Quadratura Sol-Júpiter: a crise entre ambição e limites

Nesta semana, a quadratura Sol-Júpiter chega sacudindo tudo e trazendo um turbilhão de emoções e decisões. Esse aspecto astrológico, que atinge seu ponto máximo nesta quinta-feira (12/09), marca um período de tensões e desafios.

Você pode sentir que está sendo puxado em várias direções ao mesmo tempo. Isso porque embora Júpiter nos inspire com grandes sonhos e promessas de expansão, o Sol, especialmente em Virgem, traz à tona nossas responsabilidades diárias e a necessidade de sermos pragmáticos.

Mas, o que exatamente significa essa quadratura e como ela pode afetar seu dia a dia?

A seguir, você vai entender o contexto geral. Não esqueça que você tem previsões específicas para você, segundo o seu Mapa Astral, aqui no Horóscopo Personalizado.

O que é a quadratura Sol-Júpiter?

Na Astrologia, uma quadratura é um aspecto de tensão entre dois planetas, que formam um ângulo de 90 graus entre si.

Quando essa tensão ocorre entre o Sol, que simboliza nossa identidade, vitalidade e ego, e Júpiter, planeta da expansão, otimismo e crescimento, o resultado pode ser um excesso de confiança ou um desejo exagerado de assumir mais do que podemos lidar.

Esse aspecto mexe com nosso senso de direção e autoconfiança, fazendo com que, muitas vezes, miremos muito alto ou nos comprometamos com mais do que conseguimos cumprir.

Por outro lado, é um excelente momento para questionar se estamos no caminho certo ou se estamos apenas fugindo das responsabilidades e dificuldades.

Conflitos internos que surgem com Quadratura Sol-Júpiter

A quadratura entre o Sol em Virgem e Júpiter em Gêmeos nos coloca diante de escolhas que parecem opostas.

Enquanto o Sol em Virgem pede cautela, atenção aos detalhes e responsabilidade, Júpiter em Gêmeos incita a curiosidade, a busca por novidade e a tentação de abandonar o que está nos causando frustração.

Veja alguns dos dilemas mais comuns que essa energia traz:

Devo cuidar da minha saúde ou me jogar em uma festa?

Foco no trabalho ou me permito distrair?

Continuo com minha rotina saudável ou experimento novos prazeres à mesa?

Qual é a saída?

A quadratura entre esses planetas pode ser um convite para refletirmos sobre nossas escolhas e ambições.

Júpiter, em sua busca por crescimento, pode nos fazer assumir mais do que conseguimos lidar, alimentando expectativas irrealistas.

Já o Sol em Virgem pede cautela e atenção aos detalhes, ajudando-nos a questionar se o caminho que queremos seguir é realmente sólido ou apenas uma fuga das dificuldades presentes.

Apesar das frustrações e do pessimismo que podem surgir, especialmente quando nossos planos não avançam na velocidade que gostaríamos, a lição deste aspecto é encontrar equilíbrio entre otimismo e pragmatismo.

Como as previsões para 2024 apontam, este não é um ano de resultados imediatos. Portanto, alinhar nossos objetivos com um planejamento realista e emocionalmente saudável é fundamental para enfrentar esse período com sucesso.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Quadratura Sol-Júpiter: a crise entre ambição e limites apareceu primeiro em Personare.