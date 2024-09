7 dias de tratamento para ansiedade com chás

Muito tem se falado sobre tratamento da ansiedade com chás. Mas o que pouco tem se falado, é sobre a raiz dessa procura. O fato de que a ansiedade é um problema crescente, especialmente no Brasil, que lidera o ranking mundial com mais de 18,6 milhões de pessoas afetadas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Se você está procurando uma forma natural de combater os sintomas da ansiedade, como, por exemplo, tensão muscular, insônia e dificuldade de concentração, os chás calmantes podem ser uma excelente alternativa.

Neste artigo, vamos explorar um plano de 7 dias de tratamento para ansiedade usando chás, porque ajudam a aliviar o estresse e promover um bem-estar geral.

Eu mesma passei por um período de ansiedade e encontrei uma maneira eficaz nas ervas e natural de melhorar minha qualidade de vida. Incorporar chás calmantes na minha rotina diária foi um divisor de águas.

Tratamento para ansiedade com chás: 7 dias para mudar sua rotina

Agora, quero compartilhar com você um plano simples e prático que pode fazer a diferença na sua vida. Confira abaixo como cada dia da semana pode ser dedicado a uma erva específica, maximizando seus benefícios.

Dia 1: Chá de Camomila para Acalmar a Mente

A camomila é uma das ervas mais conhecidas para promover relaxamento e melhorar o sono porque é rica em apigenina, um antioxidante que se liga aos receptores cerebrais. Assim, a camomila ajuda a reduzir a ansiedade e acalmar o sistema nervoso.

Como preparar: Coloque uma colher de sopa de flores de camomila em uma xícara de água fervente. Deixe em infusão por 10 minutos, coe e beba antes de dormir. Esse chá ajuda a preparar seu corpo para uma noite tranquila.

Sobre ansiedade, leia também:

+ Como controlar a ansiedade

+ Alimentos para amenizar a ansiedade

+ Meditação para ansiedade

Dia 2: Chá de Melissa para Reduzir o Estresse

A melissa, ou erva-cidreira, é excelente para diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Estudos mostram que a melissa pode melhorar o humor e proporcionar uma sensação de calma.

Como preparar: Adicione uma colher de sopa de folhas secas de melissa em uma xícara de água quente. Deixe em infusão por 10 minutos, coe e beba pela manhã para começar o dia com mais serenidade.

Dia 3: Chá de Maracujá para Aliviar a Ansiedade

As folhas de maracujá contêm alcaloides e flavonoides, que atuam diretamente no sistema nervoso central. Assim, promove relaxamento sem causar sonolência excessiva. Este chá é ideal para combater a ansiedade que surge durante o dia.

Como preparar: Use uma colher de sopa de folhas secas de maracujá em uma xícara de água fervente. Deixe em infusão por 10 minutos, coe e beba à tarde, quando a ansiedade tende a aumentar.

Dia 4: Chá de Valeriana para Melhorar o Sono

A valeriana é conhecida por suas propriedades sedativas, sendo uma das melhores ervas para melhorar a qualidade do sono e reduzir a ansiedade. Isso porque atua aumentando os níveis de GABA no cérebro, um neurotransmissor que promove relaxamento.

Como preparar: Coloque uma colher de chá de raiz de valeriana seca em uma xícara de água quente. Deixe em infusão por 15 minutos, coe e beba cerca de uma hora antes de dormir.

Dia 5: Chá de Lavanda para Tranquilidade

A lavanda é famosa por seu aroma relaxante, mas também pode ser consumida como chá para reduzir o estresse e a ansiedade. Estudos indicam que a lavanda tem efeito calmante sobre o sistema nervoso, ou seja, é útil para quem sofre de ansiedade crônica.

Como preparar: Faça uma infusão com uma colher de chá de flores de lavanda secas em uma xícara de água quente. Deixe por 10 minutos, coe e beba no final da tarde para aliviar o estresse acumulado.

Dia 6: Chá de Erva-de-São-João para Melhorar o Humor

A Erva-de-São-João é conhecida por suas propriedades antidepressivas, sendo especialmente útil para tratar ansiedade acompanhada de depressão leve. Isso porque ela age aumentando os níveis de serotonina no cérebro, o que melhora o humor e a sensação de bem-estar.

Como preparar: Adicione uma colher de chá de Erva-de-São-João seca em uma xícara de água fervente. Deixe em infusão por 10 minutos, coe e beba pela manhã para começar o dia com uma disposição mais positiva.

Dia 7: Chá de Hortelã para Relaxamento Total

Para encerrar a semana, a hortelã é uma ótima escolha porque promove um relaxamento suave e ajuda a aliviar a tensão mental, sendo perfeita para finalizar o tratamento e preparar-se para uma nova semana.

Como preparar: Coloque uma colher de chá de folhas de hortelã em uma xícara de água quente. Deixe em infusão por 10 minutos, coe e beba à noite, após o jantar.

Por fim, incorporar esses chás na sua rotina pode trazer alívio natural para a ansiedade e melhorar significativamente sua qualidade de vida. É importante lembrar que cada organismo é único e responde de maneira diferente. Se a ansiedade persistir, considere consultar um profissional de saúde.

O poder das ervas vai além de seus efeitos calmantes; elas nos reconectam com práticas antigas de autocuidado e nos oferecem uma maneira natural de lidar com o estresse. Ao seguir esse plano de 7 dias, você pode encontrar um novo equilíbrio e começar a semana mais tranquila e revigorada.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Amanda Guimarães

Amanda R. Guimarães é cartomante, terapeuta holística e comunicadora, unindo tarot, bruxaria natural e aromaterapia para promover autoconhecimento. Host do Entre Tapas & Cartas, capacita minorias e inspira jornadas pessoais.

arguimaraes19@gmail.com

O post 7 dias de tratamento para ansiedade com chás apareceu primeiro em Personare.