As explicações da Astrologia para a fumaça tóxica no Brasil

Nos últimos dias, o Brasil vive um cenário alarmante com a presença de uma densa camada de ar escuro, resultado das queimadas que se espalham principalmente pela Amazônia. A Astrologia tem explicações para essa fumaça tóxica.

Antes de qualquer coisa, é importante destacar que a Astrologia não causa fenômenos ou influencia os eventos terrestres. Planetas e trânsitos astrológicos não “provocam” acontecimentos ou efeitos psicológicos. Eles funcionam como indicadores, refletindo as situações que estão ocorrendo na Terra.

Ou seja, a Astrologia age como um espelho, refletindo os acontecimentos no mundo e nos ajudando a compreender simbolicamente o que está ocorrendo.

Portanto, as explicações da Astrologia para a fumaça tóxica e a “chuva preta” que você encontra abaixo não devem ser vistas como a causa dos fenômenos climáticos, mas como uma interpretação simbólica desses eventos.

Trânsitos indicavam possibilidade de fenômenos climáticos intensos

Dois principais trânsitos indicavam a possibilidade de fenômenos como a fumaça tóxica que estamos presenciando: a quadratura entre Júpiter e Saturno e a iminência de um poderoso eclipse lunar.

Vamos entender melhor por que a seguir.

1. A Quadratura Júpiter-Saturno

Atualmente, vivemos a desafiadora quadratura entre Júpiter em Gêmeos e Saturno em Peixes, um dos principais trânsitos astrológicos de 2024.

Este aspecto tenso ocorre de maneira exata em agosto e dezembro, mas suas atuações se estenderão por todo o semestre. E o que significa?

Gêmeos, sendo um signo de ar, está relacionado ao movimento e à respiração, e Júpiter expande esses temas, amplificando questões ligadas ao ar, como a poluição.

A fumaça que cobre o Brasil pode ser vista, astrologicamente, como um reflexo dessa expansão de problemas atmosféricos.

Além disso, Saturno representa restrições, e como está em Peixes, indica que as áreas envolvidas são saúde e bem-estar. E, mais uma vez, estamos vivendo restrições relacionadas a sair na rua e respirar ar puro.

2. O Eclipse de 17/09

Estamos prestes a vivenciar um eclipse lunar no dia 17/09 em Peixes. Eclipses simbolizam crises, que podem começar muitos dias antes do seu dia de fato.

Este eclipse, especificamente, marca o retorno do eixo Virgem/Peixes, trazendo à tona temas como rotina, trabalho e, principalmente, saúde.

O fenômeno do dia 17/09 também envolve Sol em Virgem e a Lua em Peixes, que estará em conjunção com Netuno, planeta tradicionalmente associado à névoa, assim como ilusões, mas que também rege as águas.

Por isso, nos próximos seis meses (período que um eclipse fica ativado) pode haver eventos marcantes envolvendo muita água. O fenômeno da “chuva preta” que atingiu o sul do Brasil, também reflexo das queimadas, pode ser um indício disso.

Use a Astrologia com sabedoria

A Astrologia, como um espelho simbólico, nos ajuda a entender o que vivemos aqui na Terra. Por isso, a forma mais inteligente de aproveitá-la é antecipar possíveis acontecimentos, se preparar para eles.

A quadratura de Júpiter e Saturno e o eclipse de setembro podem ser desses movimentos mais difíceis. Mas ao entender essa simbologia, podemos lidar melhor com os desafios e aproveitar as oportunidades.

