A Numerologia aponta para uma combinação poderosa no mês que se inicia. Isso porque o 8 é o número tanto do Ano Universal quanto do Mês Universal. Mas como isso se reflete na sua vida? Confira a seguir nas previsões para o amor em setembro de 2024.

Mas, antes, vamos recapitular como chegamos a essa combinação. Como vimos, o número em destaque em setembro de 2024 é o 8. Entenda:

Na Numerologia , tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9.

O 8 é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2024 (2+0+2+4 = 8).

é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2024 (2+0+2+4 = 8). Mas o 8 também representa este mês. Ele é definido quando acrescentamos à soma 8 (do ano de 2024) o número 9, pois setembro é o nono mês no calendário. Assim, temos 8+9 = 17. Somando 1+7, chegamos ao número 8 como o Mês Universal de setembro de 2024.

Simbolismos de setembro de 2024 na Numerologia

Como o 8 se repete tanto no Ano Universal quanto no Mês Universal, podemos esperar que tudo o que o poder representa estará em evidência em setembro. Jogos e embates de poder – seja entre países, empresas, no esporte ou individualmente – serão a tônica do período.

Figuras de autoridade tenderão a se impor mais firmemente, seja pelas vias justas ou autoritárias. Elas também receberão mais oposição e afrontamentos, como em um cabo de guerra.

Questões e decisões financeiras também terão um protagonismo maior, demandando uma melhor administração. Destruição, construção, reestruturação também serão temas presentes neste mês – seja em que nível for.

Por fim, setembro de 2024 se configura como um ótimo mês para realizar alguma grande ambição e conquistar mais sucesso, reconhecimento e influência. É hora de se colocar em movimento!

Previsões para o amor em setembro de 2024

Além dos números destaques de setembro, cada pessoa tem seu próprio Mês Pessoal, que é possível encontrar aqui gratuitamente nas Previsões Numerológicas.

Para isso, basta você:

Acessar aqui suas Previsões Numerológicas .

Incluir seus dados.

Escolher o período de julho a setembro de 2024.

Conferir o número do seu Mês Pessoal em setembro.

Na imagem abaixo, como exemplo, veja que a pessoa estará no Mês Pessoal 5 em setembro e no Trimestre 7.

Agora que você já sabe como calcular o seu Mês Pessoal e conferiu seus números, entenda essa combinação e veja suas previsões para o amor em setembro de 2024:

Mês Pessoal 1 – Trimestre Pessoal 4 – Ano Pessoal 1

Se você não está se relacionando, a coragem de conquistar do 1, aliada ao poder de concretização do 4, pode representar um ótimo mês para iniciar um relacionamento.

Caso você esteja se relacionando, pode iniciar uma nova fase rumo a um novo nível de segurança (emocional e material) em sua vida a dois. Você oferecer o estímulo e o suporte ao seu par, assim como receber esse amparo da pessoa parceira.

Mês Pessoal 2 – Trimestre Pessoal 7 – Ano Pessoal 2

Se você não está se relacionando, a união de dois números associados à desconfiança e à reflexão sugere um mês em que vale a pena olhar para o passado e extrair lições de suas experiências afetivas.

Esse aprendizado também pode vir de outras formas. Por exemplo, fazer algum curso, ler mais ou ver vídeos sobre amor e relacionamento.

Caso já esteja se relacionando, o desejo é por um novo nível de intimidade e de cumplicidade com seu par. Você também pode enfrentar algumas paranoias quanto à traição ou ao medo de perder o seu par.

Por isso, pode ser necessário que você e seu par se engajem em um processo terapêutico e estejam dispostos a ter conversas profundas sobre esses medos.

Mês Pessoal 3 – Trimestre Pessoal 1 – Ano Pessoal 3

Se você não está se relacionando, pode aproveitar o carisma, o magnetismo e o poder de sedução deste mês para não apenas atrair, mas também tomar a atitude de conquistar quem interessa a você.

Isso porque tanto o 1 quanto o 3 vão atrás do que querem. Com coragem e confiança, esses números nos inspiram a demonstrar o que sentimos e desejamos.

Caso esteja num relacionamento, você pode sentir um maior desejo sexual neste mês. Será importante dar vazão a essa intensidade emocional, ao aproveitar a força de renovação do 1 em prol de mais romantismo e prazer com seu par.

Mês Pessoal 4 – Trimestre Pessoal 4 – Ano Pessoal 4

Se você não está se relacionando, o lado desconfiado, reservado e preocupado do 4 pode prevalecer e fazer você não se abrir facilmente para ninguém. Para alguém lhe conquistar, vai precisar de muita persistência para superar a enorme barreira quanto a se envolver.

Porém, você pode perceber, aos poucos, que o outro lhe proporciona segurança e, assim, usar o lado concretizador do 4 para começar um relacionamento.

Caso esteja num relacionamento, você vai sentir uma maior preocupação com a segurança deste vínculo, seja a nível emocional ou material. Pode ser ótimo para formalizar o laço ou ter algum tipo de conquista junto com a pessoa parceira.

Seja como for, neste mês será importante tanto oferecer segurança quanto receber o amparo de seu par.

Mês Pessoal 5 – Trimestre Pessoal 7 – Ano Pessoal 5

Se você não está se relacionando, pode preferir a liberdade de manter-se assim ou ter alguma aventura sexual neste mês. Inclusive, conhecendo alguém diferente por meio de aplicativo, de uma viagem ou em algum curso que fizer.

Caso esteja num relacionamento, pode ser que por motivo de viagem ou de algum curso em outra cidade você fique distante fisicamente da pessoa parceira.

Outra possibilidade dessa combinação entre o 5 e o 7 é o de aprofundar o vínculo através de mudanças na maneira de se relacionarem, inclusive sexualmente.

Mês Pessoal 6 – Trimestre Pessoal 1 – Ano Pessoal 6

Se você não está se relacionando, o romantismo do 6 está reforçado. Você pode aproveitar a força de começar do 1 e iniciar um vínculo afetivo marcado por um companheirismo romântico excitante.

Se você está num relacionamento, pode aproveitar o potencial renovador do 1 em prol do desejo por maior romantismo do 6. E, assim, propor novos programas ou mudança na rotina com seu par, a fim de fazer alguma mudança que impacte positivamente na troca afetiva.

Mês Pessoal 7 – Trimestre Pessoal 4 – Ano Pessoal 7

Se você não está se relacionando, a desconfiança, a reserva e o medo de se entregar estão bem marcantes neste mês. Todavia, há um desejo por um vínculo profundo, íntimo e seguro.

Se alguém passar nos seus testes para verificar se é de confiança e lhe proporciona segurança, ótimo. Essa pessoa merece uma salva de palmas por ter vencido sua enorme resistência em se entregar.

Caso esteja num relacionamento, alguns medos e até paranoias precisarão ser conscientizados e compreendidos. Não guarde tudo isso com você.

Compartilhe com seu par ou com algum profissional na área da terapia, a fim de ter o devido suporte e direcionamento para poder vencer barreiras e receios. Com isso, você terá a oportunidade de aprofundar o companheirismo com a pessoa parceira.

Mês Pessoal 8 – Trimestre Pessoal 7 – Ano Pessoal 8

Se você não está se relacionando, pode sentir uma coragem maior de vencer medos e resistências quanto a se entregar. Mas sem impulsividade ou imprudência.

Portanto, a dica é ir conhecendo gradualmente quem você deseja e, com isso, construir as bases de um vínculo de respeito e fidelidade.

Caso esteja num relacionamento, questões financeiras, materiais ou mesmo religiosas podem trazer à tona algum conflito que merece ser conscientizado e compreendido.

Assim, você e seu par podem entrar num acordo e reestruturar o vínculo de confiança e cumplicidade entre vocês.

Mês Pessoal 9 – Trimestre Pessoal 1 – Ano Pessoal 9

Se você não está se relacionando, pode encontrar alguém com quem tenha uma forte paixão e se jogar intensamente de cabeça neste vínculo.

Porém, há também o medo de que esse laço dure pouco. Ele até pode durar bastante, mas para isso acontecer um ciclo precisará ser fechado e mudado para o próximo mês.

Caso esteja num relacionamento, você pode precisar fazer algum sacrifício pessoal neste mês. Por exemplo, você pode ter de viajar a trabalho e, com isso, passar menos tempo com seu par.

Também é um período apropriado para encerrarem um ciclo e iniciarem um novo, bem diferente, renovado e com mais paixão entre vocês.

