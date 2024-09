Alerta para a saúde e protestos: o Horóscopo da semana de 01 a 07/09

Setembro dá seus primeiros passos com a Lua Nova em Virgem impondo limites! Segundo as previsões do Horóscopo da semana de 01 a 07/09, o início do mês pede seriedade, em especial com a saúde.

Marte também será destaque nos próximos dias. Seu aspecto com Netuno desorganiza um pouco o dia a dia e traz mais confusão para os objetivos, enquanto sua entrada em Câncer eleva o nível emocional das relações.

Por fim, spoiler: Mercúrio e Urano podem mexer com seus planos para o feriado. Descubra neste texto por que!

Resumo do Horóscopo da semana de 01 a 07/09:

Toda a semana: Plutão em Capricórnio

Plutão em Capricórnio Toda a semana: Sol em oposição a Saturno

Sol em oposição a Saturno Na segunda-feira (02): Lua Nova em Virgem

Lua Nova em Virgem Ao longo da semana: Marte em quadratura com Netuno

Marte em quadratura com Netuno A partir de quarta-feira (04): Marte em Câncer

Marte em Câncer A partir de quarta-feira (04): Mercúrio em quadratura com Urano

Após o resumo do Horóscopo da semana de 01 a 07/09, confira os detalhes dos principais movimentos, as possibilidades e algumas dicas para lidar melhor com o Céu do início deste mês.



Este Horóscopo da semana de 01 a 07/09 vale para todas as pessoas, pois é uma análise mais geral. Porém, você pode sentir esses movimentos de formas diferentes em função da posição dos planetas no seu Mapa Astral. Por isso, acesse gratuitamente seu Horóscopo Personalizado e entenda melhor como será a sua semana!

Últimos momentos de Plutão em Capricórnio

Nesta semana, vivenciamos os últimos dias de Plutão em Capricórnio, um trânsito coletivo que abrange todos. O planeta está em seus últimos momentos nesse signo, por onde transitou entre 2008 e 2023.

Em 19/11, Plutão regressa a Aquário e por ali fica nos próximos 20 anos. Quando Plutão entrou em Aquário, signo da tecnologia, pela primeira vez em 2023, trouxe a IA com tudo. Ou seja, mudou o rumo coletivo.

Por enquanto, vamos sentir os últimos questionamentos de Plutão em Capricórnio, que é mais preocupado com as estruturas da nossa vida.

A vida está bem?

O que não está bem?

Como está minha carreira?

Como estou preparando meu futuro?

Foram 20 anos de foco na carreira e preocupação com o futuro e status, o que é de Capricórnio, e, com Plutão em Aquário o foco estará em estarmos mais preocupados com o futuro, além de mudanças grandes em termos sociais, como já vêm ocorrendo desde 2021, quando Saturno e Júpiter passaram por este signo.

Necessidade de limites na Lua Nova em Virgem

Na segunda-feira (02), temos Lua Nova em Virgem em oposição a Saturno em Peixes. Virgem já é um signo que fala sobre saúde, alimentação, rotina e trabalho. E, nessa oposição com Saturno, podemos esperar um mês de cobranças, ajustes e seriedade.

É preciso ter cuidado também com a hiperprodutividade, para não ultrapassar os limites da saúde (limite tem muito a ver com Saturno).

Lembre-se: já estamos no segundo semestre, por isso, precisamos colocar ordem agora a nossa saúde para poder ”aloprar em segurança” no final do ano quando chegam as festas, e, com elas, os excessos. Nesta lunação, que dura um mês, vale a pena investir no cuidado com o corpo e na organização da rotina.

Oposição de Sol com Saturno

Todas essas características serão reforçadas pela oposição do Sol com Saturno, presente no Mapa desta Lua Nova. Durante toda a semana, já sentiremos os efeitos desse aspecto, que acontece, de forma exata, na madrugada do outro domingo (08).

A oposição Sol-Saturno pede seriedade. Além disso, reforça a tendência de termos que lidar com sobrecargas. Atenção ao estresse, portanto.

E evite pessimismo, que pode ser um efeito colatral deste aspecto. Seja realista – a melhor virtude de Saturno -, mas sem perder a otimismo. Este, aliás, é o grande desafio do segundo semestre, em razão da quadratura Júpiter/Saturno.

Marte-Netuno causam desorganização

Na terça-feira (03), ocorreu o aspecto exato de quadratura de Marte com Netuno, que já vinha irradiando seus efeitos desde a semana passada.

Esse aspecto desorganiza um pouco o dia a dia, podendo trazer problemas como:

falha de conexões;

queda de sistemas;

atraso ou cancelamento de transportes;

confusões no trânsito;

problemas com chuvas e águas;

acidentes em locomoções;

confusão em eventos.

Atenção: na saúde, é possível que haja baixa na vitalidade. Essa vulnerabilidade pode resultar em viroses e outros problemas de saúde.

Observar e prevenir será fundamental, pois a vitalidade também poderá estar mais baixa por causa do cansaço ou do plano emocional, como já foi alertado no aspecto anterior.

Também podemos estar mais perdidos e menos objetivos. Tomar mais cuidado com desorganização e esquecimento.

Tudo é emocional com Marte em Câncer

Na quarta-feira (04), Marte entra em Câncer, onde fica por dois meses. Quando isso acontece, a tendência é que nossas reações sejam mais emocionais.

Assim, essa energia pode ser usada de duas formas:

tendo mais garra para conquistar o que desejamos, pois colocamos energia emocional nisso; ficando mais nervosa(o), com o emocional dominando nossas relações – e, com isto, tendo descontrole ou deixando-se dominar por medos.

Além disso, Marte em Câncer também sinaliza um período mais caseiro e familiar.

As ações e energia se voltam para a casa física e vida particular.

Mercúrio e Urano trazem instabilidade a partir de quarta

A partir de quarta-feira (04), já começamos a sentir os efeitos da quadratura entre Mercúrio em Leão e Urano, aspecto que fica exato no sábado (07).

Prepare-se, pois essa energia instável pode trazer:

imprevistos;

questionamentos;

polêmicas;

notícias de fatos inesperados;

problemas de trânsito;

acidentes;

aumento de protestos em várias partes do mundo.

Como sábado é feriado nacional (Independência do Brasil), e muitas pessoas viajam, é preciso ter atenção especial em viagens de carro ou avião, principalmente, em caso de escalas.

No entanto, esse também é um aspecto que favorece a ebulição de novas ideias (Urano). O que é positivo, desde que tomemos cuidado com a forma de nos comunicarmos. Com Mercúrio e Urano, a comunicação pode ser brusca. Então, cuidado com as palavras!

