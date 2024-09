Prepare-se para dias intensos com o Horóscopo da semana de 22 a 28/09

Apesar da tensão inicial, o Horóscopo da semana de 22 a 28/09 traz uma mudança positiva que beneficia a vida social e afetiva.

Até o meio da semana, podemos esperar um pouco de desânimo, crise ou confusão, devido a aspectos tensos envolvendo o Sol, Netuno, Vênus e Plutão. Mas a tendência é que isso tudo seja amenizado aos poucos.

Além de tudo, temos uma importante mudança de sintonia no Céu, com três planetas mudando de signo.

Resumo do Horóscopo da semana de 22 a 28/09:

Segunda-feira (23): Sol em Libra e Vênus em Escorpião

e Até quarta-feira (25): Vênus quadra Plutão e Sol em trígono com Urano e Plutão

Vênus quadra Plutão e Sol em trígono com Urano e Plutão A partir de quarta-feira (25): Marte em trígono com Saturno

Marte em trígono com Saturno Até quinta-feira (26): Mercúrio em oposição a Netuno e em trígono com Urano e Plutão

Mercúrio em oposição a Netuno e em trígono com Urano e Plutão Quinta-feira (26): Mercúrio em Libra

Agora que você já conferiu o resumo do Horóscopo da semana de 22 a 28/09, veja os detalhes desses movimentos, com possibilidades e dicas para os próximos dias.

É importante saber que esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para você, esses trânsitos têm atuações mais específicas conforme a posição de cada planeta no seu Mapa Astral.

Por isso, acesse gratuitamente seu Horóscopo Personalizado e descubra quais serão as tendências para a sua semana!

Energia de Libra entra em ação

Na segunda-feira (23), o Sol entra em Libra, marcando também o início da Primavera. Depois, na quinta-feira (26), é a vez de Mercúrio entrar no mesmo signo.

Ambos estavam em Virgem, um signo muito dedicado ao trabalho. Agora, no entanto, é hora de dar atenção também para as relações, o prazer e a vida social.

Libra aprecia encontros e tudo o que se obtém a partir de relacionamentos. Mas a busca maior de Libra é pelo equilíbrio e harmonia.

Portanto, é hora de colocar nossas habilidades interrelacionais a serviço das nossas relações, românticas ou não.

Cada um de nós pode sentir essa energia libriana mais forte em uma parte do nosso, dependendo de qual área do nosso Mapa Astral o Sol está ativando.

A forma mais fácil e segura de entender que parte da vida é essa, se é amor, saúde ou trabalho, por exemplo, é com o Horóscopo Personalizado.

Passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado .

Faça seu login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Sol na Casa…”.

Note que no exemplo abaixo a pessoa está com Sol na Casa 3.

Para saber o que essa Casa representa e qual área da sua vida sentirá mais essa mudança de energia e os impulsos de Libra, confira aqui os significados das Casas astrológicas.

Vênus agita os relacionamentos (e isso é bom!)

Também na segunda-feira (23) Vênus entra em Escorpião. Por isso, junto com essa vontade de se relacionar de Sol em Libra, a energia escorpiana privilegia a intimidade e conexão. Portanto, vamos querer encontrar pessoas com quem temos mais sintonia.

No amor, Vênus em Escorpião dá ênfase à sexualidade, tanto para pessoas comprometidas quanto solteiras.

Pessoas comprometidas: é hora de apimentar a relação.

é hora de apimentar a relação. Pessoas solteiras: a vibe é de sedução e encontros.

Lembre-se: Escorpião não gosta de sossego, mas, sim, de ação! Sexo é prioridade para este signo, que não deixa nada em banho-maria e tende a revisar relacionamentos.

Como Escorpião é intenso, porém, a escolha é sua entre manter a obsessão com uma história passada — o lado negativo de Vênus em Escorpião — ou ter atitude e dar uma guinada na sua vida amorosa com mais ação e atitude.

Trânsitos tensos indicam crises

A oposição do Sol com Netuno, exata na sexta-feira (20), segue indicando pouca clareza até segunda-feira (23). Com isso, pode haver queda na vitalidade, desorganização e mais chance de viroses.

E isso acontece junto com a quadratura entre Vênus e Plutão, cujo aspecto exato é no domingo (22), mas segue com efeitos até quarta-feira (25), também tem relação com crises.

Assim, nesse período, podemos esperar coisas como:

sentimento de derrota

perdas

crises financeiras ou gastos não esperados

questionamentos pessoais

notícias mais intensas no coletivo

aumento de criminalidade e confrontos

relacionamentos que não vêm bem podem ter conflitos e/ou términos

Vale lembrar que esses acontecimentos podem não ser conosco, mas nos abatem de alguma forma por estarmos mais sensíveis.

Sol-Urano-Plutão ajudam na recuperação

A boa notícia é que, até quarta-feira (25), o Sol ainda está em trígono com Urano e Plutão. E esse triângulo ocorrendo no elemento Terra ajuda a nos desvencilharmos um pouco da confusão gerada pelos aspectos anteriores.

Plutão está ligado à regeneração.

Urano está ligado a mudanças e libertações.

Ou seja, temos esses aspectos esperançosos em meio a um início de semana complicado.

Marte-Saturno ameniza tensão

A partir de quarta-feira (25), Marte em Câncer fará um trígono com Saturno em Peixes. Esse é um aspecto de determinação e vontade de colocar as coisas em ordem.

Por isso, esse trígono tende a dar um rumo à semana, que começou mais caótica. Esta determinação parte do plano emocional e/ou o beneficia, pois o trígono acontece em signos do elemento Água.

Outra coisa boa é que podemos ter algum tipo de apoio nessa organização.

Por exemplo: se você está enfrentando alguma questão de saúde, um médico pode indicar uma boa direção para sua recuperação. Talvez algo que dependa de você mesmo, como uma fisioterapia que ajude a amenizar um problema.

Mercúrio-Netuno traz confusões

Mercúrio faz oposição com Netuno na quarta (25), mas com efeitos até quinta, como atrapalhação no dia a dia. É possível que tenhamos problemas como:

atrasos em deslocamentos

falhas de sistemas

instabilidade ou queda de internet

mal entendidos na comunicação

aumento de fake news

tendência a enganos e/ou distrações

Combinado com os outros trânsitos tensos do início da semana, esse aspecto entre Mercúrio e Netuno pode trazer alguma desorganização.

Por exemplo: você fica doente e precisa remarcar uma série de compromissos, desorganizando sua agenda por alguns dias.

Porém, até quinta-feira (26), Mercúrio também estará em trígono com Urano e Plutão. E isso trará boas ideias e insights para lidarmos com as confusões causadas, justamente, pela oposição Mercúrio/Netuno.

Mercúrio em Libra traz mais foco pras relações

Mercúrio, o planeta que rege a comunicação e o raciocínio, entra no signo de Libra, que é um signo focado em equilíbrio e relacionamentos, na quinta-feira (26).

Essa combinação traz uma energia particularmente diplomática, tornando este um momento ideal para conversas e fortalecimento de vínculos.

Com Mercúrio em Libra, a comunicação se torna mais gentil e conciliadora. Em vez de julgar ou criticar, temos a oportunidade de fazer perguntas e ouvir com atenção, favorecendo um diálogo construtivo.

É essencial estar ciente de que nos aproximamos de um poderoso Eclipse no dia 02/10, que pode intensificar ainda mais as relações e comunicações!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Prepare-se para dias intensos com o Horóscopo da semana de 22 a 28/09 apareceu primeiro em Personare.