Parece Mercúrio retrógrado, mas não é: trânsito bagunça nossa vida nesta semana

Um trânsito em específico do Horóscopo da semana de 22 a 28/09 pode fazer você sentir como se Mercúrio estivesse retrógrado. Embora não seja o caso, os desafios indicados pela oposição de Mercúrio e Netuno são reais.

A seguir, explicamos como esse trânsito astrológico pode se manifestar na sua vida cotidiana e como aproveitar a energia disponível.

Aviso: Mercúrio fica retrógrado mais uma vez em 2024, a partir de 25/11.

Os efeitos de Mercúrio-Netuno

No dia 25/09, Mercúrio em Virgem faz uma oposição exata com Netuno em Peixes. No entanto, os efeitos desse aspecto desafiador podem ser sentido até quinta-feira (26).

Quais efeitos são esses? Praticamente os mesmos de Mercúrio retrógrado: confusões e distrações. Portanto, evite tomar decisões importantes ou resolver problemas nesse período.

Isso porque sua mente pode divagar, dificultando a concentração, e a linha entre fato e ficção pode parecer mais tênue.

Portanto, esteja atento a:

Atrasos em deslocamentos

Falhas de sistemas

Instabilidade na internet

Mal-entendidos na comunicação

Aumento de fake news e distrações

Outros movimentos da semana

Felizmente, na quinta-feira (26), Mercúrio se une a Plutão em Capricórnio, trazendo uma onda de fortalecimento. Nesse sentido, é um ótimo momento para liberar crenças limitantes e aceitar mudanças. Sinta-se encorajado a enfrentar medos e incertezas.

Além disso, também no dia 26, Mercúrio entra em Libra, direcionando sua energia mental para relacionamentos próximos. Este é um período favorável para buscar conselhos de pessoas importantes ou se envolver em trabalhos colaborativos.

E mesmo com a desorganização inicial, Mercúrio estará em trígono com Urano e Plutão, trazendo boas ideias. Use essa energia para contornar as confusões causadas pela oposição a Netuno.

Onde está o seu Mercúrio?

Mercúrio é o planeta da mente e da comunicação. Na medida em que ele vai ativando áreas do nosso Mapa Astral, pode ativar assuntos específicos.

A melhor forma de entender como Mercúrio está agindo na nossa vida é através do Horóscopo Personalizado.

Para ver o seu, faça o passo a passo a seguir:

Abra o seu Horóscopo Personare gratuito

Procure pelo trânsito de Mercúrio. Veja que o planeta estará em uma casa, como no exemplo abaixo:

Basta clicar nesse trânsito para ler a sua previsão personalizada.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

