A poderosa Lua Cheia em Áries de setembro e os dias antes do grande Eclipse

O Céu se iluminará com uma poderosa Lua Cheia em Áries de setembro de 2023. Às 06h57 desta sexta-feira, dia 29, portanto, vamos ter o ápice da lunação virginiana que estamos vivendo desde 14 de setembro e que vai até 14 de outubro. Confira aqui o Calendário Lunar de 2023 completo.

Aliás, a próxima Lua Nova será um Eclipse Solar em Libra (saiba tudo aqui). Por isso, já estamos vivendo um clima pré-Eclipse nesta Lua Cheia. Ou seja, o nível de tensão e clima de incertezas e mudanças já está acontecendo.

Além disso, esta Lua Cheia em Áries vem acompanhada pela quadratura exata entre Vênus e Urano, enquanto o Sol está no signo de Libra (o oposto de Áries). Este encontro promete desafios e transformações, especialmente ligadas aos relacionamentos.

Como estamos vivendo uma fase complicada no amor – vide os diversos términos de relacionamentos de famosos -, vale a pena ficar de olho no que a Lua Cheia em Áries desta sexta-feira promete e como aproveitar positivamente essa fase.

O que a Lua Cheia em Áries desta sexta-feira promete?

Estamos vivendo uma lunação virginiana (porque a última Lua Nova ocorreu em Virgem e é ela que dá o tom do mês lunar ou lunação). Por isso, estamos num clima com características do signo: organização, limpeza, purificação e cura.

Por outro lado, a Lua Cheia desta sexta-feira ocorrerá no signo de Áries, que tem a ver com ação, movimento, coragem e liderança. Daí a intensidade e o poder dessa Lua Cheia!

E toda Lua Cheia, por si só, tende a mexer com as nossas emoções, pois é o ápice da lunação. E é preciso ter calma com ações que possam impactar – ou seja, conter o lado ariano que pode ficar forte.

Por conta de outros trânsitos que estão ocorrendo, como a quadratura exata de Vênus com Urano e Sol em Libra, existe uma necessidade de encontrar um equilíbrio entre nossas próprias necessidades individuais e as expectativas dos outros em relação a nós.

As relações serão a pedra angular deste evento astrológico, levando-nos a questionar como conciliar o que queremos com o que os outros esperam de nós.

O Sol, situado na Casa 12 do mapa da Lua Cheia, nos convida a explorar nosso mundo interior. Este posicionamento celestial nos desafia a mergulhar profundamente em nossa própria psique e compreender nossos desejos e motivações mais profundos.

A nível global, esta Lua Cheia pode intensificar situações diplomáticas já complicadas. A capacidade de entender e respeitar as perspectivas e necessidades dos outros pode ser mais desafiadora durante este período, o que pode agravar tensões internacionais.

Como fica até o eclipse

O foco nas relações e mudanças vai seguir forte até a próxima Lua Nova, que é no dia 14 de outubro, com o intenso Eclipse – que será visível aqui no Brasil.

Portanto, à medida que avançamos em outubro, um mês que nos reserva não um, mas dois eclipses (veja as datas aqui), precisamos nos preparar para enfrentar mudanças profundas e revolucionárias em sua vida pessoal e em nossas interações com o mundo.

Lembre-se de que, em meio a desafios e turbulências, sempre há oportunidades de crescimento e transformação.

