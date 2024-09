Na Astronomia, astro é o nome dado aos corpos celestes que orbitam no espaço. No entanto, para a Astrologia, os astros possuem o mesmo significado que os planetas.

Aliás, o conceito de planeta também é diferente para ambos os conhecimentos. Na Astrologia, o Sol e a Lua também são considerados planetas. Portanto, no total, os astrólogos modernos consideram 10 astros para analisar previsões e Mapas Astrais.

São eles: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão.

Enquanto a Astronomia se ocupa da física dos corpos celestes, a Astrologia se ocupa da atribuição de sentidos simbólicos ao posicionamento destes corpos.

Para um astrônomo, o fato de a Lua transitar pelo signo de Câncer não significa nada além de um fato físico. Já para o astrólogo, este mesmo fato físico possui um simbolismo.

Aqui, te explicamos melhor o que são astros e qual o significado na Astrologia.

Origem dos astros

Antigamente, a observação dos astros era uma prática comum entre diversas civilizações. Por esse motivo, os estudos relacionados aos astros e à Astrologia confundiam-se.

Embora ainda existam pontos de interseção entre os dois estudos, hoje cada um tem um foco específico.

Como ponto de interseção entre a Astrologia e a Astronomia, destacamos o fato de que ambos os saberes se ocupam da identificação precisa da posição de corpos celestes.

A Astrologia se vale da aplicação da mecânica celeste para calcular a exata posição em que um dado corpo celeste está no momento de um nascimento.

O que são astros

Independentemente do contexto em que são analisados, tanto em um Mapa Astral quanto em um trânsito astrológico, os astros possuem significados semelhantes. O que mudará é a interpretação.

No Mapa Astral, que é uma análise fixa de cada pessoa, o planeta representa representa potenciais e características específicas da nossa personalidade.

Já num trânsito astrológico, que é análise dos movimentos dos planetas no Céu em relação ao Mapa de nascimento, portanto, está em constante mudança, o planeta intensifica um aspecto da nossa vida naquele momento.

Veja o exemplo é Marte:

Em um Mapa, Marte representa a forma de agir e o tipo de energia . Por isso, quem tem Marte em Peixes, por exemplo, tende a ter uma atitude mais branda do que tem em Áries.

. Por isso, quem tem Marte em Peixes, por exemplo, tende a ter uma atitude mais branda do que tem em Áries. Em um trânsito astrológico, o planeta sinaliza confrontos iminentes ou carga de energia e motivação. Por exemplo, quando Marte está em Gêmeos, temos uma energia mais mental.

Os trânsitos dos planetas no signos que ocorrem na nossa vida só podem ser vistos no Horóscopo Personalizado, pois levam em consideração a hora e a cidade do nascimento.

Significado dos astros no Mapa Astral e no Horóscopo

Veja, abaixo, o que significa cada planeta, tanto em um mapa quanto em trânsito:

Sol: a essência pessoal

No mapa , aponta onde pode haver chance de brilho e destaque. Rege figuras masculinas, pai.

, aponta onde pode haver chance de brilho e destaque. Rege figuras masculinas, pai. Em trânsito, sugere que estes assuntos ganhem evidência na vida da pessoa. O ego está envolvido, de maneira positiva ou negativa.

Veja mais sobre o signo e a casa do seu Sol no Mapa Astral

Lua: as emoções

No Mapa, está ligada à maneira de sentir e lidar com emoções e tudo aquilo que tem um viés emocional. Também rege figuras femininas, mãe.

está ligada à maneira de sentir e lidar com emoções e tudo aquilo que tem um viés emocional. Também rege figuras femininas, mãe. Em trânsito, indica que a sensibilidade está voltada para estes assuntos. A emoção está envolvida, de maneira positiva ou negativa.

Estude mais sobre sua Lua no Mapa Astral

Mercúrio: a mente

No Mapa, está relacionado à maneira de pensar e se comunicar. Rege irmãos, parentes, vizinhos.

está relacionado à maneira de pensar e se comunicar. Rege irmãos, parentes, vizinhos. Em trânsito, sugere que o plano mental está envolvido com estes assuntos – em uma harmonia astrológica, a mente colabora. Em tensão, a mente atrapalha e há pequenos desgastes.

Tudo sobre Mercúrio no Mapa Astral

Vênus: o coração

No mapa , mostra o que é valorizado e apreciado, o que também uma pessoa acaba buscando nas suas relações. Rege figuras femininas.

, mostra o que é valorizado e apreciado, o que também uma pessoa acaba buscando nas suas relações. Rege figuras femininas. Em trânsito, quando é harmonioso, indica mais sorte, prazer e sociabilidade. Nos trânsitos desafiadores, pode haver preguiça, prejuízos e dificuldades de relação.

Tudo sobre Vênus no Mapa Astral

Marte: a energia

No mapa, representa a forma de agir, energia e libido, além do tipo de assertividade/agressividade. Rege figuras masculinas.

representa a forma de agir, energia e libido, além do tipo de assertividade/agressividade. Rege figuras masculinas. Em trânsitos harmoniosos, sugere ação, energia e iniciativas. Nos desafiadores, força e iniciativa, mas chance de confrontos, desgaste e irritabilidade.

Tudo sobre Marte no Mapa Astral

Júpiter: o grande benéfico

No mapa, simboliza onde uma pessoa é expansiva e mais confiante. Rege tios, padrinhos, benfeitores, religiosos, juízes e sacerdotes.

simboliza onde uma pessoa é expansiva e mais confiante. Rege tios, padrinhos, benfeitores, religiosos, juízes e sacerdotes. Em trânsitos harmoniosos, inspira sorte, expansão e abertura. Em trânsitos negativos, excessos, gastos e confiança excessiva na sorte.

Entenda mais sobre Júpiter no Mapa Astral

Saturno: o grande maléfico

No Mapa Astral , indica onde uma pessoa tem inseguranças e cobranças, mas também trabalha para melhorar. Rege os pais e figuras de autoridade.

, indica onde uma pessoa tem inseguranças e cobranças, mas também trabalha para melhorar. Rege os pais e figuras de autoridade. Em trânsitos favoráveis, traz organização, bom senso e adequação à realidade. Nos desafiadores, sugere necessidade de aprendizado, bem como restrição, dificuldades e desaceleração.

Tudo sobre Saturno no Mapa Astral

Urano: o inovador

No mapa, indica onde uma pessoa irá inovar, ser independente, criativa e rebelde, e onde pode haver mais mudanças.

indica onde uma pessoa irá inovar, ser independente, criativa e rebelde, e onde pode haver mais mudanças. Em trânsitos harmoniosos, sugere mudanças e surpresas positivas. Nos desafiadores, pode trazer uma necessidade de mudanças, mas também imprevistos, inconstância, estranhamentos e cortes.

Netuno: o sonhador

No mapa , aponta onde uma pessoa é sonhadora e idealista, e, por isto, pode cometer enganos.

, aponta onde uma pessoa é sonhadora e idealista, e, por isto, pode cometer enganos. Em trânsitos positivos, representa uma atitude sutil, empatia e sorte. Nos desafiadores, possibilita confusão, dissolução, adiamentos e enganos.

Tudo sobre Netuno no Mapa Astral

Plutão: o transformador

No mapa, indica onde uma pessoa é mais profunda e tem potencial, mas precisa trabalhar interiormente para poder utilizá-lo, e onde há transformações e acontecimentos importantes.

indica onde uma pessoa é mais profunda e tem potencial, mas precisa trabalhar interiormente para poder utilizá-lo, e onde há transformações e acontecimentos importantes. Em trânsitos positivos, sugere força e determinação. Nos desafiadores, temáticas mais complexas e intensas, desafios, tensões e possibilidade de perdas ou finalizações.

Tudo sobre Plutão no Mapa Astral

Os tipos de astros

Entre estes astros, há cinco chamados de “pessoais”, dois são “sociais”, e três, “geracionais” ou “transpessoais”.

Planetas pessoais

Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte são astros pessoais, pois seus trânsitos são rápidos e sugerem tendências objetivas para uma pessoa específica.

Além disso, seus significados são pessoais, a saber: a forma de ser (Sol), sentir (Lua), comunicar (Mercúrio), se relacionar (Vênus) e agir (Marte).

Planetas sociais

Os planetas sociais são Júpiter e Saturno. Enquanto Júpiter fica um ano em um signo, Saturno fica dois. Eles não chegam a influenciar uma geração longa, mas uma “mini geração”, por isto são sociais.

Além disso, representam também funções sociais. Ambos se relacionam com regras, normas e leis, sejam as escritas ou aquilo que é valorizado socialmente.

Planetas geracionais

Urano, Netuno e Plutão são os planetas geracionais ou transpessoais. Recebem esta classificação porque ficam vários anos em um só signo, influenciando toda uma geração de pessoas. Urano fica 7 anos, Netuno, 14, e Plutão, de 12 a 32 anos em um signo.

A interpretação por signo, portanto, refere-se a algo que toda uma geração irá vivenciar. Contudo, a interpretação por casa, e ligada a planetas pessoais e sociais, mostra a ação individual daqueles planetas, segundo os significados mencionados anteriormente.

Ao ler sobre o movimento dos astros e a relação entre eles e o Mapa Astral, é possível entender os momentos pelos quais uma determinada pessoa passa no dia a dia.

Para isso, é necessário acompanhar o Horóscopo Personalizado, feito com base no Mapa Astral. Um mapa pode ser calculado a partir da data, da cidade e do horário exato de nascimento de uma pessoa.

Outros corpos celestes

Na Astrologia Ocidental, há quem analise asteróides como Quíron e pontos como Lilith e outros.

Quíron está associado a um assunto em que a pessoa se volta para ajudar os outros, já que nesta área pode ter feridas profundas, que tem dificuldade em curar sem fazer um movimento voltado para o outro. Esse astro está ligado ao mito do “curador ferido”.

Já Lilith, que também é chamada de “Lua negra”, é um ponto associado à maior distância (apogeu) da Lua em relação à Terra. Associado ao mito do feminino rebelde, é um ponto de fascínio e insaciabilidade.

E se um planeta deixar de existir?

Se astronomicamente um planeta deixa de existir, a simbologia relacionada a ele permanece intacta. Nesse caso, é como se os astrólogos perdessem somente o ponteiro.

Portanto, podemos analisar astros, estrelas e cometas e também usá-los como ponteiros, desde que haja registros astrológicos e simbologias suficientes relacionadas a eles ao longo dos anos.

Plutão, por exemplo, deixou de ser considerado um planeta propriamente dito em 2006, recebendo a denominação de planeta anão. No entanto, não houve impacto na Astrologia, porque o significado do astro é coerente com este acontecimento.

Plutão rege o que é rejeitado e o que se quer deixar na sombra, pois incomoda. Por isso, que ele tenha sido rebaixado de categoria tem a ver exatamente com o que ele representa. Além disso, Plutão rege o plano do inconsciente, um vasto mundo próprio.

Planetas nos influenciam?

Existem correntes astrológicas e astrólogos que acreditam na influência dos planetas na vida das pessoas, enquanto outros adotam uma linha de pensamento baseada principalmente na ideia da sincronicidade.

Para os sincronistas, planetas não “causam” efeitos psicológicos (ou nenhum outro tipo de efeito) na vida terrestre. Não há relação de causa e efeito entre planetas e acontecimentos. Planetas seriam indicadores, e nada mais.

Imagine que os astros são como os ponteiros de um relógio. Os ponteiros podem mostrar que são oito horas da noite, mas não são eles que determinam o horário no mundo. Os ponteiros apenas indicam que horas tem no momento.

O mesmo acontece com a Astrologia: o estudo reflete os acontecimentos aqui na Terra, mas não é por causa dele que determinadas situações ocorrem.

Os astros no céu agem como um espelho que reflete os acontecimentos no mundo. Nesse sentido, os astros podem ser comparados aos ponteiros, indicadores através dos quais você avalia o que pode ocorrer na sua vida em um dado momento.

A relação entre a Astrologia e as pessoas não é necessariamente determinista, em que o fato A gera o acontecimento B. Portanto, o que devemos levar em consideração é a simbologia e a analogia presentes nesse tipo de estudo.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post O que são astros e qual o significado na Astrologia apareceu primeiro em Personare.