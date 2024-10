Precisando de ajuda para encontrar um amor? A Astrologia pode ser a sua aliada! Neste guia, vamos explorar qual é a alma gêmea dos signos e como encontrar a conexão perfeita.

Neste guia, vamos explorar um aspecto essencial da Astrologia: o Descendente. Pense nesse signo como a chave para entender suas necessidades emocionais e as energias de parceria que você traz para a mesa. É o seu guia astrológico para descobrir sua alma gêmea!

O que é o Descendente

O Descendente é o signo que você tem na Casa 7, que representa o “outro”. Ela está oposto no seu Mapa à Casa 1, ou seja, do Ascendente, que represente o “eu”. Por isso, buscamos no outro aquilo que acreditamos que nos falta.

Ou seja, enquanto seu Ascendente revela como você se apresenta ao mundo, o Descendente mostra as características que você atrai em uma pessoa parceira.

Em outras palavras, ele mostra o que você busca em um relacionamento e as qualidades que equilibram vocês.

Note que seu Descendente não é a única coisa que você deve considerar quando se trata de compatibilidade. Por isso, se você já tem alguém, o ideal é fazer uma Sinastria Amorosa, que vai comprar todo o Mapa Astral de vocês e analisar a verdadeira compatibilidade.

Mas se você não tem e quer entender melhor o que você procura no amor e até mesmo o que precisa para evoluir, o Mapa Astral é o melhor caminho.

Como encontrar seu signo Descendente

Para descobrir seu signo descendente, você precisa acessar seu Mapa Astral. É fácil e gratuito. Basta seguir o passo a passo:

Acesse aqui seu Mapa Astral grátis Personare .

. No lado esquerdo, no seu Perfil Astrológico, escolha a opção Casas Astrológicas .

. Veja qual é o signo que está nesta casa. A lista revela o signo que está na Cúspide de cada casa astrológica do seu Mapa.

No exemplo abaixo, por exemplo, veja que a Casa 7 está no signo de Câncer. Isso significa que a pessoa que tem esse Mapa projeta em outras pessoas as características do signo de Câncer.

Então, agora que você já sabe o seu Descendente, veja a seguir como é a pessoa perfeita para você!

A alma gêmea dos signos

Descendente em Áries: Você busca alguém assertivo e dinâmico. Precisa de um parceiro que traga energia e paixão à relação.

Você busca alguém assertivo e dinâmico. Precisa de um parceiro que traga energia e paixão à relação. Descendente em Touro: Atrai pessoas sensuais e estáveis. Além disso, você quer alguém que valorize a fidelidade e o conforto emocional.

Atrai pessoas sensuais e estáveis. Além disso, você quer alguém que valorize a fidelidade e o conforto emocional. Descendente em Gêmeos: Seu par ideal é sociável e curioso. A comunicação é essencial para você, então busque alguém que ame boas conversas.

Seu par ideal é sociável e curioso. A comunicação é essencial para você, então busque alguém que ame boas conversas. Descendente em Câncer: Você deseja uma pessoa parceira protetora e carinhosa. Além disso, o lar e a família são importantes.

Você deseja uma pessoa parceira protetora e carinhosa. Além disso, o lar e a família são importantes. Descendente em Leão: Você é atraído por alguém forte e confiante, que não tenha medo de brilhar ao seu lado.

Você é atraído por alguém forte e confiante, que não tenha medo de brilhar ao seu lado. Descendente em Virgem: Procura uma pessoa parceira prática e organizada, alguém que valorize o trabalho e a eficiência.

Procura uma pessoa parceira prática e organizada, alguém que valorize o trabalho e a eficiência. Descendente em Libra: Seu ideal é uma pessoa sociável e diplomática, que traga harmonia à sua vida amorosa.

Seu ideal é uma pessoa sociável e diplomática, que traga harmonia à sua vida amorosa. Descendente em Escorpião: Você busca uma pessoa parceira intensa e apaixonada, assim como que valorize a profundidade emocional.

Você busca uma pessoa parceira intensa e apaixonada, assim como que valorize a profundidade emocional. Descendente em Sagitário: Atrai pessoas que amam liberdade e aventura. Por isso, seu par ideal é alguém divertido e filosófico.

Atrai pessoas que amam liberdade e aventura. Por isso, seu par ideal é alguém divertido e filosófico. Descendente em Capricórnio: Deseja uma pessoa madura e ambiciosa, que traga segurança e estrutura à relação.

Deseja uma pessoa madura e ambiciosa, que traga segurança e estrutura à relação. Descendente em Aquário: Atrai pessoas que prezam pela individualidade e liberdade, ou seja, alguém que se encaixa na sua visão de um relacionamento moderno.

Atrai pessoas que prezam pela individualidade e liberdade, ou seja, alguém que se encaixa na sua visão de um relacionamento moderno. Descendente em Peixes: Seu par ideal é sensível e empático, alguém que traz um toque de idealismo à relação.

Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

info@marciafervienza.com

