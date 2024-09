Eclipse Solar anular de setembro pode ser mais potente no Brasil – entenda

Embora sejam fenômenos bonitos, os eclipses são considerados momentos críticos pela Astrologia. Em 2023, temos quatro eclipses (veja as datas aqui). Mas o Eclipse Solar anular de 14 de outubro pode ser, astrologicamente, mais potente do que os outros no Brasil. Vem que a gente te explica.

O Eclipse do dia 14 de outubro ocorrerá no grau 21º08 do signo de Libra e, pelo horário de Brasília, começa por volta das 15h25 e se encerrará às 17h54, embora os horários variem de cidade para cidade.

Nesse período, a Lua estará perfeitamente alinhada entre a Terra e o Sol, criando um fenômeno conhecido como “anel de fogo“, pois uma faixa do Sol ainda permanecerá minimamente visível como um anel ao redor da sombra da Lua. Por isso, o chamamos de Eclipse Solar anular.

Para a Astrologia, os eclipses estão ligados a incertezas e podem indicar crises algumas semanas antes e até meses após sua data. Mas afinal, por que este pode ser mais potente no Brasil?

O que determina a intensidade de um eclipse

Para algumas correntes da Astrologia, o impacto mais poderoso do eclipse ocorre nas regiões do mundo onde ele é visível.

E o Eclipse Solar anular do dia 14 de outubro será visível em todo o Brasil, mas principalmente no Norte e Nordeste do país, especialmente nas capitais do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Ou seja, nessas regiões poderemos observar eventos importantes durante o período de manifestação do eclipse — que pode ser de até um ano a contar da data do fenômeno.

Por exemplo, o eclipse de 26 de dezembro de 2019 foi visível na Ásia e trazia destaque para a saúde. Por isso, astrologicamente, aquele eclipse foi conectado ao início da pandemia de Covid-19.

Portanto, quem mora ou está no Norte e Nordeste do Brasil deve ficar ainda mais atento às previsões deste Eclipse Solar anular e na área da sua vida que será impactada por ele.

No entanto, como nos demais estados do país o fenômeno será parcialmente visível, todos podemos sentir de alguma forma essa sombra. Como? Veja a seguir.

Previsões para o Eclipse Solar anular

Como estamos falando de um eclipse solar, a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, obscurecendo a luz solar.

Na Astrologia, o Sol representa o futuro e o poder de escolha, e quando a Lua o oculta, isso pode simbolizar um retorno do passado ou uma redução no poder pessoal e na capacidade de tomar decisões.

Segundo o astrólogo Alexey Dodsworth, como este será um eclipse solar, ocorrerá uma “subtração da luz” em uma área do Mapa Astral de cada pessoa (relações, trabalho, saúde, etc.). Por isso, precisamos saber qual Casa Astrológica o eclipse está ativando e, consequentemente, trazendo sombras.

No entanto, ele reforça que a falta de controle nem sempre é negativa, pois pode nos surpreender positivamente — ainda mais se você tiver consciência disso e prestar atenção na área da sua vida atingida pelo eclipse.

Para entender o que esse eclipse pode significar para você e saber qual área da sua vida pode perder força, siga o passo a passo:

Acesse o seu Mapa do Céu aqui neste link do Personare

Identifique a casa astrológica do seu Mapa que se destaca durante o Eclipse.

Na imagem abaixo, você pode ver um exemplo de como isso aparecerá para você:

Após identificar a casa astrológica que pode enfraquecer durante este período, veja aqui o significado do Eclipse do dia 14 na sua vida.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Eclipse Solar anular de setembro pode ser mais potente no Brasil – entenda apareceu primeiro em Personare.