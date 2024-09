Como encontrar Seu Centro de Equilíbrio no Mapa Astral

Todo mundo tem um centro de equilíbrio em seu Mapa Astral, mesmo que não tenha consciência disso.

Esse ponto é determinado pelo signo de Libra. Mas não pense que por não ter planetas em Libra você não tem o signo no Mapa. Sim, você tem Libra no Mapa Astral – o passo a passo está mais abaixo.

No seu Mapa Astral, portanto, Libra é seu centro de equilíbrio e é onde você encontra harmonia, beleza e justiça em sua vida. E é onde você pode encontrar a energia desses temas quando faltarem em outra área da sua vida.

Neste artigo, você vai aprender a localizar seu ponto de equilíbrio no Mapa e descobrir qual aspecto da sua vida Libra domina. Essa compreensão é fundamental para quem deseja encontrar mais harmonia no dia a dia e viver de forma mais alinhada com seus valores e desejos internos.

Receba notícias gratuitas sobre Astrologia no seu WhatsApp

Por que Libra?

Para encontrar seu centro de equilíbrio no Mapa Astral, é essencial identificar onde o signo de Libra está posicionado (veja mais abaixo).

Libra é o signo que rege a harmonia, a justiça e o equilíbrio nas relações. Além disso, o signo rege a maneira como você lida com conflitos, como busca a paz nas interações e como toma decisões justas.

Quando você encontra Libra no seu Mapa Astral, descobre a área específica da sua vida onde esses temas são mais proeminentes.

Mesmo que você não tenha planetas posicionados em Libra, esse signo está presente em uma das Casas Astrológicas do seu Mapa.

Passo a passo para encontrar Libra

Localizar Libra na sua vida é o primeiro passo para entender como você busca equilíbrio e cooperação. É fácil, rápido e gratuito.

Abra aqui seu Mapa Astral grátis Personare.

Inclua seus dados de nascimento.

No seu Perfil Astrológico, abaixo da mandala do seu Mapa, escolha a opção Signo nas Casas .

. Procure pelo signo de Libra e veja em qual casa astrológica você tem o signo.

Na imagem abaixo, você verá um exemplo. Perceba que a pessoa tem Libra na Casa 8. Isso significa que o centro de equilíbrio dela tem relação com os temas da oitava casa.

Agora que você já sabe como encontrar o centro de equilíbrio no seu Mapa Astral, ou seja, como achar Libra no seu Mapa, entenda como esse signo revela essa área da sua vida.

Libra na Casa 1: O Equilíbrio na Autoimagem

O equilíbrio está forma como você se vê e na forma como se relaciona com as outras pessoas.

Para manter o equilíbrio: aprenda receber críticas, mas principalmente elogios.

aprenda receber críticas, mas principalmente elogios. Se não sentir harmonia na vida: pratique a autoafirmação.

Libra na Casa 2: O Equilíbrio nas Finanças

Seu centro está na maneira como você lida com dinheiro e valores pessoais.

Se não sentir harmonia na vida: reavalie suas prioridades financeiras e, então, faça os ajustes necessários.

reavalie suas prioridades financeiras e, então, faça os ajustes necessários. Para manter o equilíbrio: estabeleça parcerias financeiras justas e organizadas.

Libra na Casa 3: O Equilíbrio na Comunicação

Seu centro de equilíbrio reside na sua comunicação e interação diárias.

Para manter o equilíbrio: mantenha diálogos abertos e honestos com as outras pessoas.

mantenha diálogos abertos e honestos com as outras pessoas. Se não sentir harmonia na vida: evite discussões acaloradas, ou seja, busque resolver conflitos com calma.

Libra na Casa 4: O Equilíbrio no Lar

Seu equilíbrio reside no ambiente doméstico e nas relações familiares.

Para manter o equilíbrio: cultive um lar pacífico e bem organizado.

cultive um lar pacífico e bem organizado. Se não sentir harmonia na vida: trabalhe na mediação dos conflitos e reorganize seu espaço – seja seu quarto ou a casa toda.

Libra na Casa 5: O Equilíbrio nos Romances e Prazeres

O equilíbrio se manifesta nos relacionamentos românticos e nas atividades de lazer.

Para manter o equilíbrio: busque conexões que respeitem sua necessidade de harmonia.

busque conexões que respeitem sua necessidade de harmonia. Se não sentir harmonia na vida: redescubra hobbies e prazeres que tragam alegria.

Libra na Casa 6: O Equilíbrio no Trabalho e Saúde

Seu centro de equilíbrio está no ambiente de trabalho e na sua rotina de saúde.

Para manter o equilíbrio: crie uma rotina saudável e justa no trabalho.

crie uma rotina saudável e justa no trabalho. Se não sentir harmonia na vida: introduza práticas de autocuidado e relaxamento.

Libra na Casa 7: O Equilíbrio nas Parcerias

Seu centro de equilíbrio está nas relações de parceria e nos relacionamentos íntimos.

Para manter o equilíbrio: foque em uma comunicação clara, mas principalmente respeitosa.

foque em uma comunicação clara, mas principalmente respeitosa. Se não sentir harmonia na vida: renegocie os termos das parcerias e relações.

Libra na Casa 8: O Equilíbrio na Intimidade e Recursos

O equilíbrio ocorre nas questões de intimidade e recursos compartilhados.

Para manter o equilíbrio: busque transparência e justiça nas relações profundas.

busque transparência e justiça nas relações profundas. Se não sentir harmonia na vida: reavalie as dinâmicas de poder e compartilhe responsabilidades.

Libra na Casa 9: O Equilíbrio nas Crenças e Conhecimento

O equilíbrio está na sua busca por conhecimento, nas crenças pessoais e na sua espiritualidade. Mas viagens, especialmente para longe, também ajudam a centralizar sua energia.

Para manter o equilíbrio: suas explorações e descobertas precisam ser constantes em sua vida.

suas explorações e descobertas precisam ser constantes em sua vida. Se não sentir harmonia na vida: revise suas crenças e sua filosofia de vida e adote novas perspectivas.

Libra na Casa 10: O Equilíbrio na Carreira

Sua vida profissional e sua reputação são seus pontos de equilíbrio.

Para manter o equilíbrio: aja com justiça e integridade em sua carreira.

aja com justiça e integridade em sua carreira. Se não sentir harmonia na vida: ajuste suas metas profissionais porque só alinhadas com seus valores é que vão trazer a sensação de harmonia.

Libra na Casa 11: O Equilíbrio nas Amizades

O equilíbrio está nas amizades e nos grupos sociais que você frequenta.

Para manter o equilíbrio: cultive amizades baseadas em respeito e reciprocidade.

cultive amizades baseadas em respeito e reciprocidade. Se não sentir harmonia na vida: escolha com cuidado as pessoas com quem você se envolve e, então, desapegue daquelas que não agregam positivamente.

Libra na Casa 12: O Equilíbrio na Espiritualidade

Seu centro de equilíbrio se manifesta na sua vida espiritual assim como nas emoções mais profundas.

Para manter o equilíbrio: explore suas emoções através da meditação ou de uma terapia, especialmente terapias energéticas.

explore suas emoções através da meditação ou de uma terapia, especialmente terapias energéticas. Para manter o equilíbrio: pratique reflexão assim como cuide do seu mundo interior.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

info@marciafervienza.com

O post Como encontrar Seu Centro de Equilíbrio no Mapa Astral apareceu primeiro em Personare.