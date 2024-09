Os melhores dias do Rock in Rio 2024 segundo a Astrologia

A décima edição do Rock in Rio, que comemora os 40 anos do evento, está chegando e promete ser inesquecível. É o que aponta a Astrologia para o Rock in Rio 2024.

Analisamos os trânsitos astrológicos que vão ocorrer nos dois finais de semana do evento e podemos antecipar que o primeiro final de semana (13, 14 e 15 de setembro) está muito mais dentro do alegre e festivo clima do festival do que o segundo (19, 20, 21 e 22 de setembro), muito mais difícil.

Além disso, tanto para os espectadores in loco quanto os de casa, já fica o aviso: teremos um dos eclipses mais fortes do ano acontecendo entre os dias do festival.

E eclipses, vocês sabem, podem sinalizar muitas mexidas e crises, não só no dia em que acontecem, mas também dias antes e depois. Para se preparar, veja aqui tudo sobre o Eclipse em Peixes no dia 17/09.

O que a Astrologia prevê para o Rock in Rio 2024

1º Final de Semana: alegria, crushes e alta astral

O festival abrirá com um clima excelente, graças ao maravilhoso trígono de Vênus em Libra com Júpiter em Gêmeos, que é o melhor aspecto astrológico de setembro.

Esse aspecto traz uma energia de alegria, sociabilidade, paquera e um astral muito animado, perfeito para a abertura do Rock in Rio.

Vênus em Libra está relacionado com a harmonia, parcerias e as trocas (veja aqui as dicas para solteiros e compromissados aproveitarem). E Júpiter em Gêmeos amplifica essa energia, criando um ambiente de leveza, novidade, jovialidade e conexão.

Para quem vai ao festival nesse primeiro final de semana, é o momento ideal para curtir, fazer novos amigos e se deixar envolver pelo espírito de celebração de 4 décadas do icônico evento. .

Além disso, o festival contará com uma nova área, a Global Village, com cenários inspirados em ícones arquitetônicos de todo o mundo, o que ressoa diretamente com essa energia de trocas e festivais que o trígono de Vênus com Júpiter proporciona.

Eclipse entre os dois finais de semana

Entre os dois finais de semana do festival, haverá um Eclipse Lunar em Peixes. Você pode entender como o eclipse vai agir e transformar sua vida aqui no Mapa do Céu. É só fazer o login e procurar pelo destaque, então clicar para ler o significado.

A conjunção da Lua e Netuno em Peixes no mapa do eclipse traz um clima de fantasia e imaginação, o que é legal para um festival, mas também traz um toque mais sensível e caótico.

Dias de eclipses marcam viradas e reflexões, mas possíveis confusões e pouca clareza, portanto, é bom se manter atento.

Além disso, por ocorrer num signo de Água e envolver Netuno, o eclipse pode sinalizar problemas envolvendo chuvas no Rock in Rio no segundo final de semana.

2º Final de Semana: doenças, drogas e insegurança

No último final de semana do Rock in Rio 2024, os astros indicam um clima muito mais desafiador do que no primeiro.

A oposição do Sol com Netuno estará muito forte, o que pode trazer aumento de contaminações e viroses. Além disso, há a chance de algum cantor ou vocalista deixar de ir por problemas de saúde.

Essa configuração também sugere um maior consumo de álcool e drogas ilícitas, potencializando os problemas relacionados a excessos, relacionados a Júpiter — planetas com o qual Sol e Netuno fazem quadratura, aspecto de desafio.

Além disso, Vênus em Libra fará uma quadratura com Plutão em Capricórnio, que é um aspecto tenso. Esse posicionamento pode indicar problemas com segurança, com maior risco de furtos e assaltos. Não necessariamente no evento, mas nas redondezas ou por causa do agito na cidade.

Se for ao Rock in Rio, redobre a atenção e evite situações de conflito, já que esse aspecto cria um clima mais agressivo e perigoso, sobretudo na quinta-feira (19/09), quando se forma uma Quadratura em T no Céu, configuração de alta tensão, com a Lua em Áries.

Essa energia agressiva pode até gerar rejeição a algum artista ou banda, resultando em um ambiente mais belicoso.

Além disso, a partir da quinta-feira (19), podemos notícias impactantes no coletivo, talvez uma perda significativa que, mesmo que não esteja diretamente ligada ao evento, influenciará o clima geral do festival.

No domingo (22/09), último dia do festival, a quadratura de Vênus com Plutão fica exata, sinalizando um dia difícil.

Dicas astrológicas para curtir o Rock in Rio 2024

Aproveite muito o primeiro final de semana: o trígono de Vênus e Júpiter traz alegria e diversão nos dias 13, 14 e 15. É o melhor momento para socializar e curtir o clima festivo!

o trígono de Vênus e Júpiter traz alegria e diversão nos dias 13, 14 e 15. É o melhor momento para socializar e curtir o clima festivo! Cuide da Saúde: além do eclipse na terça-feira, 17/09, a oposição do Sol com Netuno pode aumentar o risco de viroses. Hidrate-se, evite excessos e fique atento, pois embora seja para comemorar, distrações podem custar caro. Dê um up na sua imunidade!

além do eclipse na terça-feira, 17/09, a oposição do Sol com Netuno pode aumentar o risco de viroses. Hidrate-se, evite excessos e fique atento, pois embora seja para comemorar, distrações podem custar caro. Redobre a atenção com sua segurança: com a quadratura de Vênus e Plutão, há maior risco de furtos. Mantenha seus pertences seguros e prefira andar em grupo.

com a quadratura de Vênus e Plutão, há maior risco de furtos. Mantenha seus pertences seguros e prefira andar em grupo. Evite conflitos: a quadratura de Vênus com Plutão nos 4 últimos dias do festival pode gerar tensões, em especial na quinta e no domingo. Mantenha a calma e evite confrontos. Términos em relacionamentos podem acontecer e paqueras serem mais agressivas.

a quadratura de Vênus com Plutão nos 4 últimos dias do festival pode gerar tensões, em especial na quinta e no domingo. Mantenha a calma e evite confrontos. Términos em relacionamentos podem acontecer e paqueras serem mais agressivas. Planeje-se bem: imprevistos podem surgir no segundo final de semana, como chuva ou notícias inesperadas. Por isso, chegue cedo e tenha atenção aos horários dos shows.

imprevistos podem surgir no segundo final de semana, como chuva ou notícias inesperadas. Por isso, chegue cedo e tenha atenção aos horários dos shows. Confira o seu horóscopo: você encontra dicas e conselhos específicos para você, com base no seu Mapa Astral, no Horóscopo Personalizado gratuito. Vale seguir as recomendações, pois são exclusivas para você!

