Amor e dinheiro em alta no Horóscopo da semana de 08 a 14/09

Boas notícias? Temos! O Horóscopo da semana de 08 a 14/09 aponta para um excelente momento para amor e dinheiro, ainda que estejamos em um segundo semestre que exige mais da nossa resiliência, conforme você entende ao longo do texto.

O começo até será um pouco agitado, quando dilemas e imprevistos devem incomodar no início da semana.

Porém, de quarta-feira em diante, Vênus e Júpiter nos ajudam a fazer a festa! Quer saber como? Contamos tudo agora!

Resumo do Horóscopo da semana de 08 a 14/09:

Até segunda-feira (09): Mercúrio em quadratura com Urano

Mercúrio em quadratura com Urano A partir de segunda-feira (09): Mercúrio em Virgem

Mercúrio em Virgem Até quarta-feira: Sol em oposição a Saturno

Sol em oposição a Saturno A partir de quarta-feira (11): Vênus em trígono com Júpiter

Vênus em trígono com Júpiter Toda a semana: Sol em quadratura com Júpiter

Sol em quadratura com Júpiter Toda a semana: Mercúrio em sextil com Marte

Feito o resumo do Horóscopo da semana de 08 a 14/09, é hora de conferir os detalhes dos principais movimentos, o que pode acontecer e algumas dicas para encarar os próximos dias.

Vale lembrar que este Horóscopo da semana de 08 a 14/09 é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Porém, dependendo da posição dos planetas no seu Mapa Astral, a ação desses movimentos pode ser diferenciada na sua vida. Para entender melhor como será a sua semana, acesse gratuitamente seu Horóscopo Personalizado.

Dicotomia interna com Sol, Saturno e Júpiter

Neste segundo semestre, está acontecendo uma quadratura (aspecto de tensão) entre Saturno e Júpiter. Por isso, estamos divididos entre as energias desses dois planetas.

Por um lado, Saturno em Peixes nos pede para descansar e cuidar de nós, colocando um freio nos demais temas.

nos pede para descansar e cuidar de nós, colocando um freio nos demais temas. Por outro, Júpiter em Gêmeos nos lembra que o mundo não para e não podemos perder o ritmo e deixar de ser criativos.

Nesta semana, esse dilema estará ainda mais presente, pois o Sol em Virgem está aspectando ambos os planetas. Estamos sentindo na prática o estica e puxa deste aspecto, que, além de tudo, pede resiliência para lidar com limitações.

Sol/Saturno

A oposição do Sol com Saturno acontece no domingo (08) e coloca luz nos deveres, esforços e limites. Portanto, até a metade desta semana, deve predominar:

a sensação de trava de realidade

a seriedade

o medo do futuro

a necessidade de colocar a vida em ordem, seja dinheiro ou a saúde

São questões opostas às trazidas por Júpiter em Gêmeos, que tem a ver com:

novas ideias

novos caminhos

vontade de crescer e de estar atualizado em relação a tudo o que está acontecendo de novo no mundo

Esse conflito pode gerar uma frustração e a sensação de que não estamos crescendo. Mas temos que ter paciência.

Sol/Júpiter

A quadratura do Sol com Júpiter, por sua vez,, gera ansiedade. Esse aspecto fica exato na quinta-feira (12), mas pega toda a semana, indicando um momento muito dicotômico. Por exemplo:

cuidar da saúde x ir em uma festa?

trabalhar x se distrair?

comer direito x experimentar várias comidas?

Existe aqui um dilema muito forte entre a seriedade de Saturno e as soluções fáceis de Júpiter em Gêmeos. Inclusive, parte dessa seriedade já vem da Lua Nova oposta a Saturno da semana passada.

Essa puxada para a realidade, às vezes, faz com que tenhamos vontade de desistir do que estamos fazendo e buscar outro caminho, que seria a inconsistência e a indecisão de Júpiter em Gêmeos. Mas você deve se perguntar se este novo caminho é uma fuga ou algo realmente bom.

A quadratura Júpiter/Saturno, especialmente forte nesta semana, marca um momento em que muitas pessoas estão pessimistas, desanimadas e frustradas por não terem o crescimento que gostariam. Porém, é preciso encontrar um caminho pragmático.

Já dissemos outras vezes: 2024 não é um ano de resultados imediatos. É necessário certo esforço e até algum sacrifício. Saturno fala que, para termos expansão em algo, precisamos pagar um preço, e isto exige, por estar em Peixes, saber gerir o plano emocional.

Mercúrio/Urano agita início da semana

Até segunda-feira (09), Mercúrio está em quadratura com Urano. Esse é um aspecto de insônia, agitação e questionamentos (estes últimos colocando lenha na fogueira nas questões que acabamos de apresentar).

Esse início de semana agitado pode significar:

imprevistos com sistemas;

notícias surpreendentes;

mas também boas percepções de mudanças e novas ideias para resolver problemas.

Assertividade em alta com Mercúrio/Marte

Também na segunda-feira (09), Mercúrio entra no signo de Virgem, onde transita até dia 26/09. Como Mercúrio é o regente de Virgem, a tendência é que as pessoas fiquem mais pragmáticas e atentas a dados e detalhes no plano mental, que é governado por ele.

Tendemos a fazer uma avaliação mais objetiva das coisas e situações

Menos fantasia, mais busca por fatos e dados

Na comunicação, também regida por Mercúrio, tende a existir mais objetividade.

Além disso, ao longo da semana, sentimos os efeitos deste Mercúrio em Virgem em sextil com Marte em Câncer, aspecto que fica exato na quinta-feira (12).

A consequência desse encontro é mais agilidade nas questões práticas e assertividade na comunicação. Já será melhor do que na semana passada, em que os sistemas estiveram prejudicados.

Mas, por Marte estar transitando em Câncer, temos pitadas de afeto. Por isso, conseguiremos comunicar e entender melhor os sentimentos.

Inclusive, é uma semana interessante para fazer terapia, pois a pessoa que orienta pode ter opinião firme, mas também carinhosa.

Vênus/Júpiter favorece amor e dinheiro

Agora, sim, a grande boa notícia da semana! A partir de quarta-feira (11), começamos a sentir os efeitos do trígono entre Vênus em Libra e Júpiter em Gêmeos, aspecto que fica exato no domingo seguinte (15).

Essa é uma combinação excelente para:

viajar

passear

fazer programas culturais

ir a festas e eventos

conhecer pessoas

Sim, o Horóscopo da semana de 08 a 14/09 indica que vale super a pena investir no amor nesta semana. Mas não apenas. Dinheiro e estética, também temas venusianos, estão favorecidos. Por isso:

Nas finanças, podemos ver melhoras, com o aquecimento de vendas e negócios.

podemos ver melhoras, com o aquecimento de vendas e negócios. Na estética, o investimento no visual e a compra de roupas e coisas para a casa estão favorecidos. Vale a pena consultar o Calendário de Corte de Cabelo!

Aproveite, pois não é sempre que o Céu favorece todos estes assuntos!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

