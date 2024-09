Grávida de cada Signo: como cada mulher vive essa fase

A gravidez é aquele momento mágico que vem com um mix peculiar de desejos, mudanças bruscas de humor e transformações físicas. Mas cada mulher vive essa fase de forma diferente. A Astrologia nos ajuda a entender como é a grávida de cada signo com base no Mapa Astral.

Entre as futuras mamães que documentam cada milímetro que a barriga cresce, as que parecem ter um radar para qualquer coisa comestível e as que preferem um retiro espiritual para conectar-se com o novo ser que está por vir, existe um universo vasto e diversificado.

Nesse sentido, a Astrologia oferece explicações sobre essas diferentes maneiras de viver a gravidez olhando para um lugar especial no Mapa Astral: a Casa 5.

A gravidez no Mapa Astral

A Casa 5 na Astrologia é conhecida como o palco da criatividade e do prazer. É aqui que descobrimos nossas paixões, como nos expressamos artisticamente e, sim, como interagimos com nossos filhos.

Esta casa não apenas reflete como você se diverte, mas também como você se conecta com sua criança interna e, por extensão, com seu futuro filho.

Assim, ao entender o signo que governa a Casa 5 no seu Mapa Astral, podemos revelar como você provavelmente viverá sua gravidez.

No entanto, para descobrir o tipo de mãe de cada signo, é mais interessante olhar para a Lua, planeta que representa o feminino e a própria maternidade.

Como é a Grávida de cada Signo

Áries na Casa 5

Futuras mães com Áries nesta casa vivem a gravidez com uma energia vibrante e um desejo por independência. Além disso, podem se sentir mais impulsivas e inclinadas a buscar atividades que mantenham seu espírito livre e ativo durante a gravidez, como Yoga na gestação.

Touro na Casa 5

Grávidas com Touro nesta casa valorizam o conforto e a estabilidade durante a gravidez. Por isso, tendem a se apegar às rotinas que lhes proporcionam segurança e tranquilidade. Há também um forte desejo de criar um ambiente acolhedor para o bebê que vai chegar, investindo em todos os aspectos materiais e emocionais da maternidade.

Gêmeos na Casa 5

Para quem tem Gêmeos na Casa 5, a gravidez é um período de curiosidade e troca de ideias. Estas futuras mães podem buscar informações, compartilhar suas experiências com outras grávidas e manter uma comunicação ativa. Além disso, apreciam especialmente a parte da gravidez que envolve planejamento e aprendizado sobre o desenvolvimento do bebê.

Câncer na Casa 5

As grávidas com Câncer nesta casa vivenciam a gravidez de maneira intensamente emocional e protetora. Por isso, criam um forte laço com o bebê ainda no útero, muitas vezes antecipando e idealizando a vida futura com a criança. O cuidado e a preparação para receber o novo membro da família são feitos com muito carinho e dedicação.

Leão na Casa 5

Grávidas com Leão na Casa 5 podem experimentar a gravidez como um momento para brilhar e se sentir ainda mais especiais. Além disso, gostam de compartilhar cada etapa, desde os ultrassons até as pequenas vitórias da gestação. Há um sentimento de orgulho e uma certa dramaticidade na maneira como vivem cada etapa da gravidez.

Virgem na Casa 5

Com Virgem na Casa 5, a gravidez é planejada com precisão. Essas futuras mães prestam muita atenção aos detalhes, desde a alimentação até os preparativos para o parto. A preocupação com a saúde e o bem-estar tanto delas quanto do bebê é primordial, seguindo rigorosamente as recomendações médicas.

Libra na Casa 5

Pessoas Libra na Casa 5 buscam harmonia e equilíbrio durante a gravidez. Elas tentam manter a estética e o conforto, cuidando para que tudo ao seu redor seja pacífico e belo. Valorizam o apoio dos parceiros e frequentemente envolvem amigos e família nos preparativos para a chegada do bebê.

Escorpião na Casa 5

A gravidez para quem tem Escorpião nesta casa é vivida intensamente e com muita paixão. Futuras mães deste signo podem se sentir profundamente transformadas pela experiência, explorando emoções que vão do extremo cuidado à intensa preocupação com a privacidade e segurança do bebê.

Sagitário na Casa 5

Mulheres com Sagitário na Casa 5 encaram a gravidez como mais uma aventura em suas vidas. Elas mantêm o espírito livre e alegre, buscando talvez viagens ou novas experiências educacionais relacionadas à maternidade. A liberdade e o aprendizado continuam sendo temas importantes durante a gestação.

Capricórnio na Casa 5

Futuras mães com Capricórnio nesta casa abordam a gravidez com uma seriedade e responsabilidade típicas deste signo. Elas planejam meticulosamente cada aspecto, desde as consultas pré-natais até a escolha do berço, sempre com um olhar para a eficiência e a praticidade.

Aquário na Casa 5

Quem tem Aquário nesta posição encara a gravidez com uma abordagem inovadora e pouco convencional. Estas futuras mães valorizam a criatividade e a independência, frequentemente explorando novas e modernas formas de preparação para a chegada do bebê.

Peixes na Casa 5

Mulheres com Peixes na Casa 5 vivem a gravidez de uma forma romântica e altamente emocional. As futuras mães deste signo tendem a idealizar muito o processo e criar uma conexão profunda e espiritual com o bebê ainda não nascido, sonhando com o futuro e o que ele trará.

