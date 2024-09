Eclipse de 17/09 em Peixes: o guia para sua vida

Vamos começar pelas informações astrológicas mais importantes sobre o Eclipse de 17/09 em Peixes:

Tipo de Eclipse: Eclipse Lunar

Eclipse Lunar Data: 17 de setembro de 2024

17 de setembro de 2024 Horário: 23h45 (horário de Brasília)

23h45 (horário de Brasília) Signo em que acontecerá: Peixes

Peixes Grau : 25º47

: 25º47 Visibilidade: Poderá ser visível em algumas regiões das Américas, Europa, África e Ásia.

Poderá ser visível em algumas regiões das Américas, Europa, África e Ásia. Acompanhar ao vivo: Observatório Nacional vai transmitir aqui o eclipse

Eclipse de 17/09: o primeiro no eixo Virgem/Peixes desde 2017

O eclipse lunar de 17/09 será o primeiro no eixo Virgem / Peixes desde 2017. Eclipses nesse eixo vão ocorrer entre 2024 e 2027.

Eclipses no eixo Virgem / Peixes indicam um foco bastante evidente em questões de:

Rotina

Trabalho

Saúde Mental

Saúde Física

As famosas “mexidas” trazidas pelos eclipses, portanto, vão atuar nestes assuntos – e estão prestes a começar, já que os efeitos de um eclipse já começam a dar as caras um mês antes de acontecerem.

Além disso, o eclipse de 17/09 em Peixes tem algo muito especial: um Grande Trígono (figura de grande fluência na Astrologia) envolvendo o Sol, Urano e Plutão. Então, podemos ter seis meses pela frente com alto potencial de cura e ideias.

Como ocorre em signos do elemento Terra, pode haver grandes sacadas sobre questões práticas. Mas será preciso evitar armadilhas como sentimentos de vitimização, por exemplo.

Além disso, o eclipse de 17/09 é sensível, por acontecer em Peixes, e carrega a quadratura Júpiter-Saturno, marca registrada do segundo semestre.

Esta quadratura fala de um Céu em que podemos nos sentir frustrados com o que não está expandindo. A economia mundial tende a estar em um momento de baixo crescimento. Isso pode ser desanimador. Contudo, você terá que escolher se mantém a fé pisciana ou se sucumbe.

Superlua Cheia

Essa Lua Cheia eclipsada também será uma Superlua. Portanto, todas as questões do eclipse podem ficar ainda mais intensas, se considerarmos que a Lua estará mais perto da gente.

Alguns astrólogos associam a Superlua ao aumento de catástrofes naturais nos cinco dias antes e depois dela. O fato é que, como se trata de uma Superlua Cheia, pode amplificar o que está acontecendo no Céu, ou seja, tudo o que falamos até aqui.

5 possibilidades do eclipse de 17/09

Um eclipse atua em par e o Eclipse de 17/09 tem como par o Eclipse de 02/10. E seus significados costumam reverberar por seis meses, ou seja, os dois Eclipses, de setembro e outubro, devem “aparecer” nas nossas vidas até abril de 2025.

No eclipse de 17/09, o Sol está em Virgem fazendo Oposição a Lua em Peixes que, por sua vez, fará conjunção com Netuno.

Tudo isso aponta para cinco potenciais possibilidades deste eclipse. Nem tudo de fato precisa acontecer, porque são possibilidades.

1) Tempo de revelações de doenças

Este período poderá revelar, para muita gente, doenças silenciosas que já estão em andamento. Portanto, é importante estar com exames e check-ups estar em dia. Lembre-se de que doenças como, por exemplo, diabete, pressão alta e câncer podem não dar sinais no começo.

Por isso, o diagnóstico precoce possibilita tratamento. Ou seja, estamos em uma fase em que não se pode negligenciar exames. E incentive pessoas próximas.

Além disso, os próximos 6 meses poderão ser complicados por conta de vários tipos de viroses e dengue, por exemplo. Com muito mais vulnerabilidade à contaminação, também será importante estar em dia com as vacinas.

Mas as doenças não chegam devido aos eclipses. A Astrologia é como se fosse um marcador cósmico, sinalizando possibilidades. Cabe a cada um de nós tomar decisões e atitudes sobre isso.

Portanto, até 2027 há maior probabilidade de aparecerem questões de saúde no plano coletivo.

2) Saúde mental mais vulnerável

Não é somente do corpo que você deve cuidar, mas também do plano psicológico, já que o eixo Virgem / Peixes abrange ambos.

Desestabilização emocional, com aumento de ansiedade, pânico, surtos psicológicos e outros problemas emocionais, por exemplo, tendem a ganhar força neste período.

Além disso, sintomas de vitimização (“coitado de mim”) pedem atenção. Esse é um tema ligado a Peixes e que, infelizmente, não é produtivo. Procurar ajuda logo para sair deste looping pode fazer muita diferença nos próximos meses.

3) Conexão espiritual, aumento de ideias e grandes transformações internas

Peixes é um signo místico e espiritualizado. Portanto, o eclipse de 17/09 pode:

trazer à tona questões emocionais profundas

revelar segredos

aumentar a intuição

tornar os sonhos mais vívidos e significativos

promover maior consciência espiritual

Portanto, é um momento poderoso para:

momentos de introspecção

buscar cura emocional

ouvir suas ideias

fechar ciclos do passado

4) Ilusões e golpes

Peixes é um signo de poderosas conexões espirituais, mas também de escapismo e fantasia. Por isso, é preciso cuidar para:

não torcer a realidade para ser o que se quer, e não o que de fato é

não se perder e ficar inerte no meio de ilusões

não cair em golpes como, por exemplo, do príncipe encantado no aplicativo, do falso bilhete premiado, do carro novo muito mais barato do que deveria ser

não tomar caminhos equivocados

não recorrer às drogas para “ajudar” a saúde, mesmo as drogas lícitas

Nos próximos meses, lembre-se de exercitar o seu lado virginiano, ou seja, ser mais detalhista e realista.

5) Chuvas intensas, enchentes e transbordamentos

Nos próximos seis meses pode haver eventos marcantes envolvendo muita água – isso não se restringe ao Brasil, estamos falando do mundo todo. Ou seja, estamos falando de chuvas intensas, enchentes e transbordamentos que trazem consequências importantes.

Veja as previsões para a semana do eclipse:

O Eclipse na sua vida

Casa pessoa viverá o eclipse de 17/09 em uma área da vida diferente, ou seja, não é o seu signo que você precisa olhar, mas a casa que o Eclipse vai tocar no seu Mapa. É fácil e gratuito. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra o seu Mapa do Céu Personare.

Certifique-se de que você fez login ou cadastro no site. É gratuito.

Veja o destaque mostrando a Casa do seu Mapa que receberá o eclipse.

No exemplo abaixo, perceba que a pessoa viverá o eclipse de 17/09 na casa 3.

Entenda o eclipse na casa do seu Mapa

1ª Casa: Identidade e Aparência

Momento poderoso para deixar de lado velhas formas de autoexpressão e, dessa forma, abraçar uma nova identidade. Portanto, permita que o eclipse fertilize novos caminhos. Só atente para as ilusões que já pontuamos sobre o próprio eclipse.

2ª Casa: Recursos e Valores

Pode haver uma revelação ou realização sobre suas finanças, levando, assim, a uma nova abordagem para a gestão do dinheiro e valorização pessoal. Exerça seu lado criativo em conexão com os pés no chão.

3ª Casa: Comunicação e Educação

Pode ser um momento para resolver mal-entendidos, retomar estudos ou melhorar habilidades de comunicação. Além disso, notícias importantes ou informações reveladoras podem surgir. Use seu plano mental criativamente nos próximos meses!

4ª Casa: Lar e Família

Mudanças no ambiente doméstico ou nas dinâmicas familiares são possíveis, incentivando uma reavaliação de seu espaço pessoal e laços familiares. Atente para os sentimentos que está cultivando no seu espaço pessoal.

5ª Casa: Criatividade e Romance

Pode ser um período de grande inspiração artística ou mudanças significativas em relacionamentos amorosos, ou, ainda, para filhos. Novos hobbies ou projetos criativos podem surgir, bem como romances ou paixões (ainda que por atividades). Naquilo que não depender só de você, evite criar ilusões.

6ª Casa: Saúde e Rotina

Pode ser um momento para rever e ajustar seus hábitos de saúde, dieta, alimentação, bem como exercício. Além disso, mudanças no ambiente de trabalho ou nas responsabilidades diárias também são possíveis. Observe, ainda, como vai sua rotina.

7ª Casa: Parcerias e Relacionamentos

Pode haver revelações ou mudanças significativas em como você se relaciona com as outras pessoas. Assim, é um bom momento para resolver conflitos, fortalecer compromissos e fazer mudanças positivas nesta esfera.

8ª Casa: Transformação e Recursos Compartilhados

Pode revelar emoções ocultas e promover um processo de cura emocional. Mudanças nos recursos compartilhados, como investimentos ou heranças, por exemplo, também podem ocorrer. Crises podem surgir, mas também serem importantes para transformação.

9ª Casa: Expansão e Filosofia de Vida

Pode haver nova perspectiva filosófica ou desejo de explorar novas culturas e conhecimentos. Além disso, mudanças significativas em planos de viagem ou estudos são possíveis. Você está motivado por expandir sua vida!

10ª Casa: Carreira e Status

O eclipse de 17/09 pode trazer mudanças ou realizações importantes em sua vida profissional. Por isso, este é um momento para reavaliar seus objetivos de carreira e fazer ajustes necessários para alinhar seu trabalho com seus ideais. Boa parte do seu foco estará no trabalho.

11ª Casa: Amizades e Grupos

Há grande possibilidade de mudanças nos círculos sociais ou uma nova percepção sobre seu papel em comunidades e organizações. Ou seja, novas amizades significativas ou projetos colaborativos podem surgir, bem como ideais sociais.

12ª Casa: Subconsciente e Espiritualidade

Os próximos meses a partir do eclipse de 17/09 podem ser um período de introspecção profunda, revelando padrões ocultos e promovendo cura espiritual. Assim, é um bom momento para práticas de meditação, terapia e retiro para se conectar com seu eu interior. Você sente que precisa deixar algumas coisas irem.

Como ver o eclipse no Brasil

No Brasil, o Eclipse de 17/09 será parcialmente visível e será transmitido online pelo Observatório Nacional (ON/MCTI).

De acordo com informações do Observatório Nacional, no ápice do eclipse, somente 3,5% da área total da Lua estará escura. O ápice será às 23h45. Acompanhe o movimento que se dará:

Início do eclipse penumbral às 21:41

Máximo do eclipse parcial às 23:45

Fim do eclipse penumbral no dia 18 às 01:47

O eclipse será visível a olho nu a partir das 23h12, quando a Lua estará já alta no céu. Não é preciso equipamentos especiais para observar o fenômeno, ao contrário de eclipses solares.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Eclipse de 17/09 em Peixes: o guia para sua vida apareceu primeiro em Personare.