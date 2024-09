Qual é o carma de cada signo?

O conceito de carma é popularmente conhecido para explicar como nossas ações passadas (especialmente as ruins) influenciam nosso presente e futuro. No entanto, na Astrologia, conhecer o Carma de cada signo pode ser um passo importante de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.

Carmas não são situações necessariamente ruins. Segundo a mestra anscensa Joanita Molina, karma é a repetição de padrões inconscientes s que criamos para nós mesmos, por meio de nossas ações e escolhas.

Assim, compreender quais são nossos Carmas é importante para evitarmos a repetição de situações negativas em nossas vidas.

“Hábitos, costumes, crenças e vícios são como Carmas. Enquanto não forem limpos e transformados, funcionam como um ‘pano de fundo’ de nossa realidade”, explica a especialista.

Existem várias formas de superar e libertar um Carma em nossas vidas, mas a mais importante é fazer escolhas e agir da forma mais consciente possível, buscando sempre o caminho mais benéfico para a situação e todos os envolvidos.

O Carma no Mapa Astral

Uma das formas de conhecer os nossos possíveis Carmas é pelo nosso signo. Mas não estamos falando do seu signo solar, o mais conhecido deles.

O Carma está relacionado à Casa 12 do Mapa Astral de cada pessoa. Isso porque a Casa 12 é a área que representa o nosso inconsciente, as fraquezas ocultas e a espiritualidade.

Dependendo do signo que temos na Casa 12, podemos entender como nossas ações passadas influenciam o seu presente. Portanto, ao mergulhar nesse ponto do Mapa, podemos trabalhar para superar nossos desafios e interromper ciclos de padrões negativos.

Encontre o signo da Casa 12

É simples e gratuito saber qual o Carma do seu signo da Casa 12. Basta seguir o passo a passo abaixo para saber o signo que você tem na Casa 12:

Abra seu Mapa Astral Personare

Procure o seu Perfil Astrológico (está abaixo da mandala do seu Mapa)

(está abaixo da mandala do seu Mapa) Então, escolha a opção Casas Astrológicas

Perceba que há 12 casas relacionadas, algumas com planetas e todas com um signo relacionado.

Na imagem abaixo, um exemplo de como aparecerá para você. Perceba que a pessoa tem Casa 12 em Virgem.

Depois de conferir o seu signo da Casa 12, entenda a seguir qual pode ser o seu Carma.

O Carma de cada signo

A seguir, veja dicas personalizadas para cada signo da Casa 12 trabalhar nos seus Carmas e evitar a repetição de padrões negativos. Aqui, você também encontra dicas de técnicas que auxiliam no reconhecimento e superação dos Carmas.

Áries na Casa 12

Para aqueles com Áries na Casa 12, o carma está ligado à raiva reprimida e à dificuldade de expressar emoções fortes. A tendência a internalizar essas emoções pode levar a problemas de saúde física e mental. Para aliviar esse carma, é essencial buscar formas saudáveis de expressar essas emoções e trabalhar o autoconhecimento.

Touro na Casa 12

O carma de Touro na Casa 12 envolve um apego ao material que, paradoxalmente, é tratado de forma imaterial. Essas pessoas podem ter dificuldade em se sentir seguras e estáveis, o que pode ser trabalhado ao abrir-se para novas perspectivas e experiências.

Gêmeos na Casa 12

Quem tem Gêmeos na Casa 12 tende a racionalizar em excesso as questões relacionadas ao inconsciente e à saúde mental, o que pode gerar ansiedade. Para equilibrar esse carma, é necessário encontrar um equilíbrio entre a razão e a intuição.

Câncer na Casa 12

O carma de Câncer na Casa 12 está relacionado à sensibilidade extrema e à dificuldade em expressar emoções. Isso pode levar a rancores e sentimentos de isolamento. Portanto, trabalhar o amor-próprio e a comunicação emocional é crucial para superar esses desafios.

Leão na Casa 12

Leão na Casa 12 traz o carma de reprimir o amor e o afeto, concentrando-se em apoiar os outros nos bastidores. Por isso, a chave para superar esse carma é encontrar o equilíbrio entre autossuficiência e expressão emocional.

Virgem na Casa 12

O carma de Virgem na Casa 12 envolve a preocupação excessiva com detalhes e a sensação de insegurança constante. Para aliviar esse carma, é importante aprender a confiar nos processos da vida e aceitar a imperfeição.

Libra na Casa 12

Se você tem Libra na Casa 12, é provável que lide com conflitos internos sobre justiça e espiritualidade, muitas vezes levando a relacionamentos ocultos. Assim, superar esse carma envolve trabalhar a clareza espiritual e a autenticidade nos relacionamentos.

Escorpião na Casa 12

Escorpião na Casa 12 traz o carma de autossabotagem e ressentimentos profundos. Por isso, a chave para superar esse carma é a cura emocional e a liberação dos ressentimentos acumulados.

Sagitário na Casa 12

Sagitário na Casa 12 enfrenta o carma de medo da escassez e busca na espiritualidade a resposta para sua expansão. Nese sentido, viajar e explorar novas culturas pode ajudar a aliviar esse carma.

Capricórnio na Casa 12

Quem tem Capricórnio na Casa 12 tem o carma de negar o que não é material, lutando contra a solidão. Por isso, trabalhar a espiritualidade dentro de limites racionais e aceitar a solidão como parte do crescimento é essencial.

Aquário na Casa 12

Se você tem Aquário na Casa 12, provavelmente lida com ansiedade e dificuldade em ser original devido a medos inconscientes. Nesse sentido, superar esse carma envolve romper padrões e buscar a liberdade pessoal.

Peixes na Casa 12

A pessoa com Peixes na Casa 12 carrega o carma de dificuldades em lidar com suas vulnerabilidades e medo de perder os limites. Por isso, trabalhar a aceitação e desenvolver práticas espirituais como a meditação pode ajudar a superar esse carma.

