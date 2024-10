Trânsito de Mercúrio em Libra pode transformar suas relações

O trânsito de Mercúrio em Libra começa em 26/09, às 05h09, e vai até 13/10, conforme você pode conferir no Calendário Astrológico 2024.

Mercúrio é o planeta da comunicação, do pensamento lógico e da troca de informações. Enquanto o signo de Libra, por sua vez, é um signo de Ar e ritmo Cardinal, muito focado no equilíbrio e nos relacionamentos.

Quando Mercúrio ingressa em Libra, essas energias se combinam de maneira especialmente diplomática, indicando um período propício para o diálogo e a construção de relacionamentos.

Significado do trânsito de Mercúrio em Libra

Quando Mercúrio, o planeta da comunicação e do pensamento, ingressa no signo de Libra, ele adquire uma tonalidade de diplomacia, gentileza e apaziguamento.

Assim, em vez de acusar ou julgar, podemos aprender a fazer perguntas e ouvir ativamente, promovendo um diálogo construtivo e pacífico.

No entanto, é importante lembrar que estamos próximos de um poderoso Eclipse no dia 02/10, quando as emoções podem se intensificar. Portanto, use as qualidades diplomáticas de Libra para evitar complicações.

O melhor do trânsito de Mercúrio em Libra

Comunicação gentil e diplomática: Este trânsito promove um diálogo mais harmonioso e respeitoso, assim, facilitando a resolução de conflitos.

Este trânsito promove um diálogo mais harmonioso e respeitoso, assim, facilitando a resolução de conflitos. Habilidade em ouvir: Estar disposto a ouvir ativamente os outros é essencial para entender diferentes perspectivas e enriquecer as conversas.

Estar disposto a ouvir ativamente os outros é essencial para entender diferentes perspectivas e enriquecer as conversas. Foco em parcerias: É um momento excelente para fortalecer parcerias, tanto pessoais quanto profissionais, buscando colaborações que beneficiem todos os envolvidos.

Cuidados nessa fase

Indecisão: A busca pela harmonia pode levar a dificuldades em tomar decisões ou dizer não. É fundamental encontrar um equilíbrio entre ser gentil e ser assertivo.

A busca pela harmonia pode levar a dificuldades em tomar decisões ou dizer não. É fundamental encontrar um equilíbrio entre ser gentil e ser assertivo. Excesso de diplomacia: Cuidado para não deixar suas próprias necessidades de lado ao tentar agradar os outros. Lembre-se de que a verdadeira colaboração envolve respeito mútuo.

Cuidado para não deixar suas próprias necessidades de lado ao tentar agradar os outros. Lembre-se de que a verdadeira colaboração envolve respeito mútuo. Desafios de comunicação: Aproveite a energia de Libra para discutir questões delicadas, mas esteja atento a como essas conversas podem ser interpretadas pelos outros.

Como fica seu Horóscopo?

O trânsito de Mercúrio em Libra acontece para todo mundo, de todos os signos, mas cada um de nós sente de maneira diferente. É que Mercúrio vai “conversar” com a área que você tem Libra no Mapa.

A maneira mais fácil e gratuita para você acompanhar é no seu Horóscopo Personare, que analisa como cada planeta está se movimentando agora no céu em relação ao seu Mapa, ou seja, é personalizado.

Isso porque duas pessoas do signo de Sagitário, por exemplo, não vivem esse trânsito da mesma maneira porque elas podem ter o mesmo signo, mas Mapas bem diferentes.

Para ver o seu, faça o passo a passo a seguir:

Abra o seu Horóscopo Personare gratuito

Procure pelo trânsito de Mercúrio. Veja que o planeta estará em uma casa, como no exemplo abaixo:

Basta clicar nesse trânsito para ler a sua previsão personalizada.

Previsões por Signo Ascendente

Mas você também pode ver uma prévia do seu trânsito de Mercúrio (quando o planeta estiver em Gêmeos) a partir do seu Ascendente. Essa é uma tendência, a previsão completa está no seu Horóscopo Personalizado.

Áries Ascendente: Cultive parcerias justas e equilibradas. Seja um mediador habilidoso.

Cultive parcerias justas e equilibradas. Seja um mediador habilidoso. Touro Ascendente: Mantenha a paz no trabalho, evitando conflitos e fofocas. Um ambiente harmonioso é mais produtivo.

Mantenha a paz no trabalho, evitando conflitos e fofocas. Um ambiente harmonioso é mais produtivo. Gêmeos Ascendente: Desfrute de relacionamentos românticos agradáveis e ensine aos seus filhos sobre educação e modos.

Desfrute de relacionamentos românticos agradáveis e ensine aos seus filhos sobre educação e modos. Câncer Ascendente: Crie um ambiente doméstico harmonioso através de conversas abertas e justas. A verdade é importante para manter a paz.

Crie um ambiente doméstico harmonioso através de conversas abertas e justas. A verdade é importante para manter a paz. Leão Ascendente: Lembre-se de ser diplomática e ouvir atentamente as perspectivas de todos. A comunicação pacífica é a chave.

Lembre-se de ser diplomática e ouvir atentamente as perspectivas de todos. A comunicação pacífica é a chave. Virgem Ascendente: Cultive parcerias financeiras justas e confiáveis. Não deixe as questões de dinheiro tirarem a harmonia.

Cultive parcerias financeiras justas e confiáveis. Não deixe as questões de dinheiro tirarem a harmonia. Libra Ascendente: Sua beleza interior é tão importante quanto a exterior. Mantenha sempre essa presença encantadora para os outros.

Sua beleza interior é tão importante quanto a exterior. Mantenha sempre essa presença encantadora para os outros. Escorpião Ascendente: Busque a verdade interior e seja gentil consigo mesma ao lidar com questões ocultas.

Busque a verdade interior e seja gentil consigo mesma ao lidar com questões ocultas. Sagitário Ascendente: Desfrute de amizades refinadas e evite misturar romance com amizade.

Desfrute de amizades refinadas e evite misturar romance com amizade. Capricórnio Ascendente: Mantenha sua reputação impecável e seja um modelo de ética na carreira.

Mantenha sua reputação impecável e seja um modelo de ética na carreira. Aquário Ascendente: Busque a verdade em suas crenças e compartilhe suas ideias com empatia.

Busque a verdade em suas crenças e compartilhe suas ideias com empatia. Peixes Ascendente: Aborde questões financeiras e íntimas com compreensão e equilíbrio. Compartilhe de maneira justa.

