Você já se perguntou por que algumas pessoas têm uma mente superanalítica, enquanto outras parecem mais intuitivas ou práticas? A resposta pode estar no seu Mapa Astral. E, entre todos os planetas, Mercúrio é o grande responsável por revelar como funciona a mente de cada signo.

Neste artigo, você vai aprender o que significa Mercúrio no Mapa Astral, como identificar sua posição e descobrir como ele indica a forma como cada signo pensa e se comunica. Assim, você pode se desenvolver ainda mais!

O que Mercúrio tem a ver com a mente

Você provavelmente já ouviu falar de Mercúrio retrógrado, aquele período que parece bagunçar tudo na nossa vida, especialmente a comunicação.

Mas já parou para pensar por que, nesse período, ficamos tão confusos e surgem tantos problemas envolvendo mensagens, conversas e mal-entendidos?

Isso acontece porque Mercúrio é o planeta que rege indica como pensamos, aprendemos e nos comunicamos. Por isso, entender sua posição no Mapa Astral é essencial para conhecer a mente de cada signo.

Quando você descobre em qual signo e casa astrológica Mercúrio está no seu Mapa, você ganha um “raio-X” do seu estilo mental.

Por exemplo, alguém com Mercúrio em Leão pode ter uma mente criativa e expressiva, enquanto Mercúrio em Virgem traz uma abordagem mais analítica e detalhista.

Como encontrar Mercúrio no seu Mapa Astral

Para descobrir como funciona a sua mente, você precisa encontrar a posição de Mercúrio no seu Mapa Astral. É simples e gratuito. Então, siga este passo a passo:

Faça o seu Mapa Astral gratuito no Personare. Encontre Mercúrio na lista de planetas, logo abaixo da mandala. Então, veja em qual signo e casa astrológica ele está.

Por exemplo, note que na imagem abaixo a pessoa tem Mercúrio em Gêmeos na Casa 1.

Agora que você já localizou Mercúrio no seu Mapa, veja a seguir como ele molda o pensamento e a comunicação de cada signo.

A Mente de Cada Signo

Mercúrio em Áries

Áries é rápido e direto no pensamento. Sua mente funciona de forma impulsiva e competitiva, sempre pronta para novas ideias. Pessoas com Mercúrio em Áries falam com entusiasmo e podem ser um pouco impacientes.

Dica: Para acalmar a mente acelerada, praticar esportes de alta intensidade como corrida ou ciclismo pode ajudar a canalizar essa energia mental de maneira saudável.

Mercúrio em Touro

Com Mercúrio em Touro, o pensamento é mais lento e ponderado. A mente funciona de forma prática e focada no que é tangível. A comunicação é calma e firme, mas pode demorar para tomar decisões.

Dica: Yoga pode ajudar a trazer flexibilidade mental e acelerar a tomada de decisões, mantendo a calma.

Mercúrio em Gêmeos

Gêmeos, regido por Mercúrio, é curioso e comunicativo. A mente é rápida e adaptável, sempre buscando aprender algo novo. Por isso, quem tem Mercúrio em Gêmeos pode ter uma comunicação fluente e muito interesse por várias áreas.

Dica: Atividades que envolvem multitarefa ou aprendizado constante, como quebra-cabeças e leitura de diferentes assuntos, ajudam a satisfazer essa curiosidade insaciável.

Mercúrio em Câncer

Mercúrio em Câncer traz uma mente emocional e intuitiva. O pensamento é profundamente ligado aos sentimentos, e a comunicação pode ser sutil e cuidadosa. Essas pessoas se expressam com empatia.

Dica: Praticar técnicas de escrita terapêutica ou journaling pode ajudar a processar as emoções e organizar os pensamentos de maneira mais clara.

Mercúrio em Leão

Com Mercúrio em Leão, a mente é criativa e expressiva. Além disso, pessoas com essa posição adoram ser o centro das atenções quando falam e tendem a pensar de forma grandiosa e teatral.

Dica: Atividades criativas como teatro ou dança podem ajudar a desenvolver a expressividade mental e emocional de forma divertida e produtiva.

Mercúrio em Virgem

Aqui, a mente é prática e detalhista. Mercúrio em Virgem favorece um pensamento analítico e uma comunicação precisa. Quem tem essa posição tende a ser ótimo em resolver problemas complexos.

Dica: Praticar meditação mindfulness pode ajudar a desacelerar a mente e trazer foco ao presente, evitando a sobrecarga de detalhes.

Mercúrio em Libra

Em Libra, Mercúrio busca o equilíbrio nas ideias. O pensamento é voltado para a harmonia, e a comunicação é diplomática e charmosa. Por isso, essas pessoas são ótimas em resolver conflitos com palavras.

Dica: A prática de meditação em grupo ou aulas de debate podem ajudar a desenvolver ainda mais as habilidades de comunicação diplomática e pensamento equilibrado.

Mercúrio em Escorpião

Com Mercúrio em Escorpião, a mente é intensa e profunda. A comunicação pode ser reservada e misteriosa, mas quando essas pessoas falam, suas palavras têm grande impacto.

Dica: Terapias que envolvem autoconhecimento profundo, como a psicanálise ou práticas de meditação introspectiva, são ótimas para canalizar a intensidade mental.

Mercúrio em Sagitário

A mente de Mercúrio em Sagitário é expansiva e cheia de ideias filosóficas. A comunicação é otimista e aberta, mas pode pecar pela falta de detalhes.

Dica: Atividades ao ar livre, como caminhadas em trilhas ou viagens curtas, ajudam a trazer foco e clareza para as ideias dispersas, proporcionando uma mente mais centrada.

Mercúrio em Capricórnio

Aqui, a mente é prática e voltada para o sucesso. A comunicação é séria e direta, e o pensamento é focado em alcançar objetivos. Mercúrio em Capricórnio traz uma abordagem disciplinada para os desafios mentais.

Dica: Praticar esportes que exijam disciplina, como pilates ou musculação, pode trazer foco mental e ajudar a manter uma mente firme e determinada.

Mercúrio em Aquário

Quem tem Mercúrio em Aquário tende a ter uma mente inovadora e fora da caixa. A comunicação pode ser única e progressista, sempre buscando soluções diferentes e tecnológicas.

Dica: Participar de grupos de inovação ou brainstorming coletivo pode ajudar a manter a mente criativa e estimulada por novas ideias.

Mercúrio em Peixes

Mercúrio em Peixes traz uma mente intuitiva e criativa. A comunicação pode ser evasiva, mas cheia de imaginação. Essas pessoas têm uma abordagem sensível para o aprendizado e a expressão.

Dica: Práticas como meditação guiada ou terapia com artes, como pintura ou música, ajudam a acessar a intuição e a criatividade de forma estruturada.

Bote sua mente a trabalhar!

A mente de cada signo tem seu estilo único, e Mercúrio no seu Mapa Astral é a chave para entender como você pensa, se comunica e aprende.

Agora que você já sabe como funciona a mente de cada signo, que tal descobrir onde está Mercúrio no seu Mapa? Acesse seu Mapa Astral Personare e descubra mais sobre o seu estilo mental.

