Tanto quanto saber como consultar o Tarot, é importante saber o que não perguntar ao Tarot. Essa ferramenta antiga de autoconhecimento e orientação pode oferecer clareza para quem busca entender melhor sua vida e tomar decisões conscientes, mas as perguntas certas fazem toda a diferença para garantir respostas úteis e construtivas.

Ao contrário de simplesmente prever o futuro, o verdadeiro poder do Tarot está em guiar e iluminar os caminhos disponíveis, ajudando o consulente a refletir sobre as melhores escolhas a fazer.

O poder de uma boa pergunta

Muitas pessoas recorrem ao Tarot com expectativas de respostas definitivas sobre o futuro, mas o Tarot funciona melhor quando usado como uma ferramenta de direcionamento, ajudando o consulente a tomar decisões e refletir sobre suas ações.

O segredo para receber boas respostas está na formulação de perguntas claras e bem pensadas.

Perguntas que focam no autoconhecimento e nas ações pessoais tendem a trazer mais clareza do que questões que buscam previsões absolutas. Isso porque o Tarot reflete as tendências e as opções disponíveis, mas não define o destino de forma imutável.

O que não perguntar no Tarot

Ao consultar o Tarot, há certos tipos de perguntas que podem limitar a leitura ou gerar respostas vagas. Abaixo estão algumas dicas sobre o que evitar:

Perguntas de Sim ou Não

Questões que esperam respostas simples como “sim” ou “não” tendem a ser restritivas. O Tarot se baseia em nuances e em múltiplas possibilidades, por isso perguntas abertas como “O que posso fazer para melhorar essa situação?” são mais valiosas do que “Vou conseguir o emprego?”. Perguntas fatalistas ou deterministas

Evite perguntar algo como “Serei feliz na velhice?” ou “Vou ser rico?”. O Tarot não determina o futuro de forma definitiva; ele sugere caminhos e orienta ações, cabendo ao consulente tomar decisões baseadas nas informações obtidas. Questões muito vagas ou amplas

Perguntas como “Onde está minha alma gêmea?” ou “Qual o sentido da minha vida?” podem levar a respostas genéricas e imprecisas. O ideal é focar em questões específicas e práticas, como “Quais mudanças posso fazer para atrair relacionamentos mais saudáveis?” ou “Como posso encontrar mais propósito no meu trabalho atual?”.

Como formular boas perguntas para o Tarot

Para aproveitar melhor a leitura, aqui estão algumas dicas sobre como fazer perguntas eficazes ao Tarot:

Perguntas de ação : Ao invés de perguntar “Vou conhecer alguém até o fim do ano?”, questione “Quais mudanças internas preciso fazer para ter relacionamentos mais saudáveis?”. Isso permite uma abordagem mais proativa, oferecendo mais controle sobre o seu futuro.

: Ao invés de perguntar “Vou conhecer alguém até o fim do ano?”, questione “Quais mudanças internas preciso fazer para ter relacionamentos mais saudáveis?”. Isso permite uma abordagem mais proativa, oferecendo mais controle sobre o seu futuro. Perguntas construtivas : Em vez de perguntar “Minha família vai se entender?”, tente “Como posso melhorar minha relação com minha família?”. Isso foca nas ações que você pode tomar para influenciar positivamente suas relações.

: Em vez de perguntar “Minha família vai se entender?”, tente “Como posso melhorar minha relação com minha família?”. Isso foca nas ações que você pode tomar para influenciar positivamente suas relações. Questões reflexivas: O Tarot é uma ferramenta de introspecção. Perguntar “O que posso aprender dessa situação?” é mais construtivo do que “Por que isso aconteceu comigo?”.

O Tarot é um guia poderoso, mas sua eficácia depende da maneira como interagimos com ele. Perguntas propositivas e focadas em ação trazem respostas que ajudam o consulente a fazer escolhas conscientes, transformando o Tarot em uma ferramenta de autoconhecimento e evolução pessoal.

Portanto, da próxima vez que você estiver diante das cartas, lembre-se: o Tarot não determina seu destino, mas sim ilumina os caminhos à sua frente, deixando a decisão final sempre em suas mãos.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal, Tarot Direto e professor do Curso Básico de Tarot.

l.chioda@personare.com.br

