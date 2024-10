Quais os Planetas mais importantes na Astrologia?

Você já se perguntou o que realmente define sua personalidade e suas escolhas? Por que algumas pessoas parecem ter uma facilidade natural para expressar sentimentos, enquanto outras preferem a lógica e o raciocínio? Tudo isso pode ser explicado pelos planetas mais importantes.

Cada um deles revela partes essenciais de quem somos, como nos comunicamos, amamos e lutamos pelos nossos objetivos. Por isso, quando te perguntarem “qual seu signo” ou você quiser entender melhor outra pessoa, pode ir além.

+ Veja aqui o guia completo com o significado de todos os planetas

Por que alguns Planetas são mais importantes?

Os planetas mais importantes no Mapa Astral são aqueles que têm um impacto direto e pessoal sobre nossa vida, já que estão mais perto da Terra.

Eles são conhecidos como planetas pessoais: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.

Diferentemente dos planetas sociais e dos geracionais, os pessoais se movem rapidamente pelos signos e suas posições revelam aspectos essenciais da nossa identidade, nossas emoções, nossa comunicação, nossos relacionamentos e a forma como agimos.

Por estarem mais próximos da Terra, os planetas pessoais representam questões que experimentamos de maneira mais imediata e visível no dia a dia.

Já os planetas sociais, Júpiter e Saturno, são um pouco mais lentos e ajudam a equilibrar o que é individual com o que está relacionado ao mundo externo imediato. Por isso, ajudam a definir como lidamos com o crescimento pessoal e as estruturas sociais que moldam nossas vidas.

Enquanto os planetas geracionais ou transpessoais (Urano, Netuno e Plutão), por outro lado, atuam mais amplamente sobre gerações inteiras. Seus ciclos longos estão ligados a mudanças coletivas, culturais e espirituais, sendo mais associados a transformações que ocorrem de maneira global.

Receba notícias gratuitas sobre Astrologia no seu WhatsApp

Os Planetas mais importantes para compreender quem você é

Na Astrologia, os planetas mais importantes para entender sua essência e individualidade. São eles:

Sol : Representa sua essência, identidade e vitalidade.

: Representa sua essência, identidade e vitalidade. Lua : Reflete suas emoções, instintos, assim como sua necessidade de segurança emocional.

: Reflete suas emoções, instintos, assim como sua necessidade de segurança emocional. Mercúrio : Mostra como você pensa, se comunica e processa informações.

: Mostra como você pensa, se comunica e processa informações. Vênus : Revela seu estilo de amar, valorizar e como se relaciona com os outros.

: Revela seu estilo de amar, valorizar e como se relaciona com os outros. Marte: Demonstra sua energia, sua ação e a maneira como você luta pelos seus objetivos.

Esses cinco planetas são fundamentais para entender como você se expressa, toma decisões e interage com o mundo ao seu redor.

Descubra os seus Planetas

Quer descobrir onde esses planetas estão no seu Mapa Astral? O Personare oferece um Mapa Astral gratuito que permite explorar cada um dos planetas e seus significados. Siga este passo a passo para acessar suas informações:

Abra seu Mapa Astral Personare .

. Inclua seus dados de nascimento para gerar seu mapa. É importante que você saiba a data, local e hora de nascimento para garantir que o mapa seja preciso.

Abaixo da mandala do seu Mapa, há uma lista com os planetas e seus respectivos signos. Então, procure por Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte (são os 5 primeiros da lista!)

(são os 5 primeiros da lista!) Então, confira em quais signos e as Casas que aparecem ao lado deles.

Por exemplo, a imagem abaixo revela uma pessoa com Sol em Touro na Casa 12, Lua em Peixes na Casa 11, Mercúrio em Gêmeos na Casa 1, Vênus em Touro na Casa 1 e Marte em Câncer na Casa 2.

Os significados dos astros

Agora, para entender o que os signos e as casas onde você tem os Planetas mais importantes, basta ver esses guias de cada planeta, onde você poderá ler mais sobre o significado de cada signo.

Para saber sobre as Casas astrológicas, veja esse guia a seguir:

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

time@personare.com.br

O post Quais os Planetas mais importantes na Astrologia? apareceu primeiro em Personare.