento em meio a natureza.

Sem falar das agências de turismo especializadas em viagens para contemplar e caminhar sem pressa pelo mundo.

Eu sei que nem todas as profissões permitem trabalhar a distância e muito menos todos os bolsos conseguem bancar uma semana em um retiro relaxante. Acredito que entender melhor nossa relação com o descanso, pode nos ajudar a equilibrar esse jogo.

Os 7 tipos de descanso

Saundra Dalton Smith é psiquiatra e vive no Alabama, nos Estados Unidos. A partir de sua pesquisa e experiência de mais de 20 anos na área, ela escreveu o livro “Descanso Sagrado”, em que fala sobre como o ato de descansar pode inclusive restaurar nossa sanidade. Ou seja, descansar é cuidar da sua saúde mental!

Em uma entrevista recente, Saundra contou que muita gente a procurou, nessas duas décadas de trabalho como psiquiatra, buscando tratamento para problemas relacionados ao cansaço.

Abaixo, eu vou resumir os sete tipos de descanso que ela descreve nessa obra; tomei a liberdade de acrescentar algumas dicas práticas para você se inspirar ainda mais.

1 Descanso físico

É o tipo de descanso mais conhecido. E pode ser ativo ou passivo:

Passivo: massagem, tirar um cochilo e observar a qualidade do sono. Minha dica para você fazer esse tipo de descanso é manter seu quarto escuro, ter regularidade nos horários de deitar e levantar, enfim criar uma higiene do sono.

Já o descanso ativo seria praticar atividades que estimulam a circulação e a flexibilidade, como fazer alongamento, yoga e dança. Veja aqui como começar a praticar Yoga.

2 Descanso mental

Fazer pequenas pausas durante o dia de trabalho – de preferência, a cada duas horas, sem pressa.

Respiração consciente é uma boa dica para fazer uma transição entre suas atividades, para lembrá-lo de soltar o esforço e desacelerar.

A meditação informal ajuda a sair do piloto automático e fazer uma coisa por vez, com mais presença. A ideia é fazer uma coisa por vez, de modo mais consciente e sem pressa.

Confira aqui um exercício de respiração consciente para amenizar o estresse

3 Descanso Sensorial

Somos bombardeados por estímulos o tempo todo e acabamos viciados nisso sem perceber – telas, luzes, barulhos, muitas conversas, notificações no celular. Só que nossa mente não aguenta tanta sobrecarga.

Por isso, é importante praticar o descanso sensorial:

Tente fechar os olhos por um minuto no meio do seu dia

Regule o tempo que fica na frente da TV e nas redes sociais

Desconecte aparelhos eletrônicos ao final do dia.

No primeiro momento parece um grande desafio, mas acredite é possível criar um estilo de vida mais leve.

4 Descanso criativo

Decore seu ambiente de trabalho com imagens de lugares que você ama e de trabalhos artísticos que te inspiram.

Admire um pouco de arte

Desenhe

Resgate algum trabalho manual também é uma forma de praticar o descanso criativo.

Momentos ao ar livre também podem aprofundar esse descanso.

5 Descanso emocional

Pratique o descanso emocional para aprender a lidar com as emoções e não suprimi-las.

As sensações físicas são sinais que seu corpo te indica para reconhecer emoções; como, por exemplo, medo, raiva e tristeza.

O primeiro passo é parar e se permitir sentir; depois veja se consegue dar nome ao que se passa no peito.

Estar consciente das emoções e se permitir falar e expressar seus sentimentos, sem se preocupar com julgamentos, é extremamente saudável e ajuda a surfar os episódios emocionais de modo construtivo.

A terapia pode ser um caminho! Conheça opções de terapias diversas aqui.

6 Descanso social

O segredo para o descanso social é ser mais seletiva. Ou seja, é preciso identificar os relacionamentos que são positivos e aqueles que drenam sua energia. Certifique-se de que as pessoas que cercam você te apoiam.

E lembre-se de que você sempre tem escolha na hora de fazer sua agenda social. Por isso, escolha com sabedoria aquilo que está alinhado com sua saúde e bem-estar.

7 Descanso espiritual

Nos nutrimos quando nos sentimos conectados com algo maior e espontaneamente floresce um sentimento de pertencimento, amor, propósito e aceitação. Pode ser meditando, em rituais religiosos ou se engajando em trabalhos voluntários.

Desejo que essa reflexão traga uma dose extra de inspiração e te ajude a aprofundar seu autocuidado. Sugiro que releia com calma e escolha um desses sete tipos de descanso para colocar em prática hoje mesmo.

Virginia Nowicki

Especialista em Nutrição Consciente, Mindful eating e Mindfulness

virginianow08@gmail.com

