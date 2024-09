Vênus em Libra: como aproveitar a energia do amor

Em 2024, Vênus em Libra vai de 29 de agosto a 22 de setembro. Neste período, o amor tende a ficar mais charmoso, sedutor, inteligente e apaixonado pela ideia de se apaixonar!

É um trânsito poderoso, que traz consigo charme, sociabilidade e desenvoltura para as pessoas em suas relações. Além disso, está fortemente ligada à estética, compras e beleza.

Por isso, é um período propício para fazer escolhas acertadas nessas áreas, assim como em parcerias e relacionamentos.

A seguir, veja dicas para pessoas comprometidas e solteiras aproveitarem o melhor desse período. Se você quer saber mais sobre Vênus no Mapa Astral e o seu jeito de amar, veja aqui.

Trânsito de Vênus em Libra se você não está em um relacionamento

Aproveitar um dos momentos mais propícios do ano para flertar, em que seu charme e atratividade estarão em alta.

Investir em seu visual, considerando a possibilidade de adicionar algo novo ao seu guarda-roupa ou estilo. Mas se quiser mudar o visual, não deixa de conferir aqui a calculadora lunar voltada para os cabelos.

Tornar alguém especial se sentindo valorizado e único. Ou seja, aproveite e faça essa pessoa se apaixonar por você, mostrando seu interesse e fazendo elogios sinceros.

Utilizar técnicas de sedução , mantendo um equilíbrio entre se aproximar e manter um toque de mistério estratégico.

, mantendo um equilíbrio entre se aproximar e manter um toque de mistério estratégico. Evitar demonstrar desespero ou frieza em excesso, equilibrando o entusiasmo e a reserva.

Explorar lugares agradáveis e bem recomendados, como festas de casamento, aplicativos de relacionamento, eventos com amigos e conhecidos, bem como viagens, para conhecer pessoas ou marcar encontros.

Trânsito de Vênus em Libra se você está em um relacionamento sério

É importante priorizar o amor e a relação, dedicando tempo para alimentar o vínculo e demonstrar carinho.

Valorizar a estética e presentear a pessoa parceira com algo que seja visualmente atraente e significativo. Veja aqui dicas para escolher o presente certo!

Além disso, vale fortalecer a conexão ao ser um parceiro atencioso e compreensivo, colocando-se no lugar do amado.

Explorar oportunidades de viagens românticas, jantares a dois e eventos sociais, aproveitando o clima harmonioso.

Manter a comunicação aberta, fazendo perguntas simples para garantir o bem-estar emocional do parceiro.

Também é importante ter gestos gentis e demonstrar atenção, porque enriquece o relacionamento e mantendo o romantismo vivo.

Usar essa fase harmoniosa como uma oportunidade para discutir imparcialmente as necessidades e desejos, revitalizando relações que possam estar desgastadas.

Vênus em Libra no seu Horóscopo

Quando Vênus passar por Libra, o planeta do amor vai atuar exatamente na área em que você tem esse signo no seu Mapa. Há duas formas de ver isso:

1. No seu Horóscopo

O Horóscopo Personare grátis faz uma leitura entre o céu de hoje, ou seja, onde os planetas estão se movimentando agora, e analisa isso em relação ao seu Mapa. Com isso, você tem previsões personalizadas.

Então, é só seguir o passo a passo abaixo:

Abra aqui seu Horóscopo Personare grátis.

Se você tem cadastro no site, basta fazer login. Se não tem, cadastre-se gratuitamente e inclua suas informações de nascimento.

Então, veja a lista de Trânsitos, em qual casa Vênus estará. No exemplo abaixo, que a pessoa estará com Vênus na Casa 11.

Quando você clicar no seu trânsito, leia, então, as previsões personalizadas para você nesta fase do ano.

2. No seu Mapa Astral

Veja no seu Mapa Astral em qual casa você tem Libra. Todo mundo tem todos os signos e para conferir é rápido e gratuito. Siga o passo a passo:

Abra aqui o seu Mapa Astral grátis Personare

No seu Perfil Astrológico, clique na opção Signos nas Casas

Procure o signo de Libra na lista e veja em qual casa ele está no seu Mapa

na lista e veja em qual casa ele está no seu Mapa Veja no exemplo abaixo, que a pessoa tem Libra na casa 11 e isso significa que o trânsito de Vênus em Libra passará por esta casa durante o período.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

