A Numerologia pode me ajudar no trabalho? Descubra como!

A Numerologia pode te ajudar no ambiente de trabalho seja para descobrir o que te motiva a dar o melhor de si ou para entender a imagem que você projeta às outras pessoas.

Cada pessoa tem um perfil único que a motiva a desempenhar melhor suas funções no trabalho.

Com base no seu nome completo, a Numerologia calcula o Número de Motivação, que revela os fatores que mais te estimulam no ambiente profissional.

Mas, saber o que te motiva é apenas uma parte do caminho para o sucesso. É igualmente importante entender como as outras pessoas te veem no ambiente profissional. O Número de Impressão revela a imagem que você projeta para seus colegas, chefes e clientes, influenciando como sua presença é percebida.

Vamos entender como usar a Numerologia no Trabalho entendendo a relação entre Motivação e Impressão.

Entre para o grupo de Numerologia no WhatsApp e receba conteúdos gratuitos

Calcule seus números de Motivação e de Impressão

Seu Número de Motivação aponta o que faz seus olhos brilharem e o que te dá aquela energia extra para superar desafios e evoluir na carreira.

Mas seu Número de Impressão mostra a imagem que você projeta para seus colegas, chefes e clientes.

Para descobrir os dois basta seguir o passo a passo abaixo, que é rápido e gratuito:

Abra aqui a amostra grátis do seu Mapa Numerológico

Digite seu nome completo como na sua certidão de nascimento.

Veja seus números de Motivação e Impressão.

Na imagem abaixo, por exemplo, revela que a pessoa tem Motivação 4 e Impressão 7. É uma imagem semelhante a essa, com os seus números, que aparecerá para você.

Numerologia do Trabalho

Agora que você já conhece seus números de Motivação e Impressão poderá unir o significado dos dois e, então, entender melhor seu perfil e se guiar para melhorar seu desempenho e crescimento profissional.

Sua motivação no trabalho

A motivação no trabalho é essencial para se sentir realizado e produzir com qualidade.

Uma boa dica: tente usar esse número no seu dia a dia, seja nas suas tarefas ou mantendo algo que o simbolize perto de você, como, por exemplo, uma tatuagem ou um adesivo no seu computador.

Veja o que o seu Número de Motivação pode dizer sobre você

Número de Motivação 1 : Você precisa de um ambiente desafiador, onde possa tomar decisões e liderar. É por isso que competição saudável e oportunidade de trazer inovação inspiram você.

: Você precisa de um ambiente desafiador, onde possa tomar decisões e liderar. É por isso que competição saudável e oportunidade de trazer inovação inspiram você. Número de Motivação 2 : Sua motivação está na colaboração e no trabalho em equipe. Você se destaca ao unir pessoas e resolver conflitos, buscando sempre um ambiente harmonioso.

: Sua motivação está na colaboração e no trabalho em equipe. Você se destaca ao unir pessoas e resolver conflitos, buscando sempre um ambiente harmonioso. Número de Motivação 3: Criatividade e comunicação são fundamentais para você. Falar, inspirar e expressar suas ideias, por exemplo, seja em público ou no cotidiano, são suas maiores fontes de motivação.

Número de Motivação 4 : Organização, planejamento e estabilidade são suas forças e, assim, quanto mais puder estruturar e lidar com detalhes, mais se sentirá no controle e realizado.

: Organização, planejamento e estabilidade são suas forças e, assim, quanto mais puder estruturar e lidar com detalhes, mais se sentirá no controle e realizado. Número de Motivação 5 : Você precisa de liberdade e dinamismo. A variedade de tarefas e a oportunidade de explorar novas ideias e culturas te mantém motivado.

: Você precisa de liberdade e dinamismo. A variedade de tarefas e a oportunidade de explorar novas ideias e culturas te mantém motivado. Número de Motivação 6 : Seu talento está em cuidar dos outros. Trabalhos que envolvem acolhimento, cooperação e equilíbrio entre as pessoas te proporcionam grande satisfação.

: Seu talento está em cuidar dos outros. Trabalhos que envolvem acolhimento, cooperação e equilíbrio entre as pessoas te proporcionam grande satisfação. Número de Motivação 7 : Conhecimento e especialização são as chaves para sua motivação. Você se sente realizado ao se aprofundar nos assuntos e ser uma referência técnica.

: Conhecimento e especialização são as chaves para sua motivação. Você se sente realizado ao se aprofundar nos assuntos e ser uma referência técnica. Número de Motivação 8 : Assumir responsabilidades e gerenciar projetos complexos são essenciais para você. A busca por poder, reconhecimento e resultados tangíveis são suas maiores fontes de motivação.

: Assumir responsabilidades e gerenciar projetos complexos são essenciais para você. A busca por poder, reconhecimento e resultados tangíveis são suas maiores fontes de motivação. Número de Motivação 9: Seu desejo de ajudar e contribuir para um bem maior é o que te move. Por isso, tarefas que envolvem empatia, criatividade e inspiração são as que mais te motivam.

A imagem que você projeta no ambiente profissional

Seu Número de Impressão dará mais clareza sobre como sua imagem é percebida no trabalho. Assim, você pode aprimorar suas habilidades e se destacar ainda mais.

Número de Impressão 1 : Líder natural, dinâmica e inovadora. Sua energia e capacidade de tomar a frente das situações são notadas de imediato.

Número de Impressão 2 : Diplomático e conciliador, você é percebido como alguém que promove a paz e a cooperação. Sua sensibilidade destaca sua capacidade de harmonizar o ambiente.

: Líder natural, dinâmica e inovadora. Sua energia e capacidade de tomar a frente das situações são notadas de imediato. : Diplomático e conciliador, você é percebido como alguém que promove a paz e a cooperação. Sua sensibilidade destaca sua capacidade de harmonizar o ambiente. Número de Impressão 3 : Carismático e comunicativo, você encanta as pessoas ao seu redor com sua criatividade e facilidade de expressão. Seu estilo sociável é lembrado por todos.

: Carismático e comunicativo, você encanta as pessoas ao seu redor com sua criatividade e facilidade de expressão. Seu estilo sociável é lembrado por todos. Número de Impressão 4 : Sério e organizado, você transmite confiança por meio de sua capacidade de planejar e estruturar. Sua imagem é de alguém meticuloso e confiável.

: Sério e organizado, você transmite confiança por meio de sua capacidade de planejar e estruturar. Sua imagem é de alguém meticuloso e confiável. Número de Impressão 5 : A imagem que você transmite é de alguém questionador, sempre em busca de novas ideias e formas de expandir o pensamento das pessoas ao seu redor. E, além disso, seu perfil é versátil e dinâmico.

: A imagem que você transmite é de alguém questionador, sempre em busca de novas ideias e formas de expandir o pensamento das pessoas ao seu redor. E, além disso, seu perfil é versátil e dinâmico. Número de Impressão 6 : As pessoas o conhecem por sua capacidade de unir as pessoas, promover causas sociais, pretação e idealismo. Seu estilo também é acolhedor e resolutivo deixa uma marca positiva.

: As pessoas o conhecem por sua capacidade de unir as pessoas, promover causas sociais, pretação e idealismo. Seu estilo também é acolhedor e resolutivo deixa uma marca positiva. Número de Impressão 7 : Especialista em sua área, você projeta a imagem de alguém que valoriza o conhecimento profundo e a precisão. Sua postura é de alguém que busca a perfeição técnica.

: Especialista em sua área, você projeta a imagem de alguém que valoriza o conhecimento profundo e a precisão. Sua postura é de alguém que busca a perfeição técnica. Número de Impressão 8 : Você transmite uma imagem de autoridade, eficiência, ambição e poder. Além disso, as pessoas notam facilmente sua capacidade de organização e foco em resultados concretos.

: Você transmite uma imagem de autoridade, eficiência, ambição e poder. Além disso, as pessoas notam facilmente sua capacidade de organização e foco em resultados concretos. Número de Impressão 9: As pessoas podem ver você como sábia, inspiradora e que se preocupa com o coletivo. Sua empatia e desejo de ajudar fazem com que sua presença seja sempre acolhedora e encorajadora.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

yubmiranda@yahoo.com.br

O post A Numerologia pode me ajudar no trabalho? Descubra como! apareceu primeiro em Personare.