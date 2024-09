Superlua com Eclipse: o Horóscopo da semana de 15 a 21/09

O Horóscopo da semana de 15 a 21/09 tem uma Superlua com Eclipse Lunar em Peixes! Além de belíssimo (e poderá ser visto no Brasil se o tempo colaborar!), o fenômeno marca um período de forte intuição, mas com alto potencial de problemas e eventos climáticos.

Te contamos mais sobre esse e outros trânsitos astrológicos da semana, para você poder se preparar. Primeiro, vamos de resumo.

Resumo do Horóscopo da semana de 15 a 21/09:

Toda a semana: Sol em trígono com Urano e Plutão

Sol em trígono com Urano e Plutão Toda a semana: Sol em oposição a Netuno

Sol em oposição a Netuno Terça-feira (17): Eclipse Lunar

Eclipse Lunar Até quarta-feira (18): Vênus em trígono com Júpiter

Vênus em trígono com Júpiter A partir de quarta-feira (18): Mercúrio em quadratura com Júpiter

Mercúrio em quadratura com Júpiter Até quinta-feira (19): Mercúrio em oposição a Saturno

Mercúrio em oposição a Saturno A partir de quinta-feira (19): Vênus em quadratura com Plutão

Esse é o resumo do Horóscopo da semana de 15 a 21/09. Na sequência, veja os principais movimentos em detalhes, descobrindo o que pode acontecer e conferindo algumas dicas para os próximos dias.

Esta é uma análise geral, ou seja, é válida para todas as pessoas. Mas algumas atuações podem ter nuances de acordo com a posição dos planetas no seu Mapa Astral. Por isso, para entender sua semana de forma mais específica, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Vulnerabilidade e intuição em um mesmo Eclipse

O destaque da semana é o Eclipse Lunar, que acontece na terça-feira (17), com o Sol em Virgem em oposição à Lua, coladinha com Netuno em Peixes. Aliás, essa é uma Superlua.

Eclipses são fenômenos complicados astrologicamente, porque podem trazer mudanças inesperadas e crises. Como este é um Eclipse Lunar e a Lua Cheia será encoberta pela sombra da Terra, podemos ficar mais sensíveis e vulneráveis.

Já a Superlua pode intensificar essas questões, já que a Lua Cheia estará mais perto da Terra. O que significa?

Alguns astrólogos associam a Superlua ao aumento de catástrofes naturais nos cinco dias antes e depois dela.

nos cinco dias antes e depois dela. Nesta, em específico, pode favorecer chuvas intensas , já que temos Lua em conjunção com Netuno, o planeta das águas. E isso vale para os próximos seis meses, período que duram os efeitos de um eclipse .

, já que temos Lua em conjunção com Netuno, o planeta das águas. E isso vale para os próximos seis meses, período que duram os . Nossa intuição pode estar mais forte , já que o Eclipse do dia 17/09 acontece em Peixes junto com Netuno, signo e planeta muito conectados com a espiritualidade.

, já que o Eclipse do dia 17/09 acontece em Peixes junto com Netuno, signo e planeta muito conectados com a espiritualidade. É preciso ter cuidado com a combinação de intuição e ilusão (o lado sombra de Netuno). Buscar o lado espiritual — também pisciano — pode ser bem importante nesta semana.

Sol x Netuno

Junto com o eclipse, o Sol fica oposto a Netuno ao longo de toda a semana, com seu ápice acontecendo na sexta-feira (20). Esse aspecto pode nos trazer alguns desafios, como:

dificuldade de concentração,

tendência à ilusão,

queda na imunidade, com mais chance de viroses e doenças,

aumento de sensibilidade,

potencial de decepções;

possibilidade de confusões.

Lembre-se: em um Eclipse lunar tudo parece maior e mais dramático do que realmente é. Respira!

Mudanças importantes com o triângulo Sol/Urano/Plutão

Nesta semana, temos um grande triângulo acontecendo em signos do elemento Terra: o Sol em Virgem está em trígono com Urano em Touro (exato em 19/09) e também com Plutão em Capricórnio (exato em 22/09).

Essa é uma combinação excelente para pensar em mudanças. Mas, provavelmente, essas decisões virão de crises, possivelmente ligadas a decepções, viroses ou sensibilidade.

Por exemplo:

Um relacionamento que vai e volta o tempo todo, provavelmente, está ligado a um problema.

Nesta semana, quem estiver em uma relação assim, pode ter algum sinal muito claro de que a coisa não está bem e, finalmente, ter um forte impulso para mudar.

A Terra, onde está o grande triângulo, fala em buscar vias concretas de mudança. E como esse trígono está no Mapa do Eclipse, esses efeitos reverberam ainda nos próximos seis meses.

Ou seja, você vai poder escolher entre ficar agarrada(o) na ilusão — oposição do Sol com Netuno — ou deixar para trás uma situação desconfortável. Isso vale para qualquer área da vida, até mesmo na área profissional.

Mercúrio/Saturno tende ao pessimismo

Até quinta-feira (19), Mercúrio está em oposição com Saturno. Esse aspecto também está presente no Mapa do Eclipse Lunar, que reverbera por seis meses.

Essa oposição de Mercúrio com Saturno pode despertar certa preocupação, nos puxando para a realidade. Aqui, existe uma tendência ao pessimismo.

Mas, atenção: esse pessimismo unido ao Sol com Netuno pode resultar em vitimização. Portanto, será necessário todo um cuidado com a energia emocional gerada pelo céu desta semana.

Além disso, sistemas, trânsito e Internet poderão ter travas até o meio da semana.

Mercúrio/Júpiter traz ansiedade

Já a partir de quarta-feira (18), começaremos a sentir os efeitos da quadratura entre Mercúrio e Júpiter, movimentando o dia a dia. Esse aspecto acontece, precisamente, no sábado (21).

Veja algumas possibilidades para ele:

ansiedade e dispersão;

um dia a dia com muita coisa para fazer;

exagero no plano mental (será preciso saber dosar isto, em especial uma semana hiper sensível);

se colocar ou colocar alguém como dono da verdade.

Fortes crises com Vênus/Plutão

A partir da quinta-feira (19), Vênus começa uma quadratura com Plutão, um aspecto típico de crises.

Com isso, algumas questões podem surgir, como:

problemas de garganta (Vênus rege esta parte do corpo),

separações/fim de parcerias,

perigos, assaltos e aumento de crimes;

notícias difíceis para conhecidos e pessoas próximas;

pode haver perdas de pessoas famosas e notícias de perdas no seu círculo social;

fenômenos climáticos que podem causar tragédias,

animais de estimação e pessoas enfraquecidos podem passar por um momento muito delicado.

Ou seja, teremos uma energia bastante crítica no final de semana. Porém, com esse aviso da Astrologia, é possível se preparar e enfrentar esse tempo mais complexo no céu, que vai até a metade da próxima semana.

Mantenha a fé, que é o grande pedido do eclipse lunar de terça-feira!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

