Eclipse é o destaque das previsões da Astrologia da semana de 07 a 13/04

Vamos para o segundo eclipse de 2024! Desta vez, o eclipse é solar e acontece no signo de Áries, indicando que é hora de olhar com coragem para si. Esse é o destaque das previsões da Astrologia da semana de 07 a 13/04.

Falaremos tudo sobre isso, mas, antes, confira o resumo astrológico dos próximos dias:

Toda a semana: Marte em conjunção com Saturno

Marte em conjunção com Saturno Até terça-feira (09): Vênus em sextil com Plutão

Vênus em sextil com Plutão Toda a semana: Júpiter em conjunção com Urano (exata dia 20/04)

Júpiter em conjunção com Urano (exata dia 20/04) Segunda-feira (08): Eclipse Solar

Previsões da Astrologia da semana de 07 a 13/04

Na segunda-feira (08), a Lua Nova em Áries traz o segundo eclipse do ano. Não espere facilidades! Esse eclipse deve colocar luz em questões que incomodam e precisam ser mexidas. Por isso, há um grande potencial transformador também.

A conjunção de Marte com Saturno, presente no mapa do eclipse, exige um trio de “ências”: paciência, resiliência e persistência.

Mas Vênus com Plutão chega para dar uma forcinha nas relações e finanças, e Júpiter com Urano pode ajudar se você se permitir reformular crenças a fim de sair da estagnação.

Vem saber tudo sobre as previsões da Astrologia da semana de 07 a 13/04!

Toda a semana: Marte em conjunção com Saturno

Estamos em teste de resiliência! Isso porque Marte, o planeta da ação, e Saturno, da exigência, estão conjuntos nas Previsões da Astrologia da semana de 07 a 13/04. Essa conjunção fica exata na quarta-feira (10), mas ela ainda reverbera nesta e na próxima semana.

Logo, deve ser um período com mais cansaço, trabalho e situações tensas para resolver.

No coletivo, esse aspecto aumenta muito a agressividade e o embate. Poderemos ver isso numa situação cotidiana de maior enfrentamento até no clima geral, dentro e fora do Brasil.

Além disso, essa conjunção acontece no signo de Peixes, por isso pode afetar a saúde. Como se trata de uma conjunção entre Marte e Saturno, existe tendência a problemas musculares, joelhos e coluna. Em Peixes, viroses podem nos parar.

Então, é uma semana para tomar mais cuidado e priorizar a atitude estratégica ao invés da intempestiva, para não ter imprevistos que acabem se refletindo na saúde. Nesse sentido, as pausas e os descansos serão importantes em meio a grandes exigências e maior irritabilidade.

Ao mesmo tempo, podemos estruturar e iniciar coisas novas, desde que com muito cuidado. Não adianta sair fazendo de qualquer maneira, até porque Mercúrio está retrógrado, implicando em projetos que requerem grande atenção aos detalhes.

Até terça-feira: Vênus em sextil com Plutão

Para auxiliar na paciência, até terça-feira (09), Vênus em Áries em sextil com Plutão indica que encontraremos uma boa fonte de apoio nos relacionamentos. As relações estão mais profundas e renovadoras. O que inclui o amor, que está em um bom momento!

Além disso, é um aspecto que também traz boas oportunidades financeiras, com mais sagacidade para ganhar dinheiro e lidar com parcerias.

Toda a semana: Júpiter em conjunção com Urano

Desde o final de março e até meados de maio, a conjunção de Júpiter com Urano (que será exata no dia 20/04) nos convida a termos um olhar diferenciado sobre diversos assuntos, especialmente aqueles relacionados com Touro, signo em que essa conjunção acontece.

Touro tem muito a ver com dinheiro, autoestima e benefícios.

Será que há algo dentro de você quem, no fundo, é avesso a isso e quer continuar em uma vida limitada?

Ou, pelo contrário, quer isto, mas não quer fazer o esforço para ter uma vida melhor (seja em finanças, amor, saúde)?

Além disso, essa é uma conjunção de modernização, o que gera até uma contradição. Afinal, Urano vem passando por Touro, ou seja, é o planeta da mudança no signo da não mudança.

Vale lembrar que estamos lidando com essa contradição desde 2018, quando Urano começou a transitar por Touro. Desde então, muitas mudanças ocorreram no âmbito financeiro. Por exemplo, o PIX provocou uma revolução, e quase não se usa dinheiro em papel.

Agora, é hora de decidirmos se queremos nos acomodar ou ter uma vida melhor. Até porque Touro também tem a ver com prazer e benefícios.

A conjunção de Júpiter com Urano fica exata no dia 20 de abril. Por isso, o aspecto está muito forte. É hora de você se perguntar:

Onde tenho que olhar fora da caixa, descondicionar ou desacomodar de alguma coisa?

É provável que você precise ter persistência, afinal, com esse Céu, o benefício não vem 100% de graça: ele requer um pouco de esforço, em função de Marte conjunto com Saturno.

Inovação à vista

No coletivo, podem surgir tendências, empresas ou aplicativos inovadores, pois há uma proposta de reformulação muito grande neste período. A inteligência artificial, por exemplo, está muito forte e deve se expandir ainda mais.

Porém, mais uma vez, tudo isso exigirá persistência. Se surgir uma oportunidade em alguma área ligada à inovação, lembre-se de que será preciso estudar, se aplicar, investir. Ou seja, colocar esforço e apostar. Caso contrário, a ideia brilhante e a intuição incrível não se concretizará.

Então, no coletivo, teremos coisas surpreendentes nascendo. Provavelmente, só saberemos mais para a frente, pois nem sempre ficamos sabendo na hora em que uma empresa inovadora nasce. Mas coisas muito surpreendentes estão nascendo entre março e maio de 2024.

Segunda-feira: Eclipse Solar em Áries

Na segunda-feira (08), temos a Lua Nova em Áries, que também é um Eclipse Solar, com um mapa astral específico que vale a pena você conhecer, pois traz questões para os próximos seis meses.

No mapa do eclipse, Sol e Lua estão na Casa 8, uma casa de transformações. Assim, o fenômeno pode fazer algumas coisas emergirem e incomodarem. Essa não é uma Casa leve, pois faz os assuntos não resolvidos virem à tona.

Ao mesmo tempo, pode haver coragem para encarar o que não vai bem, o que por si só é um grande ponto de mudança.

Como o Mapa do eclipse inclui tudo o que foi falado até agora sobre os demais trânsitos, ele tem a ver com surpresas e coisas novas, mas, também, com esforços, resiliência e estratégia.

Além disso, por acontecer em Áries, a transformação é sua, não de outras pessoas. Não é sobre o que elas precisam mexer, mas sobre o que eu preciso mexer. Um momento ariano de garra e iniciativa.

Portanto, em abril, podemos esperar viradas e mexidas. O que precisa ser finalizado, provavelmente, será finalizado.

Alerta de conflito

O único cuidado que precisamos ter neste eclipse é que a conjunção entre Marte e Saturno está na Casa 7. Por isso, há um grande potencial de nos envolvermos em conflitos, o que, muitas vezes, rouba a nossa energia.

Evite focar nas discussões menores, e olhe para a sua vida. É o momento de olhar profundamente para dentro a fim de realizar transformações e aproveitar oportunidades que você não está vendo.

